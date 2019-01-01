Пресса Британии: во всем виноваты бабушки

В обзоре британской прессы:

2019 год: страхи и надежды

Times пишет, что страны Запада больше не могут стоять в стороне, в то время как большие державы разрушают мировой порядок.

2019 год, считает газета, должен стать годом защиты принципов, здравого суждения и политической честности.

Каждый новый год, пишет газета, все надеются на мир во всем мире, что их район станет приятнее, и все мы станем жить лучше.

Одновременно с этим все опасаются, что грядущий год станет хуже, чем предыдущие 12 месяцев.

2019 год - не исключение. Он будет непростым. Многие политические процессы, в том числе и тернистый путь по направлению к "брекситу", должны достичь завершиться в этом году.

Кроме того, в мае должны состояться выборы в Европейский парламент, в которых Великобритания не должна принимать участия, и набирающие популярность популистские партии будут бороться с уставшим истэблишментом.

Торговый конфликт между США и Китаем может закончиться заключением какого-то соглашения, либо нанесет тяжелейший удар глобальной экономике.

Северная Корея может начать избавляться от своего ядерного арсенала - либо начать войну.

Венесуэла, которая весь 2018 год провела на грани коллапса, в 2019 может перейти эту грань, что приведет к гуманитарной катастрофе во всем регионе.

Из всех мировых лидеров лишь канцлер Германии Ангела Меркель ясно заявила, что сейчас необходимо защищать либеральный международный порядок.

С сегодняшнего дня Германия входит в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН, и займет это место на ближайшие два года. Меркель заявила, что Германия будет добиваться глобальных разрешений глобальных проблем.

2019 год, отмечает газета, уже сравнивают с годом 1919, когда американский президент Вудро Вильсон пытался создать многостороннюю систему, которая охватывала бы независимые государства, возникшие после Первой мировой войны.

Лига Наций должна была быть арбитром международных отношений - с тем, чтобы начало новой войны оказалось бы невозможным. Но Лига Наций оказалась неэффективной, а требования репараций от Германии со стороны союзников привели к росту недовольства и популизма в Германии, а эти настроение использовали нацисты на своем пути к власти.

В 2019 году политики более серьезно относятся к своим международным обязательствам, кроме того, сейчас существует гораздо более серьезные международные организации.

Проблема состоит в том, что администрация президента Дональда Трампа готова отказаться от глобального лидерства США, что может позволить таким странам, как Китай и Россия заполнить создавшийся вакуум.

Предыдущий год наглядно продемонстрировал, как эти две страны способны использовать в своих интересах решение Америки не вмешиваться или уходить с той или ной арены.

Но, продолжает Times, есть шанс, что 2019 год может оказаться своего рода корректировочным годом, когда будет восстановлена международная система сдержек и противовесов.

И полагаясь на надежду, а не на опыт, пишет газета, может быть в ближайшие месяцы можно будет что-то и отпраздновать.

Что "брексит" нам готовит

Guardian пишет, что на фоне неясности результатов переговоров по "брекситу" рекордное число британцев подает прошения на получение паспорта Ирландии.

Министерство иностранных дел Ирландии заявило, что в 2018 было подано почти 200 тысяч подобных прошений.

Ирландский паспорт в 2018 году хотели получить 84855 человек в Северной Ирландии и 98544 из остальных частей Великобритании. Это на 2% и 22% больше, чем в 2017 году.

В начале 2018 года правительству Ирландии пришлось нанять дополнительный персонал в департамент по определению гражданства из-за резкого роста интереса со стороны жителей Великобритании.

За последние несколько лет министерство получило 822 подобных прошений. В это число входят те, кто хотели продлить срок действия своих паспортов.

Любой человек в любой точке мира, у которого хотя бы один родитель был гражданином Ирландии, или у которого хотя бы кто-то из бабушек и дедушек родился в Ирландии, имеет право на гражданство этой страны, отмечает Guardian.

Банкнота в 500 евро уходит в небытие

Daily Mail пишет, что согласно Европейскому центральному банку, купюры в 500 евро с этого месяца больше не будут печататься.

Эти купюры уже прозвали прозвищем "Бин Ладен", так как их предпочитают использовать террористы и организованные преступные группировки.

Австрия и Германия продолжат печатать эти купюры до 26 апреля, для того, чтобы, как было сказано в заявлении ЕЦБ, обеспечить плавную отмену банкноты в 500 евро и разрешить другие логистические проблемы.

ЕЦБ объявил о грядущей отмене банкноты в 500 евро еще в мае 2016 года. Ожидалось, что начнет исчезать к концу 2018 года, так как, по словам специалистов, это позволит более успешно бороться с нелегальной деятельностью.

Дания, которая даже не входит в еврозону, запретила хождение этик банкнот в рамках борьбы с отмыванием денег.

Представители ЕЦБ говорят, что постепенное исчезновение банкнот в 500 евро поможет в борьбе с уклонением от налогов, нелегальной торговлей наркотиками и терроризмом.

Преступники и коррупционеры предпочитают банкноты в 500 евро, 100 долларов США и 50 фунтов стерлингов, отмечает Daily Mail.

Бабушки и бомба замедленного действия

Daily Mail пишет, что бабушки виновны в том, что дети все чаще страдают ожирением.

Большинство бабушек - и дедушек - скажут, что баловать внуков - и есть их роль в жизни.

Но, как отмечают исследователи, слишком щедрая раздача внукам шоколада и печений приводит к тому, что дети, за которыми присматривают бабушки и дедушки, чаще испытывают проблемы с весом.

По словам экспертов, пишет газета, это означает, что Великобританию ожидают проблемы в будущем.

Исследователи из Института прикладной медико-санитарной медицины в Бирмингеме изучали семьи в Эдинбурге и Бирмингеме, и обнаружили, что если за детьми присматривают бабушки и дедушки, то этих детей чаще кормят конфетами и сладостями и реже выводят на улицу.

Бабушки и дедушки также чаще позволяют внукам смотреть телевизор или же пользоваться планшетами или смартфонами.

Но родители считают, что не могут ничего сделать, так как бабушки и дедушки смотрят за их детьми бесплатно.

Врачи говорят, что все это - бомба замедленного действия для системы здравоохранения, так как ожирение увеличивает риск возникновения рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

В Великобритании уже насчитывается около семи тысяч пