Клаутлайтинг: жестокие розыгрыши в интернете стали новым трендом
В интернете набирает популярность новый тренд, получивший название клаутлайтинг. Речь идет о вирусных видео, на которых блогеры жестоко подшучивают над своими возлюбленными. Би-би-си разбиралась, как вычислить клаутлайтера и почему люди решаются на такие жестокие розыгрыши.
В последние месяцы в сети стало появляться все больше вирусных видео, на которых девушки плачут и испытывают эмоциональный срыв из-за розыгрыша, устроенного их партнером. Такие ролики стали называть клаутлайтингом.
Само слово "клаутлайтинг" появилось из комбинации двух терминов - "газлайтинг" и "клаут".
Газлайтинг (от названия американского триллера "Газовый свет", англ. Gaslight) считается формой психологического насилия, когда жертве намеренно преподносится ложная информация. Цель - заставить партнера или партнершу усомниться в собственных воспоминаниях и своем восприятии событий.
Клаут (англ. clout) - разговорное выражение, обозначающее степень влияния человека, которая может измеряться в деньгах, количестве подписчиков в соцсетях и публикациях СМИ.
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Если не вдаваться в детали, то клаутлайтинг - это то, что бывает, когда газлайтинг выходит в сеть. Человек намеренно говорит или делает что-то, чтобы вывести из эмоционального равновесия своего партнера, снимает инцидент на камеру и выкладывает в интернет, чтобы привлечь к себе внимание других пользователей.
Это может быть какое-то действие - чаще всего розыгрыши. А может быть вербальное давление на партнера и попытка заставить человека поверить в то, чего не существует.
В погоне за "лайками"
Термин "клаутлайтинг" придумала британская журналистка Джессика Линдси в ноябре этого года. В статье для газеты Metro она комментировала видео, на котором у девушки случилась настоящая истерика из-за того, что партнер съел последнюю порцию ребрышек, которые она приготовила на ужин, несмотря на ее просьбу не делать этого.
На видео девушка переживает эмоциональный срыв и объясняет, что это вызвано сложным днем и поведением молодого человека, а не едой. "Я плачу не из-за ребрышек, я плачу из-за тебя", - говорит она, пытаясь дозвониться своей маме за поддержкой.
"Во время просмотра этого ролика я чувствовала себя неуютно, - рассказала Линдси Би-би-си. И, несмотря на большинство комментариев, которые высмеивали поведение девушки, были и те, кто, как и я, увидели в этом ролике нечто недопустимое".
"Размышляя об этом, я поняла, что раньше видела немало таких вирусных видео. Все они демонстрирует токсичное поведение партнера, которое никто не осуждает. Эти видео явно образуют настоящий тренд - клаутлайтинг", - говорит она.
Примеры клаутлайтинга разнообразны.
В некоторых случаях речь идет о физическом насилии - когда партнер причиняет другому боль и снимает на камеру слезы и истерику (мы намеренно не даем ссылки на эти видео, чтобы не рекламировать их).
Однако в большинстве случаев это эмоциональное давление - партнер издевается над тем, что важно для его второй половины.
Так один пользователь пугал свою девушку тем, что собирается сбросить с балкона их ребенка (на самом деле это была кукла), другой "признавался" подруге в неверности, снимая ее реакцию на скрытую камеру.
Цукерберг не виноват
Эксперты подчеркивают, что клаутлайтинг - это не просто розыгрыш. Социальные сети увеличивают степень эмоционального давления на того, кто стал жертвой. Глубоко эмоциональные моменты, которыми не хочется делиться даже с семьей и друзьями, выставляются на обозрение тысяч незнакомых людей.
Плюс к тому многочисленные саркастические комментарии пользователей могут заставить жертву клаутлайтинга усомниться в своей адекватности.
