СМИ России: фальсификация выборов может стать тяжким преступлением

В обзоре российских СМИ за 25 декабря:

"Ведомости": в УК может появиться статья о выборах

Фальсификацию избирательных документов предлагается перевести в разряд тяжких преступлений, пишут "Ведомости". С такой идеей, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выступили представители МВД на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

В Уголовный кодекс предложено ввести статью за фальсификацию избирательных документов по предварительному групповому сговору. Элла Памфилова выступает против такой идеи: по ее мнению, решение проблемы не может исчерпываться простым ужесточением наказания.

Она утверждает, что сейчас эффективность расследования нарушений крайне низкая, и приводит в пример нарушения на губернаторских выборах в Приморье 16 сентября, где организаторы фальсификаций до сих пор не найдены.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов поддерживает предложение МВД, однако, по его словам, "учитывая, что [председатель СКР Александр] Бастрыкин даже не отвечает на депутатские запросы по фальсификациям выборов в Приморье, то мы можем принимать какие угодно законы, в условиях авторитарного режима, когда есть команда "стоп", ничего не будет".

"Если обратить внимание на формулировку "предварительный сговор", то его надо доказывать, а у нас, как правило, не могут доказать и сам факт фальсификации. Поэтому введение дополнительных признаков только осложнит процесс доказывания самого факта фальсификации", - считает электоральный юрист Гарегин Митин. По его мнению, гораздо эффективнее будет обеспечивать неотвратимость наказания.

Вполне здравое предложение, которое исходит именно от правоприменителей, реагирует на предложение МВД сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Повышением тяжести преступления решается не только вопрос усиления страха перед наказанием. У правоохранителей появляется больше полномочий в проведении полноценной оперативно-розыскной деятельности, чтобы в том числе выходить на организаторов и заказчиков фальсификации.

Если преступление тяжкое, закон позволяет прослушивание, что очень важно для раскрытия групповых преступлений, соглашается источник в МВД.

РБК, The Bell: о чем Путин говорил с бизнесменами

Президент России Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с бизнесменами и призвал бизнес участвовать в прорыве и наращивать инвестиции в нацпроекты.

Предприниматели в ответ говорили о господдержке и снижении числа административных барьеров, рассказали РБК участники встречи. Президент рассказал, что приоритеты для властей - повышение производительности труда, обновление производств, экология, цифровая и транспортная инфраструктура.

РБК напоминает, что встрече у Путина предшествовала серия совещаний чиновников и бизнеса по инвестициям в нацпроекты. Сама идея появилась после составления "списка Белоусова" - перечня ненефтегазовых компаний, получивших сверхдоходы в результате ослабления рубля.

Помощник Путина Андрей Белоусов предлагал изъять сверхдоходы, однако впоследствии эта инициатива трансформировалась в участие российских компаний в национальных проектах, призванных достичь целей из майского указа президента.

Предприниматели, в свою очередь, рассказали президенту о неналоговых платежах, движимом имуществе, поддержке со стороны государства и недопустимости изоляции.

Как рассказал РБК владелец и глава "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев, на встрече было "выражено пожелание, чтобы бизнес активнее участвовал в нацпроектах, особенно была выделена нацпрограмма по повышению производительности труда". Президент сказал, что предпринимаются усилия по стабилизации международной обстановки, хотя понятно, что США предпринимают попытки по увеличению своего влияния в мире.

"Президент призвал бизнес активнее участвовать в национальных проектах. Но каких-то конкретных предложений и шагов в рамках встречи не обсуждали", - отметила президент компании InfoWatch Наталья Касперская. На встрече не обсуждалось участие бизнеса в нацпроектах и другие конкретные проекты, а только были намечены задачи для взаимодействия бизнеса и власти на 2019 год, сказал РБК глава РСПП Александр Шохин.

Как пишет The Bell, неожиданностью для бизнесменов стала лишь тема нового оружия: Путин с гордостью рассказал об испытаниях ракеты "Авангард", которыми руководил в среду.

"Эта и другие такие системы - наше сегодняшнее и еще долгое время неоспоримое преимущество во всем, поэтому угрожать нам бессмысленно", - пересказывает собеседник суть выступления президента. "Я не специалист, но понял, что эта ракета вообще решает многие проблемы", - рассказал другой бизнесмен.

Ранее в среду Владимир Путин заявил, что стал свидетелем успешных испытаний межконтинентальной гиперзвуковой системы "Авангард", которая, по словам президента, неуязвима для нынешних и будущих систем ПВО и ПРО.

За испытаниями президент наблюдал из Национального центра управления обороной. После его команды был произведен пуск ракеты из Оренбургской области по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Ракета на гиперзвуковой скорости совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразила цель, сообщил Кремль.

"Известия": сокращения коснутся 230 тыс россиян

Сокращения в ближайшее время в первую очередь угрожают сотрудникам банков, следует из прогноза министерства труда, с которым ознакомились "Известия".

Высок риск потерять работу и для тех, кто работает в транспортной сфере, занимается производством электрооборудования или машин. Всего сокращения могут коснуться около 230 тыс. россиян. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидерство финансовой сферы по риску сокращений связано с сокращением числа кредитных организаций в стране, объяснил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В этом году ЦБ отозвал уже больше лицензий, чем в прошлом, напомнил он.

"Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников", - комментирует Тосунян.

Сокращения говорят о том, что продукция сфер, вынужденных оптимизировать персонал, не пользуется достаточным спросом, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина.

Увольнение 223 тыс. человек на фоне страны пройдет практически незаметно, но работодатели могли бы избежать такого "подарка" сотрудникам перед Новым годом, считает она. Вероятно, люди изначально занимались убыточным направлением, чего помогли бы избежать предварительные маркетинговые исследования спроса, считает Любовь Храпылина.

В следующем году 23% работодателей планируют сокращать штат компании, а 18% - увеличивать, указано в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru. Данные собраны на основе опроса 300 представителей компаний.

Также газета отмечает, что Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38%, до 1,1 млн человек. По мнению чиновников, многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также эффект окажет повышение пенсионного возраста.

"Коммерсант": президентские амбиции Татарстана

Власти Татарстана оставляют за собой "право" обратиться в Конституционный суд, чтобы "защитить свою позицию" называть руководителя региона президентом республики, пишет "Коммерсант".

Об этом заявил спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин, подчеркнув, что этот вопрос "должен решать народ Татарстана". В соответствии с федеральным законом все республики должны были отказаться от должностей президента с 2015 года, а Татарстану продлили этот срок до 2016 года.

О возможности обратиться в Конституционный суд ранее говорил экс-глава республики Минтимер Шаймиев. Он также отмечал, что парламент республики "просто не проголосует за изменение наименования".

10 декабря 2018 года глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Шакир Ягудин заявлял, что "ничто не мешает, чтобы это наименование сохранялось и впредь, после 2020 года".

Татарстан остался единственным субъектом, где сохранился пост президента.

Переименование высших должностей в регионах началось в 2010 году с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова, напоминает газета.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си