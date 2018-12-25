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Женщина молится во время рождественской службы в соборе Святого Сердца в пакистанском Лахоре. Этой осенью суд в Пакистане оправдал христианку, ранее приговоренную к казни за богохульство, что дало многим надежду на ослабление давления со стороны властей и консервативного исламского общества