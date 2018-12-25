Христиане по всему миру празднуют Рождество

  • 25 декабря 2018

В рождественский сочельник по всему миру прошли праздничные службы - от Гондураса до Австралии. Христиане разных стран, живущие по Григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово, привнося в один из главных праздников года свои национальные особенности.

Папа Римский, ночная рождественская месса в соборе святого Петра, Ватикан Правообладатель иллюстрации Alamy
Image caption В рождественский сочельник, в ходе праздничной мессы в Ватикане, папа римский Франциск призвал паству больше отдавать и делиться и осудил свойственное многим потребительское отношение ко всему. Одной из главных проблем современного мира он назвал ненасытную жадность.
Presentational white space
Женщина перед иконой в храме Рожедества Христова в Вифлееме Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Паломники со всего мира стекаются в рождественские дни в Вифлеем, чтобы отметить праздник в древней церкви Рождества Христова
Presentational white space
Паломники из Нигерии в церкви Рождества Христова в Вифлееме Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Эта группа пилигримов из Нигерии прибыла в Вифлеем помолиться у грота, в котором, как считается, появился на свет младенец Иисус
Presentational white space
Группа палестинских волынщиков Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Праздничные мероприятия проходят и снаружи знаменитого на весь мир храма. В составе традиционного рождественского парада по Вифлеему прошла группа палестинских волынщиков
Presentational white space
Девочка слушает рождественскую проповедь в церкви в Каире Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В Египте, где христиане нередко подвергаются нападениям и притеснениям, сохранять свою веру не всегда легко
Presentational white space
Праздничный концерт в городе Фуян в провинции Аньхой на востоке Китая Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В церкви в городе Фуян, расположенном в провинции Аньхой на востоке Китая, Рождество отметили праздничным концертом
Presentational white space
Церковь Младенца Иисуса, Бангалор, Индия Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Христиане Индии встретили праздник в церкви Младенца Иисуса в Бангалоре
Presentational white space
Женщина молится во время рождественской службы в соборе Святого Сердца в Лахоре, Пакистан Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Женщина молится во время рождественской службы в соборе Святого Сердца в пакистанском Лахоре. Этой осенью суд в Пакистане оправдал христианку, ранее приговоренную к казни за богохульство, что дало многим надежду на ослабление давления со стороны властей и консервативного исламского общества
Presentational white space
Очень красочная и многочисленная рождественская месса прошла на стадионе Сурабаи, второго по величине города Индонезии Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Чрезвычайно красочная и многочисленная рождественская месса прошла на стадионе Сурабаи, второго по величине города Индонезии
Presentational white space
Моржи-Санты в Берлине Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Члены берлинского клуба плавания совершили традиционное купание в городском озере Оранкзее
Presentational white space
Состязания по плаванию на кубок Питера Пэна в Гайд-парке, Лондон Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Ежегодный рождественский заплыв прошел и в лондонском Гайд-парке. Состязания в ледяной воде на кубок Питера Пэна в этом году прошли в 155-й раз
Presentational white space
Рождественские купания на Бонди-бич, Сидней Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Австралии Рождество выпадает на разгар лета. На знаменитом Бонди-бич в Сиднее как всегда оживленно, и наряженная елка прекрасно сочетается с горячим песком
Presentational white space
Москва Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV
Image caption Католики Москвы собрались в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии
Presentational white space
Рождество в Гондурасе Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Житель небольшой деревни в Гондурасе проявил фантазию, украсив свой дом подобным образом. Смысл декорации не совсем понятен, зато определенно привлекает внимание
Presentational white space
В Бангкоке верующие стояли в очереди, чтобы дотронуться до куклы, изображающей младенца Христа в яслях Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В Бангкоке верующие стояли в очереди, чтобы дотронуться до куклы, изображающей младенца Христа в яслях
Presentational white space
Собор Пресвятой Богородицы в Киншасе, Конго, Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Служители Кафедрального собора Пресвятой Богородицы в Киншасе, Конго, часть службы проводят вне стен храма
Presentational white space
Во Франции бастующие уже несколько недель "желтые жилеты" отметили наступление Рождества прямо на заблокированных ими улицах Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Во Франции бастующие уже несколько недель "желтые жилеты" отметили наступление Рождества прямо на заблокированных ими улицах
Presentational white space
Кот Ларри Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В Британии остается меньше 100 дней до брексита. В то время как у части жителей острова это Рождество омрачено тревогой по поводу надвигающейся даты, многие, включая и постоянных обитателей Даунинг-стрит 10, проявляют типично английскую невозмутимость
Presentational white space

Все фотографии защищены авторским правом.

Похожие темы

Новости по теме