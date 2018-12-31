Новички-2018: кто появился в российской политике в уходящем году

Павел Грудинин, Настя Рыбка, Мария Бутина, российские рэперы, Ольга Глацких - в этом году в российской политике появилось много новых лиц. Чем они запомнились?

Би-би-си вспоминает всех "новичков" политической арены 2018 года.

Павел Грудинин,

который стал самым необычным кандидатом в президенты и оказался неожиданно популярен.

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От президентских выборов 2018 года не ждали интриги: основной кандидат был понятен, ни один из потенциальных конкурентов не имел хоть сколько-нибудь высокого рейтинга, оппозиционер Алексей Навальный не был допущен к выборам. Некоторое оживление привнесла телеведущая Ксения Собчак, которая пошла с лозунгом "против всех", однако к ее выдвижению россияне отнеслись скептически, а сама она в итоге набрала меньше 2% голосов.

Другое дело - выдвижение от КПРФ директора ЗАО "Совхоз имени Ленина". Раньше усатого предпринимателя знали в основном сельхозпроизводители и любители клубники. Теперь же он стал главным объектом критики федеральных телеканалов, ему припомнили все - от бизнеса и зарубежных счетов до личной жизни.

Сам он называл Иосифа Сталина лучшим руководителем страны и обогнал по рейтингу ветерана президентских кампаний лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

По итогам выборов он набрал 11,77% голосов. Ожидали, что Грудинин выдвинется на пост кандидата в губернаторы или продолжит политическую деятельнось, но в итоге в политике он больше не участвовал.

Валентин Коновалов, Андрей Ищенко, Владимир Сипягин и Сергей Фургал,

четыре кандидата в губернаторы, благодаря которым оказалось, что региональные выборы могут закончиться неожиданно.

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Фото: Alexander Kolbasov/TASS, Anton Balashov/TASS, Artyom Geodakyan/TASS, Dmitry Morgulis/TASS

Повышение пенсионного возраста обрушило рейтинг российской власти в целом. Но первыми, кто испытал на себе всю силу недовольства россиян, стали главы четырех регионов - Хабаровского края Вячеслав Шпорт, Приморья Андрей Тарасенко, Хакасии Виктор Зимин и Владимирской области Светлана Орлова. Там в сентябре состоялись выборы.

Несмотря на публичную поддержку Владимира Путина и неформальную помощь из администрации президента, все четверо с треском провалили выборы. Сначала они не смогли победить в первом туре. А во втором трое из них - Зимин, Орлова и Шпорт - и вовсе проиграли молодому коммунисту Валентину Коновалову и представителям ЛДПР Владимиру Сипягину и Сергею Фургалу, которые считались техническими кандидатами и были зарегистрированы на выборах с согласия действующих властей.

В Приморье коммунист Андрей Ищенко до последнего лидировал во втором туре, но ночью результат изменился. Позднее результаты голосования были отменены из-за многочисленных нарушений, были назначены новые выборы, на которые Ищенко уже не пустили.

Но даже несмотря на это все четверо - Коновалов, Сипягин, Фургал и Ищенко - стали символом изменения общественных настроений и протестного голосования. Каждый из них, сам того не ожидая, стал для жителей, которые голосовали по принципу "за кого угодно, лишь бы не за кандидата от Кремля", альтернативой действующим руководителям.

Игорь Востриков и девочка Таня из Подмосковья,

которые стали лицами протеста в 2018 году

Игорь Востриков потерял семью в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в марте 2018 года. Вместе с сотнями других людей он вышел на стихийный митинг к городской администрации и стал голосом этого протеста.

Однако реакция властей на стихийные митинги оказалась не самой вдохновляющей. Сначала Аман Тулеев, возглавлявший на тот момент Кемеровскую область, заявид, что акции устраивают "определенные силы, которые пытаются стравить людей".

Один из митингов посетил вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который заявил собравшимся, что Востриков организовал митинг, чтобы "пропиариться". В ответ на это Востриков заявил ему, что потерял в пожаре сестру, жену и троих детей. После скандала Цивилев вышел к митингующим, встал на колени и попрсоил прощения. Аман Тулеев вскоре подал в отставку.

Позже Востриков неоднократно публиковал видео о результатах расследования причин пожара, обвинял сотрудников МЧС в коррумпированности, кемеровских чиновников - в кумовстве, а также утверждал, что власти скрывают реальное число погибших.

Спустя несколько месяцев Востриков подался в политику: выиграл праймериз "Единой России" в кемеровский парламент, однако депутатом так и не стал.

Десятилетняя школьница из Волоколамска Таня Лозова стала символом "мусорных протестов" в Подмосковье после одной из встреч демонстрантов, недовольных большим количеством мусорных свалок, с губернатором Московской области.

