Фейки года: кто и как нас обманывал в 2018-м

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В 2018 году интерес пользователей интернета к термину "фейк ньюс" достиг своего пика, свидетельствуют данные Google Trends.

Русская служба Би-би-си вспоминает главные фальшивые новости года, произведенные в России и за ее пределами.

10. Портрет Путина на здании британского МИДа

Media playback is unsupported on your device Портрет Путина на британском МИДе и еще три подозрительных видео

19 марта, на следующий день после президентских выборов в России, в интернете появился ролик со световой проекцией портрета Владимира Путина на здании Форин-офиса в Лондоне. "Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом", - говорилось в заявлении "арт-группы" Philosoraptor.

В самом МИД Британии заявили, что никакой акции не было. Кроме того, для такой проекции акционистам пришлось бы установить проектор в здании другого ведомства - британского министерства финансов.

Никаких других доказательств акции Philosoraptor не предоставили, из чего можно сделать вывод, что этот ролик - результат видеомонтажа. В русскоязычных интернет-СМИ ему было посвящено около 60 публикаций.

9. Меркель, Мэй, Грибаускайте?

В марте 2018 года в интернете набирало популярность черно-белое фото, на котором изображены три девушки. В подписи говорилось, что это канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Oни в 1991-92 гoдax училиcь пo пpoгpaммe для pукoвoдитeлeй в Инcтитутe мeждунapoдныx экoнoмичecкиx oтнoшeний Джopджтaунcкoгo унивepcитeтa в Baшингтoнe", - заключал анонимный конспиролог в русскоязычном варианте этого фейка.

По факту фото сделано в 1970-е годы и слева на нем действительно изображена 18-летняя Ангела Каснер (Меркель). Фото впервые опубликовал журнал Time, признав Меркель человеком года-2015. Две другие девушки на фото - лишь подруги будущего канцлера Германии.

8. Компромат на Мюллера

30 октября правое американское издание Gateway Pundit опубликовало документы, в которых утверждалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер - глава расследования иностранного вмешательства в президентские выборы в США 2016 года - якобы изнасиловал женщину в 2010 году.

Издание утверждало, что компромат добыла компания SureFire Intelligence, до этого практически нигде не упоминавшаяся.

В Bellingcat выяснили, что настоящим автором поддельного расследования был 20-летний консервативный активист Джейкоб Воль. Для видимости работы компании он создал аккаунты ее "сотрудников" на сайте LinkedIn. Так, аккаунт "финансового расследователя" он снабдил фотографией известного австрийского актера Кристофа Вальца.

7. Первый канал и подставной участник Евромайдана

6 декабря блогер Илья Варламов обратил внимание на 10-минутный сюжет российского Первого канала о последствиях украинского Евромайдана.

В сюжете появился молодой человек, которого авторы сюжета назвали участником Евромайдана Кириллом Чубенко. Трогательно тиская кота, молодой человек рассказал, что не знает, как пережить зиму.

"Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда все это закончится", - рассказал молодой человек, который на деле оказался белорусом Виталием Юрченко.

В разговоре с изданием "Наша Нива" Юрченко заявил, что снялся в сюжете по просьбе коллег, не получил за ролик никаких денег и сожалеет об участии.

Первый канал извинился за сюжет, добавив, что герой ролика якобы "точно воспроизвел ответы настоящего Чубенко".

6. "Лаборатория смерти" США в Грузии

Media playback is unsupported on your device "Лаборатория смерти": правда ли военные из США ставят опыты на людях в Грузии

В течение года российские телеканалы сообщали о том, что на окраине Тбилиси расположена секретная лаборатория, в которой ставят опасные опыты на людях.

Первым о "незаконных экспериментах" рассказал бывший глава министерства госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

Корреспондент Би-би-си отправился в Тбилиси и изучил изнутри "лабораторию смерти", которая на деле оказалась частью программы по борьбе с гепатитом C. Ни в самой лаборатории, ни в ее документах Би-би-си не сумела найти подтверждений информации о проведении там опасных опытов на людях.

