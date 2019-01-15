Около двух тысяч человек в Краснодарском крае остались без работы из-за правовой коллизии: в регионе образовались две игорные зоны, хотя по закону может быть только одна. Заведения в игорной зоне "Азов-Сити" решили закрыть. Казино в Сочи, против которого выступал Путин, продолжит работу.

В один из предновогодних вечеров в пятницу в казино "Шамбала" в "Азов-Сити" много народу и сильно накурено.

На сцене танцуют полуодетые девушки, гости играют в рулетку, в карты и на автоматах.

"Дай боже, дай боже, дай боже", - приговаривает мужчина, лихорадочно нажимая на кнопки автомата. "Спасибо, господи!" - восклицает он, когда на экране в одну линию выстраиваются одинаковые фрукты.

Он берет тикет - так называется чек, который выдает аппарат при выигрыше - и направляется к другому автомату.

Для официантки Ксении Круглой получить работу здесь летом 2015 года тоже было сродни выигрышу.

Она живет в Ейске - городе в 80 км от казино - вдвоем с сыном, который учится во втором классе. "Муж бывший не помогает, воспитываю сына сама", - говорит она.

Раньше Ксения работала в компании, устанавливающей окна. Новая работа позволила ей зарабатывать в четыре раза больше - 35 тыс. рублей (520 долларов) плюс премии.

"Начала позволять себе летать за границу отдыхать, ребенок ни в чем не нуждался. Две машины купила: одну родителям, чтобы папа зарабатывал деньги, таксовал и в мое отсутствие возил сына. Поставила те же металлопластиковые окна. В целом все стало гораздо лучше", - рассказывает она.

Но в тот вечер она дорабатывала свою последнюю смену в "Шамбале". Причина - закрытие игорной зоны "Азов-Сити".

"Накануне Нового года работу потерять очень страшно. Мы не знаем сейчас, что делать", - признается Ксения.

Русский Лас-Вегас для фермеров

Кроме "Шамбалы" в "Азов-Сити" работали еще два казино: "Нирвана" и "Оракул". Их тоже закрывают, потому что открыли игорную зону в Сочи в 2017 году.

Но игроки "Азов-Сити" вряд ли воспользуются этой альтернативой.

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"Сюда ездит определенный контингент, зачастую это фермеры и другие люди из соседних городов", - говорит Би-би-си Константин, завсегдатай "Шамбалы".

В Сочи ехать дальше, а гостиницы на сочинских горнолыжных курортах не по карману игрокам "Азова". Там заведение дороже, говорит один из посетителей казино "Шамбала".

"Сначала [в Сочи] условия были, что чуть ли не в костюме и галстуке надо приходить, а сейчас - как хочешь, лишь бы играл", - успокаивает товарищей житель Ростова Дмитрий.

Рядом с Дмитрием сидит мужчина в спортивном костюме и с четками. В тот день ему не повезло - проиграл: "Немного, 8 тысяч всего. Тут по двадцатке оставляют и больше". "Рублем не выручишь?" - извиняющимся тоном спрашивает он корреспондента Би-би-си.

Любители покера тоже жалеют, что "Азов-Сити" закрывается. В местные казино можно было приехать поиграть на одну ночь, при этом потратив относительно небольшие деньги. В Сочи, чтобы сесть за стол, нужна сумма гораздо крупнее, добавляет Константин.

Легальной альтернативы "Азов-Сити" нет, поэтому многие покеристы будут играть нелегально, считает он.

"На краю географии"

Игорный бизнес в России развивался бурными темпами в 1990-х и начале 2000-х годов. По данным журнала "Игорный бизнес" на 2006 год, в России было выдано 6,3 тыс. лицензий на ведение игорной деятельности. В 2005 году оборот индустрии оценивался в 5-6 млрд долларов. В стране было 350 тыс. игровых автоматов и около 4 тыс. игровых столов.

В конце 2006 года в России был принят закон, запрещающий с 1 июля 2009 года игорный бизнес вне специальных четырех игорных зон. Их местоположение было определено вдали от крупных населенных пунктов - в "целях защиты нравственности".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Игорная зона "Азов-сити" расположилась в чистом поле вдали от крупных населенных пунктов

С идеей загнать казино в резервации выступил в октябре 2006 года президент Владимир Путин - он заявил, что игорный бизнес, как и алкоголь, наносит населению "серьезный моральный и подчас материальный ущерб".

