СМИ России: год свиньи подложит свинью россиянам

В обзоре российских газет 29 декабря:

"Ведомости": риски для системы

Газета "Ведомости" в последнем номере уходящего года публикует прогнозы экспертов о том, что ждет российскую политику в 2019 году. Аналитики прогнозируют новые протесты, реформирование партий, усиление силовиков и эскалацию по внешней политике.

Профессор высшей школы экономики Николай Петров не исключает новых провалов власти на губернаторских выборах. "Сентябрьские выборы 2018 г. показали, что политтехнологическая модель не известных никому губернаторов-назначенцев перестает работать. Самое важное, что нет адекватной реакции Кремля на это", - отмечает эксперт.

Политолог Аббас Галлямов не исключает, что Кремль проиграет еще несколько губернаторских кампаний. Либо он выиграет их ценой такого напряжения административного ресурса и таких скандалов, что это окончательно дискредитирует избирательную систему в масштабах всей страны.

С этим согласен и руководитель фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Дмитрий Бадовский. "Нынешний год показал, что протестный потенциал, который увеличивался, тем не менее находил свой выход преимущественно в электоральном поле, на выборах, а не в уличных протестах. Это означает, что и в следующем году выборы будут непростыми и это потребует большей эффективности работы власти на выборах, а также приведет к началу интенсивного обновления партийной системы, в том числе в связи с подготовкой к выборам в Госдуму в 2021 году", - считает эксперт.

Политолог Андрей Колядин в связи с этим отмечает, что сегодня партии полностью устраивают исполнительную власть, ведь они охотно поддерживают ее во всех начинаниях. Но это привело к тому, что рейтинг провластных партий упал так низко, что никакие ребрендинги и смены руководства не могут им вернуть былого величия.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов предрекает снижение интереса к внешней политике и возрастание удельного веса "внутренних новостей", что выразится в повышении этических претензий к чиновникам и статусным людям. А источником "позитивных новостей", по его мнению, станет Дальний Восток и это будет следствием работы над ошибками в 2018 году.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников напоминает, что в 2018 году начнет действовать новая ставка НДС и новый налог для самозанятых, произойдет разморозка цен на топливо. Кроме того, будет низкий рост экономики, близкий к нулевому рост реальных доходов населения, ослабление курса рубля. Это, по мнению Колесникова, повлечет за собой крайне депрессивные потребительские и в целом социальные настроения населения.

Также эксперт напоминает, что в 2019 году вступит в силу ряд запретительных законов - наподобие законопроектов, внесенных в конце 2018 года сенатором Андреем Клишасом и другими, где, например, распространение лживых новостей предлагается приравнять к экстремизму, а попытки обидеть госслужащих - к мелкому хулиганству.

"Последствиями этого станут усиление государственных репрессий в отношении гражданского общества, увеличение числа привлечений граждан к административной и уголовной ответственности по политическим мотивам - по образу и подобию проходящих судебных процессов", - считает Колесников.

Политолог Аббас Галлямов не исключает, что возрастет число и степень интенсивности конфликтов внутри системы: ФСБ против директора Росгвардии Виктора Золотова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин против правительства, председатель ЦИК Элла Памфилова против администрации президента, регионы против центра и т. д.

"Количество ресурсов, подлежащих распределению, будет уменьшаться, а все большее число игроков - считать себя обделенными. При этом позиции единственного регулятора отношений в элитах - Владимира Путина - по мере роста протестных настроений продолжат слабеть", - комментирует Галлямов.

"Газета.ru": россияне готовятся к худшему

Россияне готовятся к худшему и ждут роста цен в следующем году. Такие настроения зафиксировал Банк России. В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС, пишет центробанк. О том, что россиянам стоит готовиться к худшему в следующем году, эксперты говорят давно, отмечает "Газета.ru".

Так, ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей - на 0,2%, винных изделий - на 0,9%.

