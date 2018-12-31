Вспоминаем 2018: первый год очередного срока Путина

18 марта 2018 года Владимир Путин победил на президенских выборах - в четвертый раз. На следующий день в Москве прошел концерт, посвященный четырехлетию аннексии Крыма. Президент России воспользовался случаем, чтобы поблагодарить своих избирателей.

В мае прошла четвертая инаугурация Путина. Русская служба Би-би-си проследила, как менялась церемония зато время, пока Путин находится у власти.

В июне 2018 Путин дал интервью австрийскому телеканалу. Оно прошло напряженно: президенту России приходилось переходить на немецкий, чтобы противостоять собеседнику.

В июле Путин встретился с Дональдом Трампом и после этого дал еще два интервью - российскому и американскому телевидению. Но они прошли по-разному: с одним журналистом Владимир Путин был ласков, а с другим - нет. Мы сравнили и выяснили кому не повезло.

К августу вопрос о повышении пенсионного возраста начали обсуждать так активно, что пришлось высказаться и президенту. Он призвал народ "отнеситесь с пониманием" к пенсионной реформе.

Глава государства держал под контролем и спортивные вопросы. В октябре он лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в турнире UFC над Конором Макгрегором.

На заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин сказал знаменитую фразу "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", рассуждая о ядерной агрессии.

В ноябре на саммите G20 в Буэнос-Айресе Владимир Путин так поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, что весь интернет позавидовал их дружбе. А встреча с Дональдом Трампом на том же мероприятии была отменена.

Media playback is unsupported on your device Владимир Путин приветствует наследного принца Саудовской Аравии.

А в декабре прошла традиционная пресс-конференция президента. Русская служба Би-би-си собрала в одном видео все самое главное.

В 2018 году на президентских выборах впервые голосовали те, кто родился в 2000 году - уже при Путине и всю жизнь прожили при одном президенте. Русская служба Би-би-си поговорила с 18-летними, "Поколением Путина" и узнала, как они видет будущее.

Media playback is unsupported on your device "Странно, что он так долго на посту": Тим Роулинс - о жизни при Путине

Познакомьтесь со всеми героями нашего спецпроекта "Поколение Путина" - здесь.

А вот, что делали мировые лидеры в 2000 году - в первый год правления Путина. Ким Чен Ын еще не закончил школу, а Дональд Трамп разводился со второй женой.