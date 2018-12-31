Пресса Британии: 2019 год может принести множество проблем

В обзоре британской прессы:

Цифра 9

Guardian публикует статью своего обозревателя Ларри Эллиотта, в которой тот пишет, что годы, заканчивающиеся на цифру 9, часто бывают полны событий, причем зачастую таких, которые резко меняют ход истории.

Вспомните 1789-й - год французской революции. 1939-й - начало Второй мировой войны.

В 1979-м произошла революция в Иране, в том же году в Великобритании пришла к власти Маргарет Тэтчер. Десять лет спустя падение Берлинской стены ознаменовало начало краха коммунизма в Европе.

В 2009 году центральным банкам практически всего мира пришлось предпринять экстраординарные меры для того, чтобы самая серьезная рецессия не переросла во вторую "Великую депрессию". Первая началась после краха Уолл-стрит в сентябре 1929 года.

2019 год тоже может оказаться полным событий. В 2018-м президент США Дональд Трамп сделал несколько первых выстрелов в торговой войне с Китаем. Первые месяцы 2019 года станут решающими - либо напряженность в отношениях между США и Китаем будет разрешена, либо начнется новый виток торгового конфликта, способного привести к глобальному экономическому кризису в 2019 году.

Легко предсказать, что нас может ожидать, пишет Guardian: крах фондовых рынков, торговая война, повышение учетных ставок в США, что приведет к серьезным трудностям в развитых странах с большой задолженностью, резкие скачки цен на нефть из-за политической нестабильности в Саудовской Аравии или Иране.

Но какие события грядущего года сложнее предсказать?

Вот три из них: дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом, масштабная кибератака, которая парализует финансовые рынки, а также возможность необычайно экстремальных погодных условия из-за изменения климата.

Нас ожидает горячий 2019 год - в прямом и переносном смысле, пишет Ларри Эллиотт в Guardian.

Сильные лидеры и сильные нервы

Times в своей редакционной статье пишет, что 2018-й оказался годом авторитарных правителей. Автократами становятся, ими не рождаются, пишет газета.

Их восход к власти отражает ощущение среди избирателей, что жизнь несправедлива, а существующие институты власти не способны справиться с современными проблемами.

Парадокс состоит в том, что необдуманные решения властей лишь усугубляют проблемы населения и нервируют соседние страны.

Мало кто забудет, с какой радостью приветствовали друг друга российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Оба считаются беспардонными нарушителями международных законов и правил, пишет Times. ЦРУ обвиняет принца Мухаммеда в причастности к ужасающему убийству бежавшего из Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, пишет газета.

На режим Владимира Путина наложен целый ряд санкций из-за аннексии Крыма Россией и в связи с отравлением Сергея и Юлия Скрипалей в Солсбери.

И эти два человека шутили и широко улыбались в Буэнос-Айресе, как будто они были звездами, пишет Times.

Популисты шагают вперед по всему миру - от Бразилии до Филиппин. Озабоченность вызывает возможность того, что это не просто внезапное отклонение, а фундаментальный сдвиг в политике.

Другими словами, 2020-е годы могут оказаться похожими на 1920-е.

Существует много параллелей: серьезнейшие экономические проблемы, рецессия, которая практически уничтожила доверие к правящим классам, растущее неравенство между бедными и богатыми, а также открытое обсуждение возможности новой войны.

К счастью, разница между 1920-ми и 2020-ми гораздо значительнее, чем любые существующие параллели.

Тревогу вызывает президентство Дональда Трампа, пишет газета. Его нельзя назвать автократом в традиционном смысле этого слова, так как в США по-прежнему существует система сдержек и противовесов.

Но вызывают опасения его отношения с лидером коммунистического Китая Си Цзиньпином.

Лидеры двух крупнейших держав, не слушающие своих собственных советников, могут случайно начать войну, приняв какое-то плохо рассчитанное решение.

Сильным лидерам нужны сильные нервы, но им также нужны независимые от них государственные институты, пишет Times.

Предсказания конца XIX века

Газета "i" публикует статью, в которой описывается, как себе представляли будущее жители викторианской эпохи.

Учитывая сегодняшнюю непредсказуемость событий, сложно даже представить себе, что именно произойдет на следующей неделе, пишет газета. Но викторианцы думали о том, что ждет страну через 100 лет, и во многом оказались правы.

Вопрос о том, какой будет Великобритания через 100 лет, задавал популярный тогда журнал Answers, который и публиковал ответы читателей.

Британцы конца XIX века предсказывали, что массовые развлечения, например, музыка, будут направляться непосредственно в каждый дом, автоматически функционирующие агрегаты сделают всех ленивыми, а Англия окажется изолированной от остального мира.

Еще британцы в 1888 году думали, что газовые фонари на улицах городов будут заменены на "самовоспроизводящуюся электрическую проволоку".

Еда, как они считали, через столетие будет настолько концентрированной, что человек сможет носить в кармане месячный запас продовольствия. Спустя меньше века, отмечает газета, нечто похожее стали делать отправляющиеся в космос астронавты.

Фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном в 1877 году, позволит каждому слушать у себя дома концерты, а также любую музыку, речи и даже театральные представления, считали люди в конце XIX века.

В другом подобном исследовании того же журнала за 1889 год читатели были уверены, что из-за изобретения фонографа люди в будущем разучатся писать. В этом они ошиблись - сейчас, в XXI веке, мы все больше зависим от письменных текстов, хотя появляются они все чаще в электронной форме.

Тогда же, больше ста лет назад, британцы опасались, что могущественная империя исчезнет, и страна останется в полном одиночестве, без друзей и союзников.

"Англия в результате своей собственной политики станет второстепенной державой, наподобие Швеции, и ее падению будут способствовать те страны, которые еще недавно были дружественными", - написал один читатель Answers в 1888 году. По его словам, к 1988 году страна больше не будет играть важной роли в Европе.

Многие другие предсказывали создание быстро работающих автоматических машин, которые будут все делать за людей, и те станут ленивыми.

Люди также предсказывали, что под землей будут проложены трубы, по которым на чрезвычайной скорости будут отправляться разные предметы, и что путешествия между городами и странами станут настолько быстрыми, что станет обычным делать посещать Мельбурн в Австралии.

Викторианцы были также убеждены, что хотя число миллионеров Великобритании через 100 лет удвоится, бедная часть населения никуда не денется, но будет чувствовать себя еще беднее, пишет газета "i".

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com