Почему в жилых домах в России регулярно взрывается газ? Мнение эксперта

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Ранним утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. На данный момент известно о четырех погибших, однако, как заявили в МЧС, под завалами могут находиться до 40 человек.

Официальная версия случившегося - взрыв бытового газа. За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим.

Русская служба Би-би-си спросила у эксперта в сфере ЖКХ, члена Торгово-промышленной палаты России Константина Крохина, почему, по его мнению, это происходит так часто.

Константин Крохин: К большому сожалению, в России в последние десятилетия полностью деградировала система газового надзора. Если в отношении промышленных предприятий и нежилого сектора еще более или менее существует система контроля разных ведомств (это и Ростехнадзор, и строительный надзор, и прочее), то в отношении жилого сектора эта система практически отсутствует.

Сегодня законодательно обязанность по надлежащему содержанию газовых бытовых приборов возложена на собственников. Мы понимаем, что собственники, которые живут в этом жилом фонде - как правило, не новом, советского периода домостроения - это люди небогатые, в значительной степени чувство собственника у них не приобретено, несмотря на приватизацию.

Получается, что полномочия по контролю за состоянием газовых приборов передано тем лицам, которых собственно и нужно контролировать.

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С другой стороны, у управляющих компаний жилых домов полномочия по контролю за переустройством, ремонтом были отобраны и переданы в жилищные инспекции. Они ими пользуются, на мой взгляд, недостаточно настойчиво, недостаточно эффективно.

Я говорю об этом с двух ракурсов, потому что на сегодняшний момент мы не знаем точно, в чем причина [взрыва газа в Магнитогорске] - то ли в проведении ремонтных работ, то ли в неправильном использовании бытовых приборов.

Мы знаем, что люди, например, могут использовать газовые плиты для обогрева помещений (что запрещено) или в нарушение действующих регламентов производить ремонт с помощью баллонов со сжиженным газом. Это также запрещено, но это происходит.

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На мой взгляд, ключевая проблема - системная, которая заключается в отсутствии надлежащего технического надзора, прежде всего газового. Тут нужно думать о том, чтобы создавать газовую инспекцию, либо дать больше полномочий Ростехнадзору.

Ну и конечно же, недостаточно полномочий у управляющих организаций. Сегодня большинство полномочий за контролем переустройства, за эксплуатацией передано жилищной инспекции. Но она в силу штатного недофинансирования или отсутствия специалистов не выполняют эту функцию. Пока подход к надзору остается формальным, к великому сожалению, подобные аварии будут происходить.

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Запрет на газификацию домов как таковой не имеет смысла. Если брать опыт Европы, вы увидите, что во многих странах до сих пор есть и газовое отопление, и газовый подогрев горячей воды. Но это приемлемо в домах малой этажности, и в тех регионах, где существует жесточайший надзор за использованием газовых приборов.

Никто в Германии или Италии не запрещает использование газа, но там существует серьезный технический надзор. В России существует запрет на использование газа в высотных многоквартирных домах (высотой более 12 этажей), и я полагаю, что этого было бы достаточно, если бы государство выполняло свои функции [по надзору].

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Мы же решили эту проблему с электричеством, наведен более или менее порядок в водоснабжении - население обеспечено приборами учета, и таких серьезных нарушений нет.

Почему? Потому что управляющие организации осуществляют обход и сверку приборов учета - если вы показания не сдаете, вы получаете штраф или повышенный тариф. В этих сферах тоже была вакханалия, но буквально за последние годы здесь был наведен порядок, потому что управляющим организациям позволили проводить эти проверки.

Я думаю, что если бы нечто подобное было у нас в газовой сфере, таких ситуаций с катастрофическими последствиями было значительно меньше, это были бы случайности. Сегодня, я подчеркну, это не случайность - это результат системного просчета и отсутствие системы надзора.

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