5. Таинственный QAnon

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В 2018 году набирала популярность теория заговора, согласно которой в высших политических кругах Вашингтона якобы действует тайная организация QAnon. Согласно туманным утверждениям сторонников этой теории, именно она привела к власти Дональда Трампа.

Теория заговора появилась в недрах анонимного форума 4Chan. Автор утверждал, что он находится в близком окружении президента США и даже путешествует с ним на президентском самолете Air Force One ("Борт номер один").

По его словам, настоящей целью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера якобы является не "российское вмешательство" в выборы, а деятельность бывшего кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и экс-президента Барака Обамы.

К самым экстравагантным идеям конспирологов относятся, например, такие:

Режим Ким Чен Ына в Северной Корее - марионеточный и управляется ЦРУ.

Семья Ротшильдов исповедует сатанинский культ.

Джордж Сорос и Барак Обама потворствуют торговле детьми.

При этом сторонники QAnon не скрывают, что часть этих историй и публикуемых ими "доказательств" - фейки. Один из их лозунгов: "Дезинформация реальна. Дезинформация необходима".

Несмотря на это, на митингах в поддержку президента США Дональда Трампа стало появляться все больше людей, одетых в майки с буквой Q.

4. Пранкер и "300 трупов" в "Зимней вишне"

25 марта начался пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Украинский пранкер Евгений Вольнов в прямом эфире своего YouTube-канала обзванивал кемеровские морги и от лица сотрудника МЧС РФ предупреждал о "сотнях трупов", которые якобы должны будут принять судебные медики. Слухи о таком количестве жертв быстро расползлись по городским сообществам в интернете.

По официальной информации, при пожаре погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.

3. "Убийство" Бабченко

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аркадий Бабченко (в центре) известен как радикальный критик Кремля

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого 29 мая сообщила нацполиция Украины, оказался жив. На следующий день Служба безопасности этой страны объявила, что все произошедшее, включая фото окровавленного Бабченко на пороге собственной квартиры, было частью специальной операции.

1 сентября киевский суд приговорил исполнительного директора украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в подготовке покушения на Бабченко. По версии СБУ, он действовал по указанию российских спецслужб.

2. Петров и Боширов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фотографии Петрова и Боширова из аэропорта Хитроу

В начале сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - ими стали люди, прилетевшие в Лондон под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Правоохранительные органы Британии опубликовали их фотографии.

Российские власти заявили, что Петров и Боширов - гражданские лица. Мужчины дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что на фото из Лондона запечатлены именно они. По их словам, в Британию они "поехали оттянуться" и посмотреть "знаменитый Солсберецкий собор" и его "123-метровый шпиль".

Как выяснили издания Bellingcat и The Insider, в этой истории много нестыковок, а фамилии Петров и Боширов могут быть прикрытием для агентов российской военной разведки Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.

1. Уволили за фейки

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В декабре немецкий журнал Spiegel уволил своего сотрудника, лауреата многих журналистских премий Клааса Релотиуса. Журналист признался, что придумывал детали своих историй, яркие цитаты из несуществующих интервью, в его историях также фигурировали несуществующие персонажи. Всего искажения содержались в 14 репортажах Релотиуса.

Точку в карьере 33-летнего журналиста поставила командировка в США. Релотиусу и его коллеге Хуану Морено поручили написать о мексиканских мигрантах.

После того как Морено увидел Релотиуса в деле, у него появились подозрения по поводу его работы. Он довел их до редакторов, но те не прислушались, и совместная статья была опубликована в ноябрьском номере журнала.

Тем временем Морено начал собственное расследование. Для работы над следующей статьей он снова поехал в США и организовал встречу с двумя людьми, на которых Релотиус обильно ссылался в своей статье.

Оказалось, что эти источники вообще никогда не встречались с журналистом - Релотиус выдумал от начала до конца.

"Баллы популярности" Google Trends обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени.100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса.