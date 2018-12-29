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Президиум Российской академии наук учредил комиссию по противодействию фальсификации научных исследований. В нее вошли в том числе активисты сетевого сообщества "Диссернет". Би-би-си попыталась выяснить, как будет работать этот орган и принесет ли он пользу российской науке.

Руководителем комиссии стал математик Виктор Васильев.

Среди тех, кто вошел в состав нового органа - основатели сообщества "Диссернет" Андрей Ростовцев, Андрей Заякин и Михаил Гельфанд. Проект был создан в 2013 году для проведения общественных экспертиз кандидатских и докторских диссертаций и выявил наличие плагиата в научных трудах целого ряда известных российских чиновников и юристов.

Михаил Гельфанд уверяет, что комиссия РАН не будет "филиалом "Диссернета", а создается для более широкого анализа недобросовестно написанных научных трудов.

"Мы хотим в том числе попытаться исследовать те механизмы, которые вынуждают ученых так поступать. Ясно, что никто не хочет быть мошенником просто ради того, чтобы быть мошенником: есть какие-то внешние условия, которые побуждают людей к этому", - пояснил Гельфанд в беседе с Би-би-си.

Поскольку весь поток диссертаций комиссия проверять не сможет, то экспертизе будут подвергаться только наиболее яркие труды, авторы которых претендуют на серьезный вклад в науку.

"Это поможет очистить научное поле от тех, чьи диссертации были недобросовестно написаны. Хорошо, что работу "Диссернета" поддерживает Академия наук", - говорит проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков.

"В медицине - полный ужас"

У новой комиссии не будет никаких властных полномочий, ее решения будут носить скорее рекомендательный характер. Однако официальный статус органа, как ожидается, должен придать экспертизам дополнительный вес.

"Официальный запрос от Академии наук с просьбой показать протоколы клинических испытаний или архивы - это солидная бумага, и для того, чтобы отказать, нужно будет придумать повод. Тут даже отказ будет общественно значимым", - считает Михаил Гельфанд.

Особое внимание члены комиссии хотят уделить экспертизе трудов по медицине, где, по словам Гельфанда, "творится полный ужас". С этим согласен и другой член комиссии - Андрей Ростовцев.

"Широко распространена фальсификация фармакологических исследований, оплаченные фармокомпаниями публикации научных журналов. Кроме того, есть так называемая фабрикация - когда человек никакого научного исследования не проводил, но ему нужно представить, чтобы он выглядел внешне как ученый", - рассказал Ростовцев Би-би-си.

Конкретная задача

Новая комиссия будет работать параллельно с уже существующей комиссией РАН по борьбе с лженаукой. По мнению социолога Григория Юдина, по сути речь идет о разделении одной комиссии на две.

"Это выглядит как позитивная новость: противодействие фальсификации научных исследований - гораздо более конкретная задача, чем миссионерская "борьба с лженаукой", - говорит ученый.

Юдин также считает, что члены комиссии должны первым делом определить, что же конкретно они понимают под понятием "фальсификация".

"В России широко распространено множество нарушений академической этики - таких, как плагиат, подложное авторство, воровство данных и текстов. Строго говоря, далеко не все они называются фальсификацией", - пояснил Би-би-си социолог.

От министров до депутатов

Сообщество "Диссернет" за пять лет своего существования опубликовало десятки экспертиз кандидатских и докторских диссертаций. В некоторых случаях активистам удавалось добиться того, чтобы авторов недобросовестно написанных трудов лишали ученых степеней.

Среди тех, чьими научными трудами интересовался "Диссернет", немало известных людей, в первую очередь высокопоставленных чиновников.

Одним из самых громких научных скандалов с участием "Диссернета" стала попытка лишить докторской степени министра культуры Владимира Мединского в 2016 году. Активисты "Диссернета" изучили диссертацию чиновника "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" и обвинили его в ненаучном подходе и политической ангажированности.

В итоге президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) принял решение сохранить министру ученую степень и признал доводы активистов несостоятельными.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/Tass Image caption Владимира Мединского не стали лишать степени после обращений "Диссернета""

За два года до этого активисты проекта обвинили в плагиате еще одного министра - Николая Никифорова, возглавлявшего в то время минкомсвязи. Однако тогда научное сообщество также встало на сторону чиновника, который сохранил кандидатскую степень.

В 2013 году у "Диссернета" возникли претензии к докторской диссертации юриста Павла Астахова, занимавшего на тот момент должность уполномоченного по правам ребенка при президенте. Как утверждал участник "Диссернета" издатель и журналист Сергей Пархоменко, 80% текста докторской диссертации Астахова было скопировано из его же собственной кандидатской. Позднее Российская государственная библиотека также уличила юриста в некорректных заимствованиях, однако ученая степень за ним была все же сохранена.

И Астахов, и Никифоров отказались давать комментарии Би-би-си по поводу своих конфликтов с "Диссернетом".

Среди тех, кого лишили степени после обращения активистов - экс-депутат Госдумы Алексей Казаков. "Диссернет" утверждал, что чиновник заимствовал часть материала своей кандидатской диссертации из статей Сергея Мелькова и своего научного руководителя Андрея Кошкина. В 2017 году ВАК лишил Казакова научной степени.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/Tass Image caption Особое внимание члены комиссии хотят уделить проверке медицинских трудов

В беседе с Би-би-си Казаков заявил, что совершенно не согласен с тем подходом, который продемонстрировала Высшая аттестационная комиссия.

"Есть группа людей, которые в угоду политической конъюнктуре собрались и приняли решение. Например, у меня не были поставлены кавычки в иллюстрации. Если взять эту часть и выкинуть из работы, то это никак не повлияет ни на основную тему, ни на содержание, ни на что. В любой научной работе важна новизна, актуальность, научность, а оформление имеет уже второстепенное значение", - пояснил Казаков.

Он также посетовал на то, что законодательство не позволяет ему оспорить решение научного сообщества в суде.

Еще одним чиновником, лишенным степени после жалоб "Диссернета", стал депутат Госдумы VI созыва Ришат Абубакиров. Активисты утверждали, что его докторская диссертация представляет собой практически 100-процентный плагиат, и ВАК с этим согласилась. В 2015 году Абубакиров стал первым действующим депутатом Госдумы, лишенным научной степени.