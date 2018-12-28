Правообладатель иллюстрации STR/AFP/GETTY Image caption Старт китайской лунной экспедиции состоялся в 2018 году. Посадка зонда на обратную сторону Луны запланирована уже на 2019-й

В преддверии каждого нового года пресса любит составлять прогнозы на следующие 12 месяцев. Чтобы трезво оценить эти предсказания, полезно, кроме прочего, проверить, что стало с прогнозами на год уходящий.

Проверим прогнозы из списка, составленного в начале 2018 года Би-би-си. Вот он:

Надо признать, что значительная часть прогнозов не сбылась - по крайней мере, буквально в том виде, в каком было предсказано. В оправдание можно сказать, что, во-первых, речь чаще всего о предположениях, а во-вторых, журналисты не придумывают их сами, а опираются на мнение экспертов.

Медицина: упрямый полиомиелит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и медики мира надеялись, что в уходящем году удастся полностью победить полиомиелит. По данным ВОЗ, в 2017 году было зарегистрировано всего 22 случая заболевания.

Не получилось. В ноябре ВОЗ объявила, что с начала года в мире зафиксировано 27 случаев полиомиелита.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Полностью уничтожить вирус полиомиелита, уродующего тела, в 2018 году не удалось

Это само по себе замечательное достижение, поскольку 30 лет назад в мире в год регистрировалось 350 тысяч случаев заболевания детей полиомиелитом. Но прогресс в борьбе с болезнью затормозился, и это беспокоит специалистов ВОЗ.

Технологии: квантовое превосходство достигнуто

Ожидалось, что в этом году будет достигнуто "квантовое превосходство" - то есть момент, когда будет доказано, что квантовые компьютеры могут работать быстрее, чем нынешние транзисторные компьютеры. Надежды в этом отношении возлагали на компании Google и IBM.

IBM говорит, что выполнила предначертание. Осенью исследователи этой компании, работавшие вместе с учеными из двух университетов, объявили, что их квантовая модель решила уравнение, которое неспособны решить обычные компьютеры.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Основа квантового компьютера - лучи света, проходящие через кристалл наноразмера (модель)

Специалисты объясняют, что это символически очень важный момент, но практических последствий (в виде массового перехода на принципиально новые компьютеры) в ближайшем будущем ждать не стоит.

Электромобили: почти получившийся скачок

Эксперты ожидали, что 2018 год станет переломным для электромобилей: продажи в мире резко вырастут, прежде всего за счет Китая, где доля рынка, которую занимают электромобили, достигнет 4%.

Почти получилось. Доля электромобилей среди вновь проданных машин в Китае по итогам года будет где-то между тремя и четырьмя процентами. К ноябрю было 3,3%.

Image caption Число электромобилей растёт, но не совсем так быстро, как надеялись эксперты

Это очень быстрый рост - годом раньше был всего 1% - но надо учитывать, что доля электромобилей растет в том числе и в силу падения продаж традиционных, бензиновых и дизельных машин, а падают они вовсе не из-за натиска электрических конкурентов.

Гастрономический "Диснейленд": неудача

Огромный парк ресторанов и закусочных Eataly World - проект явно не всемирного значения, и в список прогнозов Би-би-си он попал просто для разнообразия. Через год он оказался хорошим примером того, как мечты разбиваются о реальность.

Парк открылся в Болонье в ноябре 2017 года, и его создатели надеялись, что за год эти 40 ресторанов и множество гастрономических аттракционов посетят около 10 миллионов человек.

По итогам первых двенадцати месяцев вышло чуть меньше трёх миллионов.

Космос: китайцы на обратной стороне Луны

Ожидалось, что в конце года Китай станет первой страной, посадившей луноход на обратной стороне Луны.

Предсказание не совсем сбылось, но так получилось просто из-за технического недоразумения.

Станция "Чанъэ-4" благополучно отправилась в полет 7 декабря, через несколько дней вышла на лунную орбиту - просто по графику миссии само прилунение зонда должно состояться в начале января.

Экономика: Индия вырывается вперед

Этот прогноз экономистов оказался точным: Индия в уходящем году стала самой быстрорастущей экономикой мира.

Экономисты предсказывали этой стране 8-процентный годовой рост, и примерно таким он, судя по ежеквартальным отчетам властей Индии, и оказывается.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Индия - все еще довольно бедная страна, но экономика ее быстро растет уже много лет

Китай тем временем замедлился, хотя темпы этого "замедленного" роста все равно остаются впечатляющими: почти 7% в год.

Спорт: Бьорндален подвел фанатов

Многие любители биатлона уже поверили, что Уле Эйнар Бьорндален просто вечен, и были убеждены, что 44-летний норвежец приедет на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, завоюет медаль и станет самым титулованным биатлонистом-олимпийцем в истории.

Но Бьорндален вообще не отобрался на Олимпиаду и чуть позже объявил об окончании карьеры спортсмена.

Правда, в Пхенчхан он таки поехал - в качестве тренера сборной Беларуси по биатлону, за которую выступала его жена Дарья Домрачева, и она завоевала одно личное серебро и одно золото в эстафете.

...а Мбаппе не подвел

Футбольные аналитики и просто болельщики ожидали, что в 2018 году прогремит имя юного француза Килиана Мбаппе. 19-летний Мбаппе их ожидания полностью оправдал.

Во-первых, он стал чемпионом мира. И не просто стал, числясь в составе сборной, а сыграл огромную роль в этой огромной победе. В первом же матче забил единственный победный гол, в следующем стал лучшим игроком матча, добавив два мяча. Затем был еще гол в финале.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Килиан Мбаппе оправдал авансы на 2018 год и обещает стать одной из главных футбольных звезд нового поколения

Мбаппе стал вторым после Пеле футболистом младше 20 лет, забившим на ЧМ два и больше мячей, в том числе в финале.

Если не помешают травмы или еще что-нибудь, Килиан Мбаппе вполне может стать одной из главных футбольных звезд следующего десятилетия.

Политика: зависший "брексит"

Это было даже не предсказание, это был ясный, четкий, бюрократический план: к середине октября Британия и Евросоюз должны были завершить переговоры об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, чтобы к 29 марта 2019 года - дню выхода - все стороны успели бы ратифицировать это соглашение.

Все пошло не так. Во-первых, соглашение составили только в ноябре. Во-вторых, Палата общин отказывается его утверждать.

В результате Британия оказалась в тяжелейшем политическом кризисе, и что будет с "брекситом", на данный момент - перед самым новым годом - совершенно не ясно.