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В интернете набирает популярность новый тренд, получивший название клаутлайтинг. Речь идет о вирусных видео, на которых блогеры жестоко подшучивают над своими возлюбленными. Би-би-си разбиралась, как вычислить клаутлайтера и почему люди решаются на такие жестокие розыгрыши.

В последние месяцы в сети стало появляться все больше вирусных видео, на которых девушки плачут и испытывают эмоциональный срыв из-за розыгрыша, устроенного их партнером. Такие ролики стали называть клаутлайтингом.

Само слово "клаутлайтинг" появилось из комбинации двух терминов - "газлайтинг" и "клаут".

Газлайтинг (от названия американского триллера "Газовый свет", англ. Gaslight) считается формой психологического насилия, когда жертве намеренно преподносится ложная информация. Цель - заставить партнера или партнершу усомниться в собственных воспоминаниях и своем восприятии событий.

Клаут (англ. clout) - разговорное выражение, обозначающее степень влияния человека, которая может измеряться в деньгах, количестве подписчиков в соцсетях и публикациях СМИ.

Если не вдаваться в детали, то клаутлайтинг - это то, что бывает, когда газлайтинг выходит в сеть. Человек намеренно говорит или делает что-то, чтобы вывести из эмоционального равновесия своего партнера, снимает инцидент на камеру и выкладывает в интернет, чтобы привлечь к себе внимание других пользователей.

Это может быть какое-то действие - чаще всего розыгрыши. А может быть вербальное давление на партнера и попытка заставить человека поверить в то, чего не существует.

В погоне за "лайками"

Термин "клаутлайтинг" придумала британская журналистка Джессика Линдси в ноябре этого года. В статье для газеты Metro она комментировала видео, на котором у девушки случилась настоящая истерика из-за того, что партнер съел последнюю порцию ребрышек, которые она приготовила на ужин, несмотря на ее просьбу не делать этого.

На видео девушка переживает эмоциональный срыв и объясняет, что это вызвано сложным днем и поведением молодого человека, а не едой. "Я плачу не из-за ребрышек, я плачу из-за тебя", - говорит она, пытаясь дозвониться своей маме за поддержкой.

"Во время просмотра этого ролика я чувствовала себя неуютно, - рассказала Линдси Би-би-си. И, несмотря на большинство комментариев, которые высмеивали поведение девушки, были и те, кто, как и я, увидели в этом ролике нечто недопустимое".

"Размышляя об этом, я поняла, что раньше видела немало таких вирусных видео. Все они демонстрирует токсичное поведение партнера, которое никто не осуждает. Эти видео явно образуют настоящий тренд - клаутлайтинг", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации YOUTUBE Image caption Реакция девушки, которую ее партнер сначала убедил, что ее любимый кот умер, а потом сообщил, что это была шутка

Примеры клаутлайтинга разнообразны.

В некоторых случаях речь идет о физическом насилии - когда партнер причиняет другому боль и снимает на камеру слезы и истерику (мы намеренно не даем ссылки на эти видео, чтобы не рекламировать их).

Однако в большинстве случаев это эмоциональное давление - партнер издевается над тем, что важно для его второй половины.

Так один пользователь пугал свою девушку тем, что собирается сбросить с балкона их ребенка (на самом деле это была кукла), другой "признавался" подруге в неверности, снимая ее реакцию на скрытую камеру.

Цукерберг не виноват

Эксперты подчеркивают, что клаутлайтинг - это не просто розыгрыш. Социальные сети увеличивают степень эмоционального давления на того, кто стал жертвой. Глубоко эмоциональные моменты, которыми не хочется делиться даже с семьей и друзьями, выставляются на обозрение тысяч незнакомых людей.

Плюс к тому многочисленные саркастические комментарии пользователей могут заставить жертву клаутлайтинга усомниться в своей адекватности.

"Клаутлайтинг - это действие, которое сеет смятение в уме жертвы и заставляет думать: неужели я слишком впечатлительная, и, может, это нормально? Жертвы клаутлайтинга остаются с чувством, что они должны смеяться над тем, что смешно тысячам других людей, но не кажется смешным им самим", - объясняет психотерапевт Тоби Ингам.

