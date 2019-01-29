18 лет инфляции: как менялись цены при Путине. Графики

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В 2019 году россияне ждут подорожания продуктов. Как до сих пор - за последние 19 лет - дорожали и дешевели еда, товары и услуги?

2017 год и начало 2018-го запомнились рекордно низкой инфляцией. А вот вторая половина прошлого года и начало нынешнего - ее ускорением.

По итогам прошлого года инфляция вышла за пределы "психологической отметки" - цели ЦБ в 4% - и составила 4,3%.

С начала этого года цены продолжают расти ускоренными темпами. По данным Росстата, за первые три недели инфляция составила почти 1%. Это в три раза больше, чем в январе прошлого года.

О повышении цен в первой половине января сообщило и минэкономразвития. Ускорился рост цен на непродовольственные товары - в частности, на легковые автомобили. А темпы роста цен на продовольственные товары, за исключением овощей и фруктов, даже снизились, "хотя и остаются выше уровней соответствующего периода прошлого года", говорилось в материалах министерства.

Основные причины - повышение НДС с 18 до 20% и связанное с этим частичное повышение тарифов на коммунальные услуги. Правда, министерство называет влияние на цены повышения налога "достаточно сдержанным".

Русская служба Би-би-си проанализировала, как росли цены на товары и услуги с 2000 года, когда Владимир Путин занял пост президента.

Для этого мы взяли список цен на все товары и услуги, которые мониторит Росстат. В списке - пять сотен позиций, от пеленок для новорожденных и обручального кольца до корвалола и рытья могил, от килограмма картофеля до игристого вина.

Мы взяли среднюю арифметическую цену на каждый товар и услугу за все доступные месяцы с 2000 года. Цены указаны в рублях. Чтобы их можно было сравнивать, мы сделали поправку на инфляцию. Для этого использовали среднегодовую инфляцию (индекс инфляции "год к году").

Представляем девять фактов о повышении цен.

Факт 1. За 19 лет в России подешевела только одна услуга

Каждый год в среднем меньше 10% товаров и услуг, которые есть в списке Росстата, теряют в цене.

Есть только одна услуга, которая дешевела в последние 19 лет и в 2018 году стоит дешевле, чем в 2000 году - это междугородние звонки по стационарному телефону. Цены на них снизились с 4,9 рубля за минуту в 2000 году до 4,1 рубля - в 2018 году. Это произошло из-за снижения спроса, конкуренции операторов и, главное, развития новых технологий - мобильной связи и IP-телефонии.

Остальные товары и услуги подорожали. Больше всего - аренда жилья у государства: в 53 раза до 6,7 рублей за кв. м.

Факт 2. До аннексии Крыма доходы росли быстрее цен

В 2000-х годах темпы ежегодного роста доходов опережали рост цен на большинство товаров и услуг.

Но все изменилось в 2014 году. Темпы роста цен на товары и услуги стали опережать рост доходов. Это произошло из-за продуктового эмбарго, введения санкций после аннексии Крыма, роста курса доллара к рублю и общего замедления экономики.

Факт 3. Уровень доходов населения откатился на восемь лет

Сравнивать нынешние цены с ценами 2000 года и уровнем дохода россиян напрямую бессмысленно. Средние доходы тогда составляли 2,3 тыс. рублей в месяц, а сейчас - 32,5 тыс. рублей. Но это не значит, что благосостояние россиян увеличилось в 15 раз, ведь росли и цены.

Чтобы измерить изменение, мы сделали поправку на инфляцию. Так можно увидеть, как менялись цены на отдельные товары относительно общего уровня подорожания и доходов. Получилось, что сейчас доходы россиян с поправкой на инфляцию находятся на уровне 2010 года. С 2000 года они выросли в 2,5 раза, а с 2008-го - только на 6%.

По оценке Валерия Черноокого, профессора кафедры экономики Российской экономической школы, сейчас реальные доходы населения практически вернулись к уровню кризисного 2009 года.

