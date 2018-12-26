Что случилось с трубой "Газпрома", о пропаже которой рассказали Путину

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Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Ленинградской области рассказал президенту России о "пропавшей" газовой трубе стоимостью 1,8 млрд рублей. Его информация не соответствует действительности, говорил потом пресс-секретарь Путина. Би-би-си же нашла подтверждение слов журналиста - в официальном письме "Газпрома".

Вопрос о загадочном исчезновении трубы задал Виктор Смирнов - корреспондент портала новостей Ленинградской области 47news (связан с петербургским медиахолдингом "АЖУР-Медиа", издающим "Фонтанку").

Смирнов сообщил Путину о проблемах газификации нескольких районов Ленинградской области: жители годами ждут, пока в их дома придет газ, несмотря на то, что по территории региона проходит газопровод "Северный поток-1", через который газ экспортируют в Европу. Там же строится "Северный поток-2".

Затем журналист добавил, что "некоторое время назад" в Приозерском районе области могли украсть трубу стоимостью 1,8 млрд рублей, а уголовное дело до сих пор не возбуждено.

История с пропавшей трубой получила развитие в воскресенье в передаче Владимира Соловьева "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия". Гостем телеведущего был пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Говорили про большую пресс-конференцию.

Правообладатель иллюстрации Russia 24 Image caption Корреспондент 47news Виктор Смирнов рассказал Путину, что многие жители Ленинградской области живут без газа

"Начали выяснять по Ленинградской области. Не соответствует действительности", - сказал Песков.

"Это вопрос про трубу? "Страшное воровство". Где был такой прямой наезд на "Газпром"?" - уточнил телеведущий.

"Никакую трубу никто не укладывал, за нее деньги не получал, это еще только предстоит сделать в будущем. Идет планомерный процесс газификации регионов Российской Федерации. О чем неоднократно докладывал [глава "Газпрома" Алексей] Миллер президенту", - продолжал Песков.

В ходе дальнейшего обсуждения вопроса от 47news прозвучало также слово "клевета" и фраза "бросается тень на крупнейшую компанию".

Русская служба Би-би-си проследила историю трубы и обнаружила, что о ее "утрате" официально сообщала сама газовая монополия.

Утрата результата работ

"Фонтанка" и 47news посвятили истории со строительством газового трубопровода до города Приозерск на северо-востоке Ленинградской области несколько публикаций. Первая вышла в ноябре 2017 года.

Журналист Виктор Смирнов подтвердил Би-би-си, что, задавая свой вопрос президенту, имел в виду именно этот проект. Песков не ответил на вопрос, о нем ли он говорил в воскресной передаче Соловьева.

Летом 2012 года "Газпром инвест Запад", впоследствии переименованный в "Газпром инвест", заключил контракт с петербургской строительной компанией "Омега". Подрядчик должен был построить трубопровод длиной 129 километров и четыре газораспределительные станции. Работы были разделены на четыре этапа, рассказали Би-би-си в "Газпроме".

Общую стоимость контракта в монополии не уточнили, на сайте "Газпрома" сохранилась только общая информация о тендере. "Фонтанка" публиковала скриншот контракта, из которого следует, что его стоимость могла составить 1,8 млрд рублей.

За свою работу в 2012-2014 годах "Омега" получила 1,69 млрд рублей, рассказали Би-би-си в "Газпроме".

Корреспонденты "Фонтанки" при подготовке статьи в 2017 году проехались по району, где должен был находиться газопровод. По факту был выполнен только первый этап строительства, писало издание. На втором, третьем и четвертом журналисты нашли лишь вырубленную просеку, брошенные секции трубы и горы грунта.

В "Газпроме" Би-би-си подтвердили, что "Омега" успела закончить только первую нитку газопровода в 40 км. Однако, по версии компании, работы по следующим трем этапам были приостановлены из-за того, что в схему газификации Ленинградской области были внесены изменения. Проектно-сметную документацию пришлось корректировать, говорят в монополии.

Уже в сентябре 2017 года "Омега" была официально признана банкротом.

Правообладатель иллюстрации Fontanka.ru Image caption О строительстве трубопровода в районе реки Вуоксы напоминают несколько брошенных секций трубы, писала "Фонтанка"

Уже после банкротства весной 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области письмо о включении в реестр кредиторов "Омеги".

Из письма, обнаруженного Би-би-си в реестре сведений о банкротствах, следует, что через несколько недель после статьи "Фонтанки" в леса Приозерского района выехали и сотрудники "Газпрома". Служебное расследование показало "утрату результата работ" на одном из участков второго этапа. "Сваренный в нитку газопровод не обнаружен", - написано в документе.

Длина пропавшего участка указана в "пикетах" (ПК; единица измерения, принятая в геодезии). Стандартное расстояние между "пикетами" - 100 метров. В таком случае, судя по приведенной в письме информации, речь может идти об "утрате" 29-километрового участка трубопровода в районе реки Вуокса.

В "Газпроме" рассказали, что в рамках строительства второго этапа были поставлены и сварены 30 км газопровода. Однако в компании не ответили на вопрос Би-би-си, каким образом он (или его часть) могли быть утрачены.

