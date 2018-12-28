Затерянный в самой глубокой пещере Азии

Правообладатель иллюстрации Yulia Ustinova Image caption Пещера Бой-Булок теперь признана самой глубокой в Азии

Без малого полвека назад Мустафакул Зокиров отправился на поиски воды, оставив страдавший от жестокой засухи свой родной кишлак, упрятанный высоко в горах Узбекистана.

И пропал навсегда.

Однако его исчезновение в итоге привело к открытию, которое теперь служит магнитом для геологоразведчиков, привлекая их в эту среднеазиатскую страну, знаменитую своими бескрайними степями и древними городами, через которые в древности пролегал Великий шёлковый путь.

Этим открытием стала Бой-Булок - самая глубокая пещера Азии, уходящая вглубь на 1 415 метров.

Правообладатель иллюстрации Yulia Ustinova Image caption Гиссарский хребет, где находится самая глубокая пещера Азии

Горный массив Узбекистана - один из самых малоизведанных в мире и до сих пор хранит много тайн.

А уж про Гиссарский хребет на юге страны, где находится пещера Бой-Булок, это можно сказать со всей определенностью.

Даже добираться туда - дело не для слабонервных. Начнем с того, что путь туда занимает семь часов езды по опасной горной дороге на старом советском УАЗике; ехать надо до кишлака Дехиболо, что означает "самый высокогорный кишлак".

С одной стороны тебя обступают горные вершины, исчезающие в облаках, а с другой - глубочайшие ущелья, где тебя ждет верная смерть, если вдруг твой водитель чуть зазевается.

Правообладатель иллюстрации Marat Nadjibaev/BBC Image caption Красоты, открывающиеся из окна старого УАЗика

"Я езжу даже зимой и ночью, - хвастается наш молодой водитель Эркин. - Я тут каждый камень знаю, каждый поворот. Так что расслабтесь и лучше наслаждайтесь видами".

Мы минуем последнюю деревню, и дорога кончается, так что приходится трястись по каменистому руслу реки, пролегающему между голых отвесных скал, горных ручьев и протоков.

Кишлак Дехиболо расположен на высоте 3000 метров над уровнем моря, это последний пункт нашей автомобильной поездки - маленький зеленый оазис на краю света.

Image caption Обрабатывать землю тут непросто

Image caption Все жилища кишлака построены на скале

Image caption Жители кишлака вынуждены все производить сами - за исключением одежды, лекарств и муки

Зимой, когда лежит снег с конца января до середины апреля, этот кишлак совершенно отрезан от остального мира. Его жители вынуждены все производить сами - за исключением одежды, лекарств и муки.

Они занимаются пчеловодством, держат овец, выращивают фрукты и овощи, а в течение всего лета должны запасаться дровами или углем, чтобы обеспечить себя на всю зиму.

Image caption Один из расположенных поблизости от кишлака родников

"Жизнь здесь трудная, - признается 70-летняя Норхол-момо. - Все мои дети уехали отсюда, только самый младший остался".

Все жилье здесь построено на скалах, уступами, так что двор Норхол-момо одновременно служит крышей ее соседям.

Image caption Как и все ее сородичи, Норхол-момо вынуждена сама себя снабжать

Вырастить что-то себе на пропитание в этих узких скалистых ущельях непросто. Годы уходят на то, чтобы разобрать камни и освободить место для небольшого огорода для овощей-фруктов.

Вода здесь только дождевая или же доставляется из нескольких близлежащих родников, так что долгие периоды засухи представляют реальную опасность для местного населения.

В 1971 году была сильнейшая засуха, и все местные источники пересохли, что сразу же сказалось на благополучии кишлака.

Тогда местный плотник и отец восьмерых детей Мустафакул Зокиров решил, что надо что-то делать.

Он знал, что вода поступает из расположенной высоко в горах пещеры, в четырех часах пешего хода. Он взял сына, нескольких ишаков, канистры для воды и отправился к родникам Бой-Булок.

Конечно, он не представлял, что это станет его последним путешествием, как и того, что его поход приведет к одному из крупнейших в мире географических открытий.

Image caption Шахобиддин гордится своим дедом

Его внук Шахобиддин рассказывает историю, которая в его семье передается от поколения к поколению.

"Он оставил ишака и моего дядю, который тогда был подростком, у входа и пошел в пещеру, но не вернулся. Его сын ждал всю ночь, а на следующее утро поднял на ноги всю деревню", - говорит Шахобиддин.

Молодые жители кишлака не раз отправлялись в пещеру на поиски Мустафакула, но в течение последующих 14 лет не обнаружили никаких следов.

Затем, в 1985 году, в кишлак прибыла группа русских геологов. Услышав эту историю, они предложили поискать Мустафакула.

Два года спустя они обнаружили его останки в одном из самых глубоких уголков Бой-Булока. Рядом с его скелетом лежала лампа.

А попутно геологи открыли пещеру, которая теперь признана самой глубокой в Азии и наименее исследованной.

Правообладатель иллюстрации Arnauld Malard Image caption Дорога к Бой-Булоку ведет через узкие тропы и отвесные скалы

Правообладатель иллюстрации Marat Nadjibaev/BBC

Мы тоже дошли до входа в пещеру - небольшой дыре в отвесной скале. Несмотря на то что температура воздуха была 30 градусов, из пещеры дул холодный ветер.

Сразу за входом в пещеру мы увидели небольшой родничок, на поиски которого и отправился Мустафакул.

Image caption Вход в самую глубокую пещеру Азии

Теперь, почти 50 лет спустя в это удаленное место стали приезжать туристы.

В этом году здесь работает совместная российско-французско-швейцарская экспедиция.

Правообладатель иллюстрации Yann Auffret Image caption Спелеологи в пещере Вишневского

Правообладатель иллюстрации Yulia Ustinova Image caption Лагерь международной группы спелеологов

Image caption Вадим Логинов надеется обнаружить связующее звено между Бой-Булок и пещерой Вишневского

"Наша главная задача - это найти тоннель, который соединяет две самые глубокие пещеры хребта Чульбаир - Бой-Булок и пещеру Вишневского, - поясняет глава экспедиции Вадим Логинов. - Они расположены по отношению друг к другу таким образом, что мы предполагаем, что на самом деле это одна длинная пещера".

Если так и окажется, то две эти карстовые системы станут единой, одной из самых глубоких в мире.

Но задача эта непростая. Как рассказывает Вадим Логинов, спелеологи обнаружили в пещере новые реки и озера.

"Неопытный человек тут не выживет", - говорит ученый.

При нас небольшой отряд швейцарских и французских спелеологов спускается в пещерный комплекс.

Правообладатель иллюстрации Yann Auffret Image caption Международная группа спелеологов надеется вернуться сюда в 2019 году

"Вы не найдете такой глубокой пещеры нигде в мире, - признается швейцарец Арно Малар.

Его команда уже исследовала пещеру Вишневского глубиной примерно в 735 метров, а теперь планирует вернуться сюда в 2019 году, чтобы заняться Бой-Булоком и поисками сеодинительной цепи между ними.

А для жителей кишлака Дехиболо геологоразведчики тоже представляют соединительную цепь, только другого рода - со всем миром.

Правообладатель иллюстрации Arnaul Malard

В подготовке материала принимал участие Бахтияр Имамов.