Факт 4. Гречка - продукт, цены на который наиболее резко менялись последние 20 лет

В номинальных ценах все продукты подорожали, но с поправкой на инфляцию многие из них подешевели.

Среди таких продуктов - гречка и сахар. Это пример товаров, цена на которые скачет в зависимости от погоды и ситуации на рынке. Сейчас цены на оба продукта на спаде.

Большой скачок цен на сахар был в 2015-м и 2016 году. Виной тому - природное явление Эль-Ниньо, колебание температуры воды у поверхности океана, которое происходит в районе экватора и сильно влияет на погоду. Из-за него четыре года назад произошли засуха в Индии и Таиланде и наводнения в Бразилии, пострадали сахарные плантации.

Гречка - товар, цены на который наиболее резко менялись за последние 20 лет.

Многие считают, что если цена на товар выросла, то она не упадет, во всяком случае в номинальных ценах. Но гречка - пример обратного процесса. После засушливого лета в 2010 году цена на гречку достигла пика в 2011 году. Она подорожала в два раза по сравнению с 2010 годом и в 3,5 раза - по сравнению с 2009 годом. В мае 2011 она стоила 112 рублей, но в мае 2018 года ее цена (номинальная) - снова 50 рублей.

А вот курица и бананы дешевели планомерно. Курица дешевеет благодаря развитию собственного производства. Россия обеспечивает себя ею практически самостоятельно.

Бананы же стали одним из самых доступных фруктов. В основном они импортируются из стран, которые не вводили против России никаких санкций (основной поставщик - Эквадор), и поэтому бананов не коснулось и российское продуктовое эмбарго. Но цены на них зависят от курса доллара. Поэтому самый резкий скачок стоимости на бананы произошел в 2015 году - после валютного кризиса декабря 2014 года.

Факт 5. Сильно дорожали продукты, для которых нужно молоко

Больше всего выросли в цене продукты, для которых требуется много молока - творог и сливочное масло. Они дорожают не только в России, но и во всем мире из-за нехватки сырья. Россия обеспечивает себя молоком примерно на 80%, так что цены на молоко зависят в том числе от цен за рубежом.

Чтобы произвести 1 кг масла, требуется в 2,5-3 раза больше молока, чем, к примеру, для производства сыра, объясняет директор аналитического департамента "Союзмолоко" Алексей Воронин.

А темпы роста цен на творог могут объясняется и эффектом низкой базы. В 2000 году он стоил в два раза дешевле, чем масло. Творог оказался наиболее дешевым молочным продуктом, который можно легко ввести в рацион как взрослым, так и детям, а появление новых "современных" видов творожных продуктов дополнительно стимулировало спрос, считает Воронин. Растущий спрос повлек повышение цен.

Также на цены на творог и масло повлияло продуктовое эмбарго и падение курса рубля в 2014 году.

Говядина тоже растет в цене. Из всех видов мяса у говядины самая высокая доля импорта - больше 35%, рассказала Анна Кудрякова, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка.

Факт 6. С ростом реальных доходов росли цены на то, что не относится к товарам первой необходимости

В случае с непродовольственными товарами и услугами сильнее всего выросли цены на аренду и ремонт жилья в государственном и муниципальном фонде. Правда, пользуются этими услугами единицы.

После них в рейтинге подорожавших товаров и услуг - изготовление зубной коронки, которое с поправкой на инфляцию подорожало в четыре раза.

На столько же подскочили в цене и театральные билеты.

"Цены на услуги - медицинские, образовательные, юридические и другие - растут быстрее, чем цены на товары", - объясняет Черноокий. По его словам, это вызвано двумя причинами.

Во-первых, при выпуске высокотехнологичных товаров растет производительность труда.

"Такие быстрорастущие отрасли экономики могут позволить себе снижение цен даже при росте затрат на заработную плату и услуги капитала, в то время как в традиционных отраслях рост себестоимости практически всегда отражается в росте цен", - отмечает Черноокий.