"То, что инфляция в следующем году уйдет выше таргета, озвученного ЦБ, сомневаться не приходится. Но даже при самом негативном развитии событий официально рассчитываемый индекс потребительских цен вряд ли вырастет выше 8-10%. Ощущаемая инфляция, которая уже сейчас вплотную подошла к этому порогу, вполне может превысить и 15%", - комментирует аналитик "Финам" Алексей Коренев.

По его словам, в следующем году стоит готовиться, в частности, к росту цен на новостройки из-за перехода от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Такая схема приведет к тому, что жилье, приобретаемое на этапе строительства, может подорожать к концу 2019 года на 8-10%. Неизбежно потянутся за ним цены и на готовые новостройки, а также на "вторичку" - вероятнее всего, на 3-4%, поясняет Коренев.

Что касается цен на топливо, то в январе вряд ли стоит ждать резкого скачка - правительство приняло ряд мер, ограничивающих действия "нефтяников" в этой области, что позволит какое-то время удерживать стоимость бензина и дизельного топлива в приемлемых рамках, пишет "Газета.ru".

В целом по итогам 2019 года в случае реализации "нейтрального" сценария развития событий официальная инфляция может вырасти на 5-6%. При этом ощущаемая россиянами инфляция будет примерно в два раза выше официальной, резюмирует Алексей Коренев.

Марк Гойхман, ведущий аналитик TeleTrade, говорит, что "год свиньи подложит свинью россиянам". Так, по мнению эксперта, рост потребительских цен в 2019 году составит не менее 5,5-6% по методике Росстата, но восприниматься он будет как 10-12%.

Антон Быков, главный аналитик Центр аналитики и финансовых технологий, также соглашается, что опасения россиян относительно ускорения роста инфляции в 2019 году совершенно оправданны. "Такого развития события ждут и российские монетарные власти, и российский бизнес", - говорит эксперт.

Znak.com: самое упоминаемое

Пресс-служба социальной сети "ВКонтакте" обнародовала отчет о том, какие темы и персоны пользователи наиболее часто упоминали в записях и комментариях в уходящем году. Об этом рассказывает интернет-газета Znak.com.

В личном зачете первое место уверенно занял президент России Владимир Путин: его имя встречалось в 9 млн записей. Второе место с показателем 3,9 млн упоминаний досталось бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову. Всплеск интереса к его персоне произошел после скандального поединка на турнире UFC 229 с Конором МакГрегором, когда россиянин выскочил из октагона и ввязался в потасовку между командами.

Третье и четвертое места в рейтинге популярности "ВКонтакте" досталось футболистам Лионелю Месси (2,8 млн упоминаний) и Криштиану Роналду (2,1 млн).

Также в список попали рэпер Баста (2 млн), певец Егор Крид (1,99 млн), рэперы Элджей (1,95 млн) и Miyagi (1,8 млн), президент США Дональд Трамп (1,5 млн) и Павел Грудинин, участвовавший в выборах президента России от партии КПРФ (1,3 млн). Что касается наиболее обсуждаемых событий и тем, на первом месте казался ЧМ по футболу в России (2,8 млн), на втором - зимняя Олимпиада в Пхенчхане (1,8 млн).

Пенсионный возраст пользователи соцсети упомянули 1,2 млн раз, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" - 1,1 млн, блокировку мессенджера Telegram в России - 1 млн.

В ТОП-10 также вошли Лига чемпионов УЕФА (973 тыс.), поединки UFC (807 тыс.), фильм "Мстители: Война бесконечности" (770 тыс.), прошедшие в марте выборы президента России (508 тыс.) и выход видеоигры Fortnite.

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Газете "Ведомости" стало известно, что "СТС медиа" - один из крупнейших частных медиахолдингов в России - куплен "Национальной медиа группой" и ВТБ". Он управляет пятью развлекательными телеканалами: СТС, "Домашний", "Че", СТС Love и CTC Kids.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си