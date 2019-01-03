Image caption Брат задержанного ФСБ Пола Уилана считает обвинения в шпионаже "немыслимыми"

Дэвид Уилан, брат-близнец задержанного в Москве по подозрению в шпионаже Пола Уилана, рассказал Би-би-си, что у Пола было много друзей в России, хотя тот, по его словам, по-русски говорил плохо. Он не верит, что его брат мог нарушить закон. Утром в день задержания он ходил на экскурсию в Кремль.

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданина США Пола Уилана задержали 28 декабря "при проведении шпионской акции". В отношении него возбуждено дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

В среду бывшего морпеха Уилана посетил в следственном изоляторе "Лефортово" посол США в Росии Джон Хантсман. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что запросил у России подробности обвинений, предъявленных Уилану. Детали дела не разглашаются.

Би-би-си поговорила с братом Пола Уилана и узнала, зачем он часто летал в Россию и почему сидел в "ВКонтакте".

Би-би-си: Что вы в самом начале узнали о задержании [Пола Уилана]?

Дэвид Уилан: Мы узнали о задержании в понедельник утром, мы знали уже несколько дней, что что-то не так, он не выходил на связь с 28-го, с пятницы, и выходные мы провели, не зная, что случилось с ним. Я библиотекарь, в понедельник утром я пришел [на работу], зашел в Google и начал искать все те страшные вещи, которые ищешь, когда кто-то пропадает. И быстро наткнулся на новости, в которых говорилось, что он задержан по обвинению в якобы совершенном акте шпионажа.

Би-би-си: И что вы сделали? Как я понимаю, немедленно связались с семьей?

Д.У.: Да, сразу связался с семьей, потому что все беспокоились, что с ним случилось. Мы, по крайней мере, узнали, где он, и смогли начать выяснять, в каком он положении. И [мы узнали], что российские власти сообщили госдепу, что Пол у них. И мы начали делать то, что, как мне кажется, делают, когда вашего родственника задерживают власти иностранного государства - начали связываться с конгрессменами, сенаторами, правительством и посольством, чтобы узнать, когда мы получим доступ [к нему] или когда они получат доступ.

В деле Пола есть уголовные обвинения в шпионаже, и нам нужно помочь найти ему адвоката по уголовным делам, когда процесс начнется. Все эти вещи, которые внезапно пришлось делать. И рассказать обо всем этом СМИ, сообщить, что Пол задержан в России. И мы очень хотим, чтобы он просто вернулся домой.

Кто защищает Уилана

Агентство "Росбалт" сообщало, что интересы Уилана представляет адвокат Владимир Жеребенков. Он же представляет интересы россиянина Андрея Ковальчука, который проходит обвиняемым по делу о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины через посольство России. Защитник пообещал обжаловать арест Уилана - сейчас амеркианец находится в следственном изоляторе "Лефортово".

Правообладатель иллюстрации Семейный архив Уилана Image caption Пол Уилан работал директором по безопасности в фирме, занимающейся автозапчастями

Би-би-си: Расскажите о брате, чем он вообще занимался?

Д.У.: У Пола за плечами опыт работы в правоохранительных органах, он служил в морской пехоте, несколько раз был в командировках в Ираке, а затем в последние 5-10 лет занимался корпоративной безопасностью, что предполагало командировки от компании, в которой он работал, на их объекты, на производство, или, в случае с Kelly Services [командировки на] работу по контракту. Он просто изучал, есть ли дыры, есть ли риски для собственности компании, места, из которых можно что-то украсть.

Где работал Уилан

Уилан записался в морскую пехоту в 1994, дослужился до звания старшего сержанта, в 2004 и в 2006 ездил в командировки в Ирак, выяснила Washington Post. По информации газеты, Уилана уволили в 2008 году из вооруженных сил за плохое поведение - его несколько раз обвинили в воровстве. Позднее эти же данные опубликовали представители морской пехоты США.

Затем Уилан работал в консалтинговой компании Kelly Services, она занимается подбором персонала. Представитель компании сообщила Рейтер, что до февраля 2016 года у них действительно был сотрудник по имени Пол Уилан, но не смогла подтвердить, его ли задержали в Москве.

До последнего времени Уилан был директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей. В компании сообщили, что о задержании Уилана знают, сотрудничают с американскими властями, и предложили дальнейшие запросы направлять в госдеп.

Д.У.: Он очень добрый и благородный человек, он замечательный брат. И я думаю, что поэтому он, в первую очередь, и был в Москве. Бывший морпех попросил его помочь, друг играл свадьбу в Москве, а Пол много раз бывал в России, он много ездил [в командировки] от своей компании, работая специалистом по корпоративной безопасности, и путешествовал ради удовольствия, еще с тех пор, когда мы были подростками. И вот его друг попросил: "Раз ты был в России, мог бы ты нам помочь, наша семья едет в Россию, но никогда там не бывала". Просто помочь с передвижением, показать достопримечательности и все такое.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дэвид Уилан не верит, что его брат мог пойти на риск

И Пол согласился, он уехал 22-го, чтобы попасть на вечеринку в честь свадьбы и на саму свадьбу 28-го. Еще утром 28-го он был в Кремле в Оружейной палате, он был на экскурсии по билетам, он помогал группе там ходить, объяснял, что он видел сам, когда был там на экскурсии, а вечером он не появился на свадьбе. И в этот момент жених тоже понял, что есть проблема.

Би-би-си: Вы сказали, что ваш брат несколько раз был в России. Ему понравилась страна? Что он рассказывал о России, почему она ему нравилась?

Д.У.: Мы вообще-то никогда не разговаривали про Россию. Годами он набирал друзей в социальных сетях, я думаю, сначала в американских, а теперь у него еще страница в "ВКонтакте". У него есть контакты в России и в других странах, и когда он туда едет, он встречается со своими друзьями, кажется, хорошо проводит время, он часто посещал достопримечательности, в Кремле был дважды. Я не думаю, что Россия была особым местом, которое ему нравилось, мне кажется, он просто любил туда ездить снова, чтобы встретиться с людьми, с которыми он познакомился.

Американский военный со страницей "ВКонтакте"

Пол Уилан активно пользовался российской социальной сетью, на момент публикации у него в "ВКонтакте" было 64 друга. В соцсети Уилан писал и по-русски. Один из них по имени Марк Данилевский сказал "Би-би-си", что Пол Уилан "никогда не занимался шпионажем", но от дальнейших комментариев отказался и закрыл доступ к своей странице. Другие друзья Пола в "ВКонтакте" говорили, что не знают его, или в грубой форме отказывались общаться.

Би-би-си: Пол не говорил по-русски?

Д.У.: Насколько я знаю, он не говорил по-русски. Со мной он никогда по-русски не говорил. У нас есть член семьи, который профессионально владеет русским, и они [с Полом] по-русски не говорили, так что я думаю, что он знал, как по России передвигаться, как еду заказать и все такое, но это туристический уровень знания языка.

Би-би-си: Вы также говорили, кажется, что он не был человеком, способным на рискованные поступки.

Д.У.: Да, я бы от него такого не ждал, вся его карьера строилась вокруг закона, порядка и управления рисками. Мне очень трудно представить, что Пол способен нарушить закон. Это очень странно. Даже просто нарушение закона. А шпионаж - это немыслимо.