Фото: празднование нового года в разных уголках мира

  • 1 января 2019

Во многих городах мира наступление нового года по традиции отметили красочными фейерверками и световыми шоу.

Лондон

Лондон Правообладатель иллюстрации EPA

Париж

Париж Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption "Желтые жилеты" продолжают акцию протеста на Елисейских полях в Париже

Берлин

Берлин Правообладатель иллюстрации EPA

Москва

Москва Правообладатель иллюстрации EPA

Найроби

Найроби Правообладатель иллюстрации EPA

Пхеньян

Пхеньян Правообладатель иллюстрации AFP

Дубай

Дубай Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сеул

Сеул Правообладатель иллюстрации AFP

Тайвань

Тайвань Правообладатель иллюстрации EPA

Гонконг

Гонконг Правообладатель иллюстрации EPA

Пекин

Пекин Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сингапур

Сингапур Правообладатель иллюстрации AFP

Сидней

Сидней Правообладатель иллюстрации EPA

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