Во-вторых, с ростом реальных доходов спрос переключается с товаров первой необходимости, таких как еда и одежда, на услуги, и поэтому они дорожают быстрее.

Из услуг больше всего подорожало удостоверение завещания в нотариальной конторе -в 3,5 раза с поправкой на инфляцию. Это единственная нотариальная услуга, цены на которую Росстат наблюдает с 2000-го года. Ее стоимость резко подскочила в два раза в 2009 году, во время реформы нотариата, и с тех пор тарифы продолжают расти.

Факт 7. Импортные машины стали доступнее

Самый дорогой товар из тех, что стали более доступными (с поправкой на инфляцию), это импортные автомобили. Эти машины стали доступнее на 70% процентов.

В 2000 году для покупки иномарки нужны были средние доходы примерно за 14 лет, в 2008 - за два года, а после 2013 года - за 1,5 года.

Сравним с отечественными машинами: с поправкой на инфляцию они стали доступнее на 20%, а в номинальных ценах подорожали в пять раз - в среднем до 500 тысяч рублей. В 2000 году такой автомобиль стоил в 3,5 раза дешевле, чем подержанная машина зарубежного производства, сейчас их цены примерно равны.

По мнению исполнительного директора агентства "Автостат" Сергея Удалова, причина в том, что рынок подержанных автомобилей более инертный, он меньше подвержен росту цен из-за появления новинок. А некоторые продавцы хотят продать свой автомобиль срочно, и поэтому готовы идти на снижение цены.

Также цены можно объяснить падением рынка иностранных автомобилей. На них ввели заградительные пошлины в 2002, а потом в 2009 году, и спрос на них упал.

Факт 8. Курить и пить стало дороже

С конца 2000-х правительство борется за трезвость населения и пополняемость бюджета от акцизов. Это сильно сказалось на ценах на алкоголь и сигареты.

Больше всего повысились цены на водку. Дело в том, что в стоимости самой дешевой бутылки пива доля акциза составляет примерно 25%, подсчитывает Вадим Дробиз, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. В стоимости дешевой бутылки водки на акциз приходится примерно 50%.

По словам Дробиза, повышение сбора "протестировали" на пиве в 2010 году, и после этого в 2012 году повысили акциз на водку.

"Если в стоимости пива перед утроением ставки акциз составлял 1,3 рубля, - объясняет Дробиз, - то в стоимости водки - больше 40 рублей. Эту сумму увеличили за два года в два раза. Рынок легальной водки обвалился".

Правительству пришлось пойти на попятную: снизить минимальную розничную цену на водку и пересмотреть план по росту акцизов.

Пиво подорожало не так сильно, как водка. Отечественное - на 6% с поправкой на инфляцию, а зарубежное и вовсе стало доступнее. По словам Дробиза, пиво всегда было демократичным напитком.

#10yearschallenge - без поправки на инфляцию

За последние 10 лет некоторые товары подешевели, притом не только с поправкой на инфляцию, но и в номинальных значениях. Среди них - кнопочные мобильные телефоны, сотовая связь и перелеты эконом-классом.

Кнопочные сотовые телефоны, по расчетам Росстата, стали стоить на 25% дешевле - 3,3 тыс. рублей в 2018 году против 4,4 тыс. в 2008 году.

"То, что мы видим снижение цен на мобильные телефоны или мониторы для компьютеров по данным Росстата, не значит, что техничка подешевела для потребителя. Это значит, что техника предыдущих поколений подешевела. Компьютер-хедлайнер или любая другая техника не дешевеет, а дорожает", - говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Полеты эконом-классом подешевели из-за появления лоукостеров.

Бонус

Главный мем и самая обсуждаемая новость начала этого года - появление девятка яиц на прилавках российских магазинов - был связан с темой подорожания продуктов. Вот как менялась цена на них с 2000 года. Цена на яйца упала в 2017 году из-за перепроизводства, но в 2018 году подскочила. В любом случае, цены сейчас ниже максимума 2016 года.