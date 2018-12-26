Пресса Британии: 2018-й стал годом автократов

В обзоре британской прессы:

Автократ на автократе

Guardian публикует статью своего аналитика Саймона Тисдалла, в которой тот пишет, что 2018 год стал годом автократов.

Этот год, считает Тисдалл, продемонстрировал нам целый ряд могущественных мужчин, которые часто рисковали жизнями миллионов людей, а также всем будущим нашей планеты.

Дональд Трамп в Америке, Владимир Путин в России, Си Цзиньпин в Китае и целый ряд второсортных автократов по всему миру прибегали к мерам, направленным на продвижение их национальных и личных интересов, нарушая демократические и юридические права, а также права человека.

В России, как пишет Тисдалл, Владимир Путин был переизбран на выборах, результат которых был известен заранее. Путин полностью доминирует на политической арене, преследуя своих оппонентов, как, например, Алексея Навального.

Он также демонстрирует мощь России за рубежом, проводя крупные совместные военные учения вместе с Китаем, пытаясь найти брешь в оборонных системах НАТО в районе стран Балтии и в Северной Атлантике, а также прибегая к кампаниям дезинформации в попытке повлиять на результаты выборов в Европе и на Балканах.

Прислужливое отношение Дональда Трампа к Путину, пишет автор статьи, особенно заметное во время саммита в Финляндии, вновь возродило слухи, что у Кремля есть компромат на американского президента.

Даже после того, как стало известно, что Россия применила химическое оружие в Англии, в результате чего на нее были наложены дополнительные санкции, Трамп воздержался от критики действий Москвы.

Сам Дональд Трамп, пишет Саймон Тисдалл, был одной из главных тем выпусков новостей в 2018 году, и часто эти новости были плохими.

Он не выносит любую критику в свой адрес, принимает произвольные решения и с легкостью искажает правду. Это поведение задало тон для других автократов по всему миру, считает автор.

Тем временем, проблемы Трампа в том, что касается возможных нарушений законодательства, растут, так как его бывший личный адвокат Майкл Коэн стал сотрудничать с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который выясняет, помогала ли Россия избранию Трампа в 2016 году.

Китайский лидер Си Цзиньпин укрепил свою власть в 2018 году, после того как мартовский съезд решил отменить ограничения на срок пребывания лидера на своем посту, что на практике означает, что он останется лидером на всю жизнь.

Также, как и Владимир Путин, Си Цзиньпин демонстрирует мощь Китая на глобальной арене, возводя военные базы на атоллах и островках в Южно-Китайском море, и усиливая дипломатическую изоляцию Тайваня, пишет Саймон Тисдалл в Guardian.

В его список автократов также входят недавно избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Египта Абдель Фатах аль-Сиси, лидер Турции Реджеп Эрдоган, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Христианам нужна помощь

Daily Telegraph публикует статью министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который пишет, что христианство оказалось под угрозой в том самом регионе, где оно возникло.

100 лет назад, пишет министр, 20% населения стран Ближнего Востока были христианами. Сейчас - менее 5%. Шаг за шагом христианство исчезает из региона.

Перед христианами возникают проблемы и в других регионах мира, считает Джереми Хант.

Он цитирует неправительственную организацию Open Doors, согласно которой 215 миллионов христиан по всему миру стали жертвами преследований. Организация "Международное общество за права человека" считает, что христиане составляют 80% всех жертв преследований на религиозной почве.

Британия, пишет министр иностранных дел, давно выступает в защиту свободы вероисповедания. По его словам, преследования христиан часто предвещают начало преследований всех остальных меньшинств.

Но сейчас, когда христианство оказалось перед угрозой исчезновения в регионе, где оно возникло, пришло время для конкретных действий.

"Я горжусь тем, что Британия стала во главе международного осуждения преследований мусульманского меньшинства рохинджа в Бирме, а также тем, что наше правительство борется с исламофобией и антисемитизмом в нашем обществе", - пишет Джереми Хант.

Мы не можем игнорировать страдания других. Все религиозные меньшинства должны быть защищены, отмечает он.

Судя по всему, продолжает министр, больше всего от преследований страдают именно христиане. Мы должны громко об этом заявлять и проводить последовательную политику в их защиту, пишет Джереми Хант в Daily Telegraph.

Будущее за Китаем

Times пишет, что экономика Китая, судя по всему, станет крупнейшей в мире к 2032 году.

Торговая война с Китаем, которую начал Дональд Трамп, и в результате которой рост экономики Китая замедлился, лишь отодвинула этот момент на два года.

Аналитики независимой консалтинговой организации "Центр экономических и бизнес исследований" (CEBR) также считает, что экономика Великобритании понизится в мировых рейтингах после "брексита".

Белый дом, напоминает газета, начал торговую войну с Китаем в этом уходящем году. Вашингтон наложил новые тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в 250 миллиардов долларов. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары.

Но, как отмечает CEBR, хотя на данный момент американская экономика, судя по всему, не пострадала из-за этой торговой войны, это можно объяснить принятыми в США реформами в том, что касается налогообложения.

Но эти же реформы, считает CEBR, приведут в будущем к серьезному бюджетному дефициту, который со временем будет лишь расти, в то время как Китай начинает успешно справляться со своей задолженностью, пишет Times.

Аэропортное пьянство

Daily Mail пишет, что за прошлый год сотни британцев были задержаны в аэропортах страны за пьянство.

Правительство, отмечает газета, рассматривает возможность запретить круглосуточную работу баров в аэропортах.

За прошлый год более 273 пьяных пассажиров были арестованы, после того как они грубо себя вели либо нападали на служащих аэропортов и авиакомпаний, когда им отказывались продавать спиртное, либо не разрешали подниматься на борт самолета.

В аэропорту Абердина один пьяный пассажир достал нож и угрожал сотрудникам, которые запретили ему заходить в самолет. В аэропорту Глазго напившийся пассажир ударил по лицу бармена, который сказал, что не продаст ему еще выпивки.

Как отмечает газета, истинные масштабы проблемы пьяных авиапассажиров неизвестны, так как два крупнейших аэропорта Великобритании - Хитроу и Гатвик - не предоставили никаких данных.

Согласно британскому законодательству, людям, находящимся в состоянии опьянение на борту самолета, грозит до двух лет заключения, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com