Пресса Британии: Путин, "брексит" и уроки демократии

В обзоре британской прессы:

Китай и мобильная связь

Times пишет, что министр обороны Великобритании выступил с заявлением против участия китайской компании Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения (5G), из опасений, что это может облегчить шпионскую деятельность Пекина.

Гэвин Уильямсон сказал, что чрезвычайно озабочен тем фактом, что Huawei может поставлять оборудование для создание сети 5G. Он дал понять, что вскоре может состояться полноценное расследование возможных угроз безопасности страны, а также обвинил Пекин в том, что тот иногда ведет себя, как было сказано, злонамеренно.

Газета напоминает, что США, Новая Зеландия и Австралия уже запретили этой китайской компании принимать участие в строительстве новых систем мобильной связи. Гэвин Уильмсон сказал, что Великобритании следует внимательно изучить причины подобных решений своих союзников.

Ранее в этом месяце глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер также выразил беспокойство по поводу роли Huawei в разработке системы 5G. По его словам, Великобритания должна решить, готова ли она к тому, что у китайской компании будет прямой доступ к жизненно важной инфраструктуре.

Huawei категорически отрицает, что представляет собой угрозу безопасности, и утверждает, что ни разу никакое государственное ведомство не обращалось к компании с просьбой получить доступ к мобильным сетям, или каким бы то ни было образом помешать работе этих сетей.

В ответ на вопрос о связях Huawei с властями Китая, компания ответила, что она является частной компанией, акции которой принадлежат ее сотрудникам.

Заявление министра обороны было сделано несмотря на то, что Huawei уже предложила британской разведке потратить не менее двух миллиардов долларов, чтобы внести необходимые изменения в свою аппаратуру.

Вашингтон, отмечает газета, усиливает свои попытки убедить союзников не использовать услуги Huawei при создании сети 5G, так как, по мнению США, компании слишком тесно сотрудничает с правительством Китая.

Но не все с этим согласны. Роберт Ханниган, бывший глава британского центра правительственной связи GCHQ, занимающегося радиоэлектронной разведкой, говорит, что на свете началась истерия в том, что касается китайских технологий в целом, и конкретно компании Huawei, и что эти опасения основаны на непонимании того, как работают подобные технологии.

В течение ближайших лет, по его словам, китайские технологии будут не только самыми дешевыми, но и сами продвинутыми, и полностью отказываться от их использования было бы сумасшествием, цитирует его Times.

"Брексит" и еще раз "брексит"

Financial Times публикует анализ своего редактора по политическим вопросам Джорджа Паркера, в которой тот пишет, что становится ясно, что что-то пошло не так в британской политике, когда Владимир Путин начал обучать британского премьер-министра Терезу Мэй азам демократии.

На прошлой неделе в ходе своей пресс-конференции он сказал: "Ну, чего ей делать? Она должна исполнять волю народа, высказанную на референдуме. Или это тогда вообще не референдум".

"Воля народа" подталкивает Великобританию к выходу из ЕС, но депутаты парламента все еще обсуждают, как именно это сделать и делать ли это вообще.

Дата выхода приближается - она назначена на 29 марта 2019 года.

Но что нам говорят об этом события 2018 года? Тут можно сделать несколько выводов.

Во-первых, если все, что произошло в 2018 году, преподносит какие-либо уроки, то "брексит", скорее всего, будет отложен. За последний год Тереза Мэй всегда предпочитала откладывать важные решения на потом - до последней минуты, а иногда и дольше.

Она решила отложить голосование в парламенте, намеченное на 11 декабря по вопросу о ее соглашении с Брюсселем по "брекситу" до января, так как ей стало ясно, что депутаты это соглашение отвергнут.

Но это означает, что у депутатов практически не останется времени для того, чтобы одобрить необходимые законы в связи с "брекситом". Мэй регулярно откладывала важные решения и даже заседания кабинета министров по вопросу о "брексите".

Но у нее есть возможность обратиться к ЕС с просьбой перенести на будущее дату выхода и продолжить переговоры, пишет газета.