Финансовые претензии, выставленные заказчиком "Омеге", составили 835 млн рублей, следует из письма. Однако конкурсный управляющий "Омеги" Станислав Чесноков сомневается, что монополии удастся вернуть их в ситуации, когда объект был принят практически без замечаний.

"Газпром инвест" в 2018 году нанял нового подрядчика за 3 млрд рублей, завершить строительство газопровода планируется нужно к концу 2019 года, следует из материалов сайта госзакупок.

Подрядчик и байкер

На момент заключения контракта с "Газпромом" гендиректором "Омеги" был Виталий Ермолаев, известный в байкерских кругах Петербурга как Ерема Питерский. Судя по фотографиям в соцсетях, в его коллекции - дорогие автомобили и мотоциклы. На фото он позирует куртке с девизом Ride or Die ("Езжай или умри"), на торсе вытатуирован предмет, похожий на пистолет.

В интервью байкерскому журналу Ride (копия есть в распоряжении Би-би-си) в начале 2010-х Ермолаев рассказывал, что основу его бизнеса заложил его отец Николай Иванович: "В 1990-е годы мой отец основал строительную компанию. Через что ему пришлось пройти, знает, наверное, только моя мама".

Ермолаев-старший числится единственным собственником "Омеги". Как рассказал его сын в интервью, семье также принадлежал металлообрабатывающий завод, в число клиентов которого входили "Газпром" и нефтяные компании.

На архивной версии сайта "Омеги" было указано, что в числе прочего компания занимается нанесением антикоррозийного покрытия на трубы.

Ермолаев-младший родился в Ленинграде в 1980 году, служил в ВДВ, воевал в Чечне, а затем в Африке, рассказывал он сам.

"После армии попал туда [в Африку] в составе "миротворческой" миссии по продаже нашим "загорелым" братьям "медицинского оборудования" калибра 7,62 мм и прочих "лекарственных препаратов" для оздоровления местной экономики и улучшения политического строя", - цитировал Ермолаева журнал Ride.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Ermolaev archive, Ride magazine Image caption В африканских странах Виталий Ермолаев (с оружием) обеспечивал безопасность золотых и алмазных рудников

В Африке, если верить рассказу Ермолаева, он основал охранную компанию, которая обслуживала золотые и алмазные рудники.

"Недавно сам в Гану летал - предложили пару приисков, но в Гане песка мало, и добывать интересно только в промышленных масштабах", - делился в интервью своими планами Ермолаев.

По данным "Газеты.Ru" и собеседника Би-би-си в байкерских кругах Петербурга, в какой-то момент Ермолаев-младший все же занялся добычей золота в Африке.

В 2012 году принадлежащий Ермолаеву Bentley Continental попал в ДТП в Ленинградской области, в другом автомобиле погибли двое - муж и жена. Суд согласился с версией, что сам Ермолаев в этот момент находился на трофи-рейде, а машиной управлял не он, а сотрудник автосервиса, писали петербургские СМИ.

В начале 2018 года Ермолаев мог повоевать еще и в Сирии в составе некоего неформального подразделения, утверждала "Фонтанка". На сайте "Мотобратан" с аккаунта Ермолаева было загружено фото, которое могло быть сделано в этой командировке: на заднем плане - пустыня, в руках у него снайперская винтовка Драгунова.

"Фонтанка" также писала, что когда в июле 2018 года полицейские попытались проверить документы у Ермолаева и его знакомого, Ермолаев не подчинился, выстрелил в воздух и скрылся. Его товарища задержали и обвинили в незаконном обороте оружия. В сумке у мужчин лежали парик, очки, перчатки, три пистолета и патроны, сообщало издание.

В октябре Приморский районный суд отпустил Ермолаева из-под стражи и закрыл дело, признав, что извинений Ермолаева перед полицейскими для этого достаточно. Прокуратура обжаловала это решение.

Судя по открытым данным, сейчас бизнес Ермолаевых переживает не лучшие времена: несколько компаний проходят процедуру банкротства.

"Рабочим не платят зарплату, никто до него дозвониться не может, - на условиях анонимности рассказал Би-би-си представитель одной из компаний-субподрядчиков, работавшей с Ермолаевым. - У нас бабушку могут посадить за то, что украла масло, а здесь много миллионов - и тишина".

Правообладатель иллюстрации Vitaly Ermolaev archive, Ride magazine Image caption "Ребята подсказали идею наняться в порт, охранять местных воротил от их менее удачливых соплеменников. А дальше такая история, что журнала не хватит", - рассказывал Ермолаев

История с исчезнувшим газопроводом в Ленинградской области так и не стала поводом для возбуждения уголовного дела, говорит конкурсный управляющий "Омеги" Чесноков.

Он и кредиторы обращались в правоохранительные органы, жалуясь на преднамеренное банкротство компании, однако получили отказ в возбуждении дела.

Ермолаев-младший не ответил на вопросы Би-би-си, телефон Ермолаева-старшего был выключен.

"Через высокое качество выполняемых работ к новому уровню жизни", - было сказано на сайте "Омеги" на момент исполнения контракта по строительству газопровода в Приозерске.