При этом полностью перекладывать ответственность за клаутлайтинг на социальные сети все же не стоит.

Правообладатель иллюстрации Artur Debat/Getty images Image caption Одобрение других пользователей сети - главная цель клаутлайтера

"Сказать, что соцсети провоцируют людей на такую активность, это все равно что утверждать, что наличие топора провоцирует на убийство. Топор изначально предназначен для другого, но в принципе им можно и убить, если партнер достал", - считает профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Ольга Гулевич.

Определенная роль соцсетей, конечно, есть, уверен Андрей Михайлюк, директор по исследованиям компании Social Discovery Ventures. Но она, по его мнению, в действительности незначительна.

"Соцсети создают некоторый дофаминовый маячок - пользователи получают популярность и одобрение других людей посредством "лайков". Однако такие шутки и шутники были всегда, просто у них не было доступа к массовой аудитории, и Цукерберг в самом клаутлайтинге явно не виноват", - говорит он.

Рана привязанности

Психологи считают, что причины, почему люди решаются на такие шутки, могут быть разными. Но из них можно выделить две основные. Первое и главное - это непонимание границ другого человека.

"Есть такой термин как "рана привязанности". Речь об эпизодах, которые включают в себя едкие комментарии и шутки, которые одному из партнеров кажутся незначительными, а другого ранят так, что он потом вспоминает о них годами", - говорит семейный психолог Марина Травкова.

Вторая возможная мотивация клаутлайтеров - это незнание того, как правильно выражать свое недовольство и злость.

"Любые отношения включают в себя конфликты, и нужно учиться эти эмоции правильно выражать. Люди, которым сложно сказать "меня это бесит, раздражает", очень часто уходят в такой жесткий юмор и сарказм", - говорит Травкова.

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Автор термина "клаутлайтинг" не делает акцента на поле жертвы и клаутлайтера.

Она также подчеркивает, что жертвами могут быть не только партнеры, но также друзья и родственники.

При этом Линдси признает, что большинство авторов самых известных видео клаутлайтинга - это мужчины, которые "шутят" над своими девушками.

"Конечно, нужно проводить исследования, чтобы понять, почему большинство таких видео выкладывают мужчины. Но можно с уверенностью сказать, что мужчинам меньше предписано быть эмоционально вдумчивыми", - говорит Травкова.

"Все эти стереотипы о том, что эмоциональность - это женская сфера, а мужчины по своей природе прямее и грубее, и сказки про Марса с Венерой ведут к тому, что мальчиков в детстве не учат ни различать свои эмоции, ни понимать эмоции других. И поэтому они чаще, чем женщины, оказываются в ситуации, когда искренне не понимают, почему жестоко пошутить над кошкой, месячными, изменой может быть и неприемлемо, и не смешно", - рассуждает она.

В сети уже появились видео под названием "Возмездие за клаутлайтинг", где жертвы в отместку жестко разыгрывают своих партнеров.

Поэтому если вы все же решились жестоко пошутить над кем-то и выложить это в интернет, вы должны ожидать, что вам справедлив укажут на дверь - и в довольно бескомпромиссной форме.

Поскольку - и об этом стоит задуматься - если человек чем-то глубоко расстроен, то, независимо от причины, самая последняя вещь, которая в этот момент ему нужна, - это видеокамера перед его лицом.

Если же вы стали жертвой клаутлайтинга, то эксперты советуют, в первую очередь, откровенно поговорить с обидчиком.

"Я бы порекомендовала рассказать партнеру о своих чувствах и объяснить, что он перешел границы. Далее попросила бы его удалить контент из сети и больше никогда не постить подобное", - говорит психолог Дженнифер Тур.

"Если он откажется, то я бы задумалась о перспективах этих отношений и определенно обратилась бы в администрацию социальной сети с просьбой удалить контент как оскорбительный - жертва клаутлайтинга имеет на это полное право", - говорит она.