Фото: празднование нового года в разных уголках мира

Во многих городах мира наступление нового года по традиции отметили красочными фейерверками и световыми шоу.

Лондон

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Париж

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Желтые жилеты" продолжают акцию протеста на Елисейских полях в Париже

Берлин

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Москва

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Найроби

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Пхеньян

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Дубай

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Сеул

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Тайвань

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Гонконг

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Пекин

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Сингапур

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Сидней

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