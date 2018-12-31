Правообладатель иллюстрации NASA/JHU-APL/SWRI Image caption 24 декабря зонд запечатлел Ultima Thule вот таким

1 января автоматический межпланетный зонд НАСА "Новые горизонты" (New Horizons) пройдет рядом с самым дальним космическим объектом, который когда-либо исследовали люди. Астероид, официально называющийся (486958) 2014 MU69, расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule ("Край света").

Находящийся в 6,5 млрд км от Земли Ultima Thule, скорее всего, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров или же группу из двух-трех астероидов.

Накануне инженеры НАСА, управляющие полетом зонда, отправили на него финальный набор команд, корректирующих его курс и обеспечивающих точную фиксацию бортовых камер на объекте, к которому он приближается со скоростью 14 км/с.

Рандеву зонда с космическим телом продлится всего несколько часов, в течение которых "Новые горизонты" сделает серию снимков и соберет ряд данных по мере пролета мимо Ultima Thule. Ближе всего к исследуемому телу зонд подойдет в 5:33 по Гринвичу (8:33 МСК).

В это время зонд будет находиться на расстоянии 3500 километров от поверхности Ultima Thule.

По окончании наблюдений зонд передаст данные об этом на Землю и затем начнет передавать гигабайты информации из своей памяти.

Ученые, работающие над проектом, собрались в контрольном центре Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд, и очень взволнованы в ожидании предстоящего события.

"Мы в напряжении. Вся наша команда готова, мы в игре и не можем дождаться начала исследований", - говорит глава проекта New Horizons профессор Алан Стерн.

Этот зонд известен тем, что стал первым, посетившим карликовую планету Плутон в 2015 году. Чтобы достичь Ultima, ему пришлось продвинуться еще на 1,5 млрд километров в глубины космоса.

Про новую цель зонда, собственно, нет никакой достоверной информации.

Данные телескопических наблюдений указывают на то, что это космическое тело протяженностью 20-40 километров. Согласно другим данным, это могут быть два отдельных астероида, движущихся близко друг другу, иногда даже соприкасаясь. Многое станет понятно через несколько дней, после получения и обработки данных.

Ultima Thule расположен в так называемом поясе Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних, газовых гигантов.

Этот пояс состоит из малых замороженных тел, чьи орбиты максимально удалены от Солнца и восьми основных планет. Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел как Ultima, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.

"В один прекрасный день мы включим все наши технические приспособления и инструменты", - объясняет сотрудник миссии доктор Келси Сингер. - Мы будем делать как черно-белые, так и цветные изображения. Мы будем собирать информацию о составе тела. Это абсолютно новый объект. Сложно что-то предсказать, но мы готовы удивляться".

Правообладатель иллюстрации NASA/JHUAPL/SwRI/Steve Gribben Image caption В представлении художников НАСА Ultima Thule выглядит примерно так

Почему зонд летит именно к Ultima Thule?

В НАСА хотели исследовать области за Плутоном, и этот астероид оказался в зоне досягаемости. Примечательно, что он был обнаружен при помощи телескопа Хаббл всего 4 года назад.

Первоначально объект был каталогизирован как (486958) 2014 MU69, затем ему дали более удобопроизносимое прозвище Ultima Thule после проведения общественных консультаций. Это латинское выражение означает "место за пределами известного мира".

Как и многие другие космические тела в поясе Койпера, этот объект состит в основном изо льда, пыли и каменных фрагментов, образовавшихся в ходе формирования Солнечной системы.

В теории такие астероиды должны иметь продолговатую или дольчатую форму, напоминающую картофелину или арахис.

Наблюдения посредством телескопов дают основания предположить, что поверхность этих тел чрезвычайно темная с красноватым оттенком. Эта чернота (астероид отражает всего 10% света, попадающего на его поверхность) объясняется тем, что на протяжении бессчетного множества лет поверхность астероида подвергалась своего рода "обжигу" высокоэнергетическим излучением - космическими и рентгеновскими лучами.

Зонд "Новые горизонты" изучит форму, вращение, состав и окружающую среду Ultima Thule.

Ученые хотят выяснить, как появились эти космические тела, вращающиеся на окраине Солнечной системы. По одной из теорий, они могли возникнуть в результате постепенного слипания массы мелких объектов размером с гальку.

Чего нам ждать от этой миссии зонда?

В отличие от встречи "Новых горизонтов" с Плутоном в июле 2015 года, здесь не будет потока новых фотографий по мере подлета. Ultima будет оставаться лишь кляксой в видоискателе почти до самых последних часов полета.

Однако по мере сокращения расстояния между зондом и Ultima можно будет запечатлеть всё более мелкие детали на его поверхности. Оптика на борту зонда позволит рассмотреть элементы на его поверхности размером до 30 метров.

Поскольку зонду придется развернуться, чтобы направить объективы на астероид, его антенна в это время не будет смотреть в сторону Земли. Диспетчерам НАСА придется подождать наступления Нового года и сообщения от зонда о том, что он готов к передаче изображений.

Первое сообщение от зонда по следам знакомства с Ultima Thule должно быть получено НАСА в 15:28 по Гринвичу.

Правообладатель иллюстрации NASA / JHUAPL / SWRI Image caption Детали на изображениях высокого разрешения будут видны даже лучше, чем на фотографиях поверхности Плутона

Насколько сложна предстоящая миссия?

В каком-то смысле этот контакт более сложен, чем пролет зонда мимо Плутона, ведь (486958) 2014 MU69 в сотни раз меньше этой карликовой планеты.

Зонд подлетит к нему ближе, чем подлетал к Плутону, что хорошо для детализации изображений. Но если объективы зонда не удастся нацелить исключительно точно, он пришлет на Землю лишь изображения пустого космического пространства.

И в этом состоит основной риск миссии. Ultima был обнаружен всего четыре года назад, о его расположении и движении известно намного меньше, чем о координатах Плутона.

Сейчас каждый снимок, полученный по мере приближения, используется для корректировки навигации.

А еще необходимо помнить, что все это происходит на расстоянии 6,62 млрд километров от Земли. На таком расстоянии радиосигналу требуется 6 часов и 8 минут, чтобы достигнуть Земли.

Скорость передачи данных составляет всего 1000 бит в секунду.

Первый снимок будет получен на Земле только поздно вечером 1 января, а все изображения и данные будут получены только к сентябрю 2020 года.