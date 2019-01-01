Фото: празднование нового года в разных уголках мира
- 1 января 2019
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Во многих городах мира наступление нового года по традиции отметили красочными фейерверками и световыми шоу.
Лондон
Париж
Берлин
Москва
Найроби
Пхеньян
Дубай
Сеул
Тайвань
Гонконг
Пекин
Сингапур
Сидней
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