Первую игорную зону открыли в Краснодарском крае. Ее назвали "Азов-Сити". Она расположилась в чистом поле рядом с хутором Молчановка в Щербиновском районе в 120 км от Ростова и в 160 км от Краснодара.

На открытие в июле 2009 года приезжал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. "Дирекция "Азов-Сити" 1 июля под палящим солнцем продемонстрировала бизнесменам и журналистам, что вода, газ и электричество в игорной зоне есть", - писала об этом событии "Живая Кубань".

В поле поставили шатер с игровыми столами. Между опорами линии электропередачи натянули баннер с надписью "Будущее начинается сегодня! Добро пожаловать в "Азов-Сити"!", а два экскаватора ковшами сделали арку. Ткачев нажал символическую кнопку "Старт".

Он же подбадривал предпринимателей и призывал их вкладываться в развитие новой игорной зоны.

Губернатор Кубани, судя по его публичным заявлениям, гордился тем, что первая игорная зона в стране создается во вверенном ему регионе.

"Это тот самый козырь в рукаве, который просто не может не выиграть! И маховик уже запущен: мы создали для инвесторов все условия, чтобы строить здесь легальные казино", - похвалялся губернатор в марте 2010 года на Всекубанском съезде "Единой России".

Краснодарский предприниматель Максим Смоленцев, который стал одним из первых инвесторов в "Азов-Сити", называет это место "краем географии". Про события 2008-2009 годов он вспоминает так: "Здесь не было ни мощностей, ни газа, ни воды, ничего не было. Мы как на лунной станции здесь строили, костры жгли", - говорит он Би-би-си.

Смоленцев - владелец ЗАО "Шамбала", которому принадлежат казино "Шамбала" и "Нирвана".

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Компания Максима Смоленцева открыла два казино и отель в "Азов-сити"

Но в августе 2010 года, спустя год после официального запуска, оказалось, что власти работой "Азов-Сити" недовольны. Администрация Краснодарского края решила перенести игорную зону поближе к морю, под Анапу.

"Мы хотим построить не просто резервацию для игроков, а новый, качественный, безопасный курорт семейного типа", - говорил заместитель Ткачева Алексей Агафонов.

Бывший гендиректор казанской "Роял тайм групп" Рашид Таймасов тогда поддержал перенос игорной зоны в регион с лучшей транспортной доступностью. Таймасов построил первое казино в первой игорной зоне России - "Оракул" (летом прошлого года он был признан банкротом).

В итоге зону решили не переносить, а расширить, добавив в нее участок под Анапой. Эта земля досталась в аренду компании "Адаптас (рус)", учредителем и гендиректором которой был Евгений Горобец. Он известен тем, что работал в органах власти Краснодара, а также в компаниях, связанных с близкими Ткачева.

Строительство казино под Анапой началось в июле 2013 года, но вскоре проект застопорился. Там успели только вырыть котлован.

У "Адаптас (рус)" начали копиться долги по арендной плате за землю. Летом 2017 года в отношении компании начали конкурсное производство, а в конце 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края завершил его. Определение суда служит основанием для ликвидации компании, сообщается в судебных материалах.

Проект потерял привлекательность после того, как власти снова решили изменить правила игры. Но на этот раз на первый план вышла идея строительства казино в Сочи.

Семейный курорт

С идеей открыть казино в Сочи рядом с горнолыжными курортами в январе 2014 года выступил глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанку и другим крупным компаниям нужно было окупать инвестиции, вложенные в олимпийскую инфраструктуру.

Но через месяц против высказался Путин.

"Я не говорю, что они [игроки] плохие или хорошие, они своеобразные. Это [открытие казино в Сочи] почти лишило бы шанса все семьи со средними и более чем средними доходами сюда приезжать именно на семейных отдых с детьми или создало бы такие условия, что существенным образом осложнило бы пребывание здесь на отдыхе наших граждан в семейном режиме. Это абсолютно другая атмосфера, и мне жалко терять эту возможную атмосферу, которая сложится", - заявил президент.

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Слухи о новой игорной зоне в Сочи встревожили инвесторов "Азов-Сити". Но после выступления Путина "мы обрадовались, начали инвестировать", говорит Смоленцев.

В конце мая 2014 года с обращением к президенту выступил Общественный совет по подготовке к Олимпиаде, в составе которого в том числе были депутаты Краснодарского края.

