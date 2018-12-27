Путешествие по опухоли: в Кембридже создали виртуальную модель рака

Ученые из Кембриджского университета создали 3D-модель раковой опухоли для шлемов виртуальной реальности. Это принципиально новый взгляд на рак, говорят создатели.

В основе модели - образец настоящей опухоли, взятый у пациента. С помощью шлема виртуальной реальности на опухоль можно посмотреть под любым ракурсом. В модели воспроизведена каждая ее клетка.

Ученые считают, что модель может помочь людям лучше понять рак, и, возможно, приведет к появлению новых способов лечения заболевания.

Как это сделали

Ученые начинают с образца грудной опухоли, размером около одного кубического миллиметра. В нем около ста тысяч клеток;

Образец разрезают на тончайшие слои, которые сканируют, а затем наносят на них маркеры, чтобы была видна молекулярная структура;

Опухоль воспроизводят в виртуальном мире;

Модель готова, ее можно изучать.

Система позволяет владельцам виртуальных шлемов подключаться к модели из любой точки мира.

Директор кембриджского института раковых исследований Грег Ханнон говорит: "Раньше никто не исследовал географию опухоли на таком уровне, это новый способ смотреть на рак".

"Виртуальная опухоль" разработана в рамках программы Grand Challenge Awards.

Внутри "виртуальной лаборатории" профессор Ханнон и я становимся аватарами, перед нами рак, представленный в виде массы разноцветных пузыриков.

Образец человеческой ткани, на котором основана модель, по размеру не больше булавочной головки. Но в виртуальном пространстве его можно увеличить до нескольких метров.

Чтобы помочь исследователям лучше изучить опухоль, система позволяет им как бы проходить сквозь клетки.

Образец опухоли, на которую мы смотрим через свои шлемы виртуальной реальности, взяли из молочной железы.

Image caption На этом снимке видно, что обведенная группа раковых клеток отделилась от основной опухоли

Профессор Ханнон поворачивает модель вокруг оси и показывает мне на группу клеток, отделившуюся от основной массы: "Здесь мы видим раковые клетки, отделившиеся от основного ствола".

"Возможно, мы наблюдаем этап, на котором рак начал распространяться по окружающим тканям и стал крайне опасен - наблюдая за опухолью в 3D, мы можем изучить этот момент".

Профессор Карл Вудсен, возглавляющая программу исследования рака, возглавляет лабораторию в лондонском Институте Фрэнсиса Крика, изучающую то, как различные гены защищают нас от рака, и то, что бывает, когда они начинают работать неправильно.

"Понимание того, как раковые клетки взаимодействуют друг с другом и со здоровыми клетками, критически важно, если мы хотим разработать новые виды терапии - исследование опухолей таким образом дает гораздо более яркое представление, чем статические двумерные изображения, к которым мы привыкли", - говорит она.