Девочка в яркой розовой куртке показывала Андрею Воробьеву угрожающие жесты. "Ты нас убиваешь", - объяснила она потом значение своего жеста.

"Девочка в розовом" на время протестов стала популярным мемом, с ее участием рисовались карикатуры на Воробьева и других чиновников, а Алексей Навальный призвал своих сторонников "быть, как Таня".

Спустя несколько дней, после того, как "девочка в розовом" разошлась по сети, губернатор Воробьев заявил, что оплатит семье Лозовых экскурсию на мусорное предприятие в Амстердаме. Мать Тани опровергла слова Воробьева, заявив, что на мусорный полигон их пригласили голландцы, а не Воробьев, и что путевку они так и не получили. В Голландию Лозовы, судя по всему, так и не съездили.

Ольга Глацких,

региональная чиновница, которая стала известна во всей России из-за одного высказывания.

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Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Ольга Глацких стала чиновником и в 2016 году возглавила департмент молодежной политики Свердловской области.

Однако до 2018 года о ее новой работе за пределами области мало кто знал. В качестве чиновника она прославилась в октябре 2018 года словами о том, что государство "не просило рожать" и "ничего не должно молодежи".

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать, ну, то есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности", - заявила Глацких на встрече со школьниками.

После скандала в СМИ в отношении Глацких назначили служебную проверку, на время которой ее отстранили от должности. Спустя несколько дней после начала проверки Глацких исключили из политсовета свердловского отделения "Единой России", а Следственный комитет начал проверять департамент Глацких на нецелевое расходование денег.

В декабре чиновница написала заявление об увольнении. "После ухода с государственной службы я планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи", - заявила Глацких.

Александр Мишкин и Анатолий Чепига,

также известные как Александр Петров и Руслан Боширов, главные фигуранты главного политического скандала года.

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Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, случившееся в Солсбери в марте, до предела обострило и так серьезный кризис в отношениях России и Запада.

Лондон заявил, что подозревает российские власти в причастности к отравлению. Кремль отрицал все обвинения.

Позже Скотланд-Ярд опубликовал фотографии и возможные имена тех, кто, по их мнению, провел спецоперацию по отравлению экс-полковника ГРУ, их назвали Александр Петров и Руслан Боширов.

"Петров" и "Боширов" неожиданно дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Они назвали себя "предпринимателями средней руки" и туристами, которые приехали в Солсбери "оторваться" и посмотреть на знаменитый собор со 123-метровым шпилем. В ответ на вопрос о Скрипалях заявили, что не слышали о них "до того как началась шумиха".

Позднее группы Bellingcat и Conflict Intelligence Team совместно с изданием The Insider заявили, что реальные имена мужчин - Александр Мишкин и Анатолий Чепига и что они могут работать на российскую военную разведку. Обоим предположительно присвоено звание Героя России, а имя Чепиги выковано на стелле в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

С тех пор "Боширов" и "Петров" больше нигде не выступали публично. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию данных из российской базы ФМС, назвала расследование "целенаправленной дезой".

Российский рэпер,

превратившийся из культурного явления в политическое.

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Весной 2017 года российские власти заметили, что в оппозиционных митингах в поддержку Алексея Навального участвует очень много молодежи, даже скорее школьников. Власти искали признаки дурного влияния на молодежь в школах, в интернете, в играх.

В конце 2018 года во многих регионах неожиданно один за одним стали отменять концерты рэп-исполнителей. В ноябре-декабре под разными предлогами в России были отменены десятки концертов таких исполнителей как IC3PEAK, "Френдзона", Gone.FLUDD, рэпера Элджея.

В качестве причин назывались язык и смысловое содержание текстов рэперов. Причем под санкции попадали как те, кто выступал с критикой власти, так и те, кто публично высказывался в поддержку Кремля. Отмены вызывали негативную реакцию у поклонников артистов.

Через некоторое время ситуация изменилась. Ведущий воскресного выпуска новостей на государственном канале "Россия-1" Дмитрий Киселев в эфире своей программы критиковал решения местных чиновников об отмене концертов, хвалил рэперов и даже сам прочитал стихотворение Маяковского в рэп-стиле. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил выдавать рэперам гранты.

Итог дискуссии со стороны власти публично подвел президент Владимир Путин. На заседании президентского СПЧ он заявил, что "хватать и не пущать" - плохой и неэффективный способ. Намного более действенным было бы "возглавить и направить в правильном направлении", отметил Путин.

Мария Бутина,

которую американские власти обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, а российские власти считают жертвой политического давления.

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Амбициозная активистка из Алтая Мария Бутина появилась в Москве больше восьми лет назад. Она возглавляла движение "Право на оружие", которое лоббировало интересы оружейных корпораций и добивалось легализации ношения пистолетов.