"Клаутлайтинг - это действие, которое сеет смятение в уме жертвы и заставляет думать: неужели я слишком впечатлительная, и, может, это нормально? Жертвы клаутлайтинга остаются с чувством, что они должны смеяться над тем, что смешно тысячам других людей, но не кажется смешным им самим", - объясняет психотерапевт Тоби Ингам.
При этом полностью перекладывать ответственность за клаутлайтинг на социальные сети все же не стоит.
"Сказать, что соцсети провоцируют людей на такую активность, это все равно что утверждать, что наличие топора провоцирует на убийство. Топор изначально предназначен для другого, но в принципе им можно и убить, если партнер достал", - считает профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Ольга Гулевич.
Определенная роль соцсетей, конечно, есть, уверен Андрей Михайлюк, директор по исследованиям компании Social Discovery Ventures. Но она, по его мнению, в действительности незначительна.
"Соцсети создают некоторый дофаминовый маячок - пользователи получают популярность и одобрение других людей посредством "лайков". Однако такие шутки и шутники были всегда, просто у них не было доступа к массовой аудитории, и Цукерберг в самом клаутлайтинге явно не виноват", - говорит он.
Рана привязанности
Психологи считают, что причины, почему люди решаются на такие шутки, могут быть разными. Но из них можно выделить две основные. Первое и главное - это непонимание границ другого человека.
"Есть такой термин как "рана привязанности". Речь об эпизодах, которые включают в себя едкие комментарии и шутки, которые одному из партнеров кажутся незначительными, а другого ранят так, что он потом вспоминает о них годами", - говорит семейный психолог Марина Травкова.
Вторая возможная мотивация клаутлайтеров - это незнание того, как правильно выражать свое недовольство и злость.
"Любые отношения включают в себя конфликты, и нужно учиться эти эмоции правильно выражать. Люди, которым сложно сказать "меня это бесит, раздражает", очень часто уходят в такой жесткий юмор и сарказм", - говорит Травкова.
Автор термина "клаутлайтинг" не делает акцента на поле жертвы и клаутлайтера.
Она также подчеркивает, что жертвами могут быть не только партнеры, но также друзья и родственники.
При этом Линдси признает, что большинство авторов самых известных видео клаутлайтинга - это мужчины, которые "шутят" над своими девушками.
"Конечно, нужно проводить исследования, чтобы понять, почему большинство таких видео выкладывают мужчины. Но можно с уверенностью сказать, что мужчинам меньше предписано быть эмоционально вдумчивыми", - говорит Травкова.
"Все эти стереотипы о том, что эмоциональность - это женская сфера, а мужчины по своей природе прямее и грубее, и сказки про Марса с Венерой ведут к тому, что мальчиков в детстве не учат ни различать свои эмоции, ни понимать эмоции других. И поэтому они чаще, чем женщины, оказываются в ситуации, когда искренне не понимают, почему жестоко пошутить над кошкой, месячными, изменой может быть и неприемлемо, и не смешно", - рассуждает она.
В сети уже появились видео под названием "Возмездие за клаутлайтинг", где жертвы в отместку жестко разыгрывают своих партнеров.
Поэтому если вы все же решились жестоко пошутить над кем-то и выложить это в интернет, вы должны ожидать, что вам справедлив укажут на дверь - и в довольно бескомпромиссной форме.
Поскольку - и об этом стоит задуматься - если человек чем-то глубоко расстроен, то, независимо от причины, самая последняя вещь, которая в этот момент ему нужна, - это видеокамера перед его лицом.
Если же вы стали жертвой клаутлайтинга, то эксперты советуют, в первую очередь, откровенно поговорить с обидчиком.
"Я бы порекомендовала рассказать партнеру о своих чувствах и объяснить, что он перешел границы. Далее попросила бы его удалить контент из сети и больше никогда не постить подобное", - говорит психолог Дженнифер Тур.
"Если он откажется, то я бы задумалась о перспективах этих отношений и определенно обратилась бы в администрацию социальной сети с просьбой удалить контент как оскорбительный - жертва клаутлайтинга имеет на это полное право", - говорит она.