Во-вторых, в 2018 году мы оценили лимиты влияния евроскептиков. Им, несмотря на все попытки, так и не удалось заставить Терезу Мэй уйти со своего поста или же отказаться от ее плана добиться наиболее мягкого "брексита".

Теперь "брекситеры" надеются, что депутаты отвергнут соглашение, достигнутое Мэй с Брюсселем, и что в таком случае Великобритания просто выйдет из состава Евросоюза.

Проблема "брекситеров" состоит в том, что парламентарии могут также отвергнуть и этот сценарий, и в таком случае Великобритания просто либо останется в составе ЕС, либо будет продолжать переговоры с Брюсселем, но с более слабых позиций.

В-третьих, мы все теперь понимаем важность границы с Ирландией. В 2017 году Великобритания и ЕС подписали договоренность, в рамках которой обе стороны обещали не допустить приграничной инфраструктуры на границе между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Это, в свою очередь, означает, что вся Британия будет должна как можно ближе следовать регуляциям и таможенным правилам ЕС.

В-четвертых, оппозиционная лейбористская партия будет продолжать активно избегать разработки политики по отношению к "брекситу".

Партию возглавляет евроскептик Джереми Корбин, но подавляющее большинство депутатов парламента от его партии, а также рядовых членов выступают как за ЕС, так и за проведение второго референдума по вопросу о "брексите". Партия расколота.

В-пятых, наступает решающий момент. Тереза Мэй надеется, что если ей удастся добиться от Брюсселя каких-то новых обещаний по вопросу о границе с Ирландией, то ей удастся запугать депутатов парламента, сказав им, что перед ними стоит простой выбор - либо ее соглашение, либо вообще никакого соглашения, или же второй референдум.

Скорее всего, парламент отвергнет ее соглашение с Брюсселем, и обсудит все любые возможные варианты.

Но время идет, и политикам вот-вот придется перестать делать громогласные заявления и начать смотреть фактам в лицо, пишет Джордж Паркер в Financial Times.

Пропавшие в Корейскую войну

Guardian пишет, что благодаря прогрессу в анализе ДНК, а также президенту США Дональду Трампу, некоторые британские семьи узнают, где захоронены их родственники, погибшие во время Корейской войны.

Между 1950 и 1953 годами 100 тысяч британских солдат сражались в этом конфликте, и до сих пор 336 считаются без вести пропавшими.

Но в графстве Глостершир есть база, названная в память битвы у реки Имджинган к северу от Сеула, когда 650 солдат из этого графства сражались с нападающими на них 10 тысячами китайских военных.

На базе есть бюро розыска останков всех погибших - их называют "военными детективами". И сейчас у них появилась возможность опознать некоторых исчезнувших солдат.

Когда президент США Дональд Трамп встретился в июне в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, тот пообещал передать США останки погибших во время Корейской войны солдат.

Северная Корея затем передала США гробы с останками до 60 человек, и американские специалисты сейчас пытаются получить образцы ДНК погибших, чтобы установить их личность.

На базе в Глостершире работает британский Совместный центр расследования потерь и сострадания (JCCC), который занимается поисками останков британских военных.

Его сотрудники считают, что среди переданных Северной Кореей останков могут быть и британские военные. Газета цитирует Николу Наш из JCCC, в чью задачу входят поиски родственников пропавших без вести, с тем получить от них образцы их ДНК, которые затем можно будет сравнить с ДНК останков, переданных США.

У Николы Наш есть полный список всех британских военнослужащих времен Корейской войны, у которых до сих пор нет могилы. Их около 300 человек, но примерно 45 либо утонули, либо были захоронены в море.

Остаются 255 семей, которых Никола Наш разыскивает, чтобы получить образцы их ДНК.

Из 650 солдат Глостерширского полка лишь 40 не были убиты, ранены и не попали в плен.

Никола Наш говорит, что если останки погибших будут идентифицированы, то они будут захоронены со всеми военными почестями в Бусане, в Южной Корее, пишет Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com