Деятельность движения стихла спустя несколько лет, а сама Бутина уехала учиться в США. Несколько лет о ней ничего не было слышно, пока летом 2018 года ее не арестовали по подозрению в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Арест произошел незадолго до большого саммита Путина и Трампа в Хельсинки. Владимир Путин впервые высказался об аресте Бутиной в декабре, заявив, что она не имеет отношения к российским спецслужбам.

"Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит... опросил всех руководителей наших спецслужб - кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает - в Совете Федераций, она у кого-то из замов что ли работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое?" - возмутился российский президент.

Российский МИД еженедельно публично заявляет о нарушении прав Бутиной при ее содержании в тюрьме, а также в знак поддержки российские дипломаты поставили ее фотографию в качестве аватарки на странице МИДа в Facebook и других соцсетях.

Бутина тем временем дала признательные показания. В обмен на сделку со следствием она может получить улучшение условий содержания и смягчение приговора. С высокой долей вероятности вскоре после признания своей вины Бутина может быть экстрадирована из США в Россию, говорилось в судебных документах.

Формально дело Марии Бутиной не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о попытке вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Но именно Бутина может стать первой россиянкой, осужденной по обвинениям, связанным с попытками повлиять на американскую политику в предвыборный период.

Анна Павликова и Мария Мотузная,

самые известные фигуранты новой волны уголовных дел по экстремизму.

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В 2018 году был всплеск уголовных дел за экстремизм - чаще всего дела заводились за записи в социальных сетях или организацию интернет-сообществ. Одни из самых громких случаев - дело жительницы Барнаула Марии Мотузной и дело группы "Новое величие", по которому была задержана 18-летняя москвичка Анна Павликова.

О деле Мотузной стало известно из "Твиттера". "Меня зовут Маша, мне 23 года, и я экстремистка" - так начинались сообщения, в которых Мотузная рассказала о своем деле.

Пропустить Twitter пост , автор: @La72La Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я - экстремистка 🤗

Тред про правовое государство и резиновую статью. — Frolová (@La72La) 23 июля 2018 г.

Мотузную обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за папки с сохраненными картинками "ВКонтакте", на которых были изображены священники и афроамериканцы. Дело Мотузной широко освещалось в российских и западных СМИ.

В ее поддержку прошел митинг "За свободный интернет" в Барнауле, на который жителей города призвал выйти рэпер Oxxxymiron. После дела Мотузной администрация "ВКонтакте" заявила, что соцсеть выступает против необоснованных уголовных дел за поведение в интернете.

Дойдя до суда, дело Мотузной развалилось - материалы дела были возвращены в прокуратуру из-за того, что следствие не смогло найти в действиях Мотузной общественно опасной деятельности. После этого Мотузная решила покинуть Россию и просить убежища в Европе, для чего переехала на Украину.

Расследование дела Анны Павликовой и других фигурантов "Нового величия" все еще продолжается. Фигуранты этого дела - молодые люди, которые познакомились в телеграм-чате, где оппозиционные активисты обсуждали политику. Анна Павликова - самая младшая из арестованных, на момент задержания ей было 17 лет.

Родственники обвиняемой и правозащитники считают, что саму организацию "Новое величие" создал сотрудник ФСБ, который переписывался с подростками под именем "Руслан Д." и устраивал встречи группы.

Летом в Москве, Петербурге и Екатеринбурге прошли несогласованные "Марши матерей" в поддержку фигурантов "Нового величия". Осенью активисты питерировали здание ФСБ в Москве, протестуя против этого уголовного дела.

Анастасия Вашукевич,

она же Настя Рыбка, самый необычный разоблачитель этого года.

О профессиональной соблазнительнице бизнесменов Насте Рыбки стало известно благодаря расследованию Алексея Навального. Он заявил, что российский бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте с экс-вице-премьером Сергеем Приходько, который курировал международную политику в правительстве. А узнал об этом Навальный из постов Рыбки в "Инстаграме" - она публиковала фотографии и видео с Дерипаской и Приходько на яхте.

Настя Рыбка - подруга "секс-гуру" Алекса Лесли, который организовывал секс-тренинги и обучал девушек "охоте на мужчин". После публикации Навального в феврале 2018 года, Рыбку и Лесли задержали в Таиланде за незаконное проведение тренингов. Им грозит до 20 лет лишения свободы за организацию услуг сексуального характера на территории Таиланда.

Во время заключение Рыбка и Лесли неоднократно просили предоставить им политическое убежище в США и странах Европы в обмен на предоставление "компромата" о возможном вмешательстве Дерипаски в американские выборы.

Сам бизнесмен после публикации расследования подал в суд на Рыбку и Лесли и в июне 2018 года отсудил у них миллион рублей за нарушение неприкосновенности частной жизни.

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