К старому тезису "это поможет окупить затраты на Олимпиаду" добавился новый. Россия аннексировала Крым, и власти решили открыть игорную зону в Ялте, чтобы помочь полуострову справиться с последствиями санкций. Если Крыму можно открыть казино в пределах населенного пункта, то почему Кубани нельзя, рассуждали члены совета.

Обращение общественного совета поддержал губернатор Ткачев. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил тогда, что для него это обращение стало неожиданным, но пообещал его рассмотреть.

11 июня Путин поручил Медведеву проработать идею, а уже в июле 2014 года был принят законопроект о создании игорной зоны в Крыму. В том же документе появилась оговорка, что на Кубани игорная зона должна быть расположена на участках, выделенных под строительство олимпийских объектов. То есть в Сочи.

Это неудивительно, считает Дмитрий Анфиногенов, заместитель генерального менеджера "Казино Сочи".

Сейчас другая культура, отмечает он, и игроки не мешают окружающим.

К тому же в сочинское казино приезжают в основном игроки из Москвы и Петербурга. Также заведение старается увеличивать долю иностранцев. В первый год работы их было 9%, а в 2018 показатель вырос до 16%. В этом плане есть над чем работать, очень помог бы безвизовый режим, говорит менеджер.

Правообладатель иллюстрации Casino Sochi Image caption Дмитрий Анфиногенов считает, что наличие казино в Сочи не мешает городу оставаться семейным курортом

Вся страна строила

В начале 2015 года арендаторы "Азов-Сити" получили письмо от администрации Краснодарского края, в котором власти уведомляли их о ликвидации зоны до 1 апреля 2015 года, писала газета "Ведомости".

Но в законе о ликвидации "Азов-Сити", принятом в мае 2016 года, было сказано, что игорная зона будет работать до конца 2018 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что региону "важно найти замену игорному бизнесу", а людям власти найдут другую работу.

Но, судя по словам сотрудников казино, дальше разговоров дело не пошло, они не слышали о помощи со стороны администрации Краснодарского края.

В августе того же года власти определились с участками, на которых будут построены казино. Игорную зону сделали на территории курорта "Горки-город", который входил в НАО "Красная поляна". Эта компания принадлежала Сбербанку, но к тому времени сменила владельцев.

В конце 2015 года госбанк продал "Красную поляну" за 35 млрд рублей компании "Курорт плюс", которая была создана за три недели до торгов. "Красная поляна" была продана в рассрочку: Сбербанк получил задаток в 3 млрд рублей, а остальные средства покупатель обязался вернуть до декабря 2022 года, рассказывал Греф.

Сейчас новый владелец НАО "Красная поляна" принадлежит кипрскому офшору Casterton Holding Limited. Его бенефициары неизвестны. "Вся страна строила - какому-то офшору отдали", - иронизирует Смоленцев.

Оператор казино в Сочи - ООО "Домейн" - тоже принадлежит офшору - сингапурской Silverron International. Silverron, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору-регистратору.

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Анфиногенов из "Казино Сочи" не видит ничего предосудительного в том, что игорным бизнесом в Сочи занимаются структуры, записанные на офшоры.

Акционеров "Домейна" менеджер не знает. Он признает, что регулярно встречает в СМИ публикации о том, что бенефициаром компании может быть Ткачев.

"Если это принадлежит нашему российскому человеку, я буду только рад. На самом деле там группа компаний, и я бы не сказал, что там может быть что-то в руках одного человека, - комментирует Анфиногенов.

Без компенсаций

В последние три года инвесторы "Азов-Сити" "стучались во все двери", пытаясь сохранить игорную зону, говорит Смоленцев.

ЗАО "Шамбала" даже продолжало инвестировать до начала 2017 года. Смоленцев объясняет это тем, что власти не инициировали расторжение инвестконтракта.

"Шамбала" пыталось зайти в игорную зону в Сочи через принадлежащий "Интерросу" курорт "Роза Хутор", который тоже частично попал в эту зону. "Они говорят: "Мы бы дали [участок в аренду], но нам сказали с самого верха, что заниматься должны только одни люди", - говорит Смоленцев.

Пресс-служба "Роза Хутор" сообщила Би-би-си, что площади курорта сдаются в аренду только на тендерах, но никакой официальной заявки на участие в подобном тендере от "Азов-Сити" не поступало.

Сейчас "Шамбала" требует от властей 3,29 млрд рублей компенсации затраченных средств. Вместе с "Роял Тайм" инвесторы игорной зоны вложили в нее 6 млрд рублей.

Но компенсации не будет, судя по принятым в конце декабря 2018 года поправкам в законодательство об игорных зонах.

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Губернатор Кубани Александр Ткачев лично открывал "Азов-Cити". Нынешние власти Краснодарского края отреагировали на закрытие игорной зоны молчанием

На слушаниях по этому законопроекту в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев объяснял отсутствие компенсаций тем, что с 2016 по 2019 года был установлен переходный период, в течение которого инвесторы должны были компенсировать свои затраты.

Моисеев также заявил, что на правовую коллизию, из-за которой пришлось закрыть "Азов-Сити", ведомству указали "президентские юристы".

Владелец ЗАО "Шамбала" считает, что на закрытии "Азов-Сити" могли настоять собственники "Казино Сочи", которые, по его мнению, хотят монополизировать игорный рынок на Кубани. Дмитрий Анфиногенов говорит, что у проектов разная аудитория, и в Сочи не ждут наплыва гостей после закрытия "Азов-Сити".

"С точки зрения бизнеса я искренне сочувствую, наверное, собственникам, которые вынуждены сейчас менять свою локацию. Я искренне сочувствую тем людям, которые там работали", - говорит Анфиногенов.

Замминистра Моисеев на слушаниях в Госдуме отметил, что депутаты и сенаторы от Краснодарского края не вносили инициатив о продлении работы "Азов-Сити". В законодательном собрании Кубани Би-би-си сообщили, что разрешение ситуации с закрытием игорной зоны "лежит вне сферы регионального законодательного регулирования".

Большинство работников казино в игорной зоне "Азов-Сити" - жители Ейского и Щербиновского района. В Щербиновском районе, например, сейчас есть чуть больше 100 вакансий, и требуются в основном врачи с учителями, рассказывал глава района Сергей Цирульник.

Ксении Круглой предложили работу в родном районе за 10 тысяч рублей, но этого хватит только на аренду квартиры, сказала она.

Новую работу она еще не нашла.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева и администрацию Краснодарского края. Представитель "Роял Тайм" Дамир Чагаев отказался беседовать с Би-би-си.

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Как "Адаптас (рус)" может быть связана с Ткачевым?

Горобец до января 2012 года был гендиректором ООО "Инкомкапиталгрупп", которое до него возглавлял Николай Бутурлакин (в мае 2012 года Бутурлакин стал вице-губернатором Кубани по инвестициям).

Источники Forbes утверждали, что за "Адаптас (рус)" может стоять Роман Баталов, зять Ткачева. Гендиректор субподрядчика строительства "Базис-С" Павел Шапошников рассказывал журналу, что Баталов обсуждал с ним работы по этому проекту.

Первым владельцем "Инкомкапиталлгрупп" была дочь главы Выселковского района Сергея Фирсткова Елена, которую Forbes называет крестницей Ткачева.

Сергей Фирстков возглавляет район, в котором родился Ткачев. Также он был акционером и членом совета директоров "Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева" - компании семьи экс-губернатора Кубани.

Как новый собственник НАО "Красная поляна" может быть связан с Ткачевым?

"Курорт плюс", по данным СПАРК, принадлежит компании "Бизнес курорт", уставный капитал которой составлял всего 10 тысяч рублей. Она тоже была создана незадолго до торгов.

Гендиректором "Курорт плюс" является Андрей Близнюк, бывший член правления АО "Сочи-парк". Эта компания, в совет директоров которой входил зять Ткачева Роман Баталов.

В 2010 году Баталов был первым замгендиректора "Сочи-парк" и представлял Путину проект Олимпийского парка развлечений в Имеретинской низменности.

В совет директоров "Сочи-парк" входил также Вадим Трукшин - миноритарий ООО "Курорт-плюс" и гендиректор "Бизнес курорта". "Сочи-парк" принадлежит ООО "Юг-Бизнеспартнер". "Коммерсант" писал со ссылкой на источники, что "Юг-Бизнеспартнер" подконтролен семье Александра Ткачева (миноритарий этой компании Андрей Скок возглавляет винодельческую компанию жены Ткачева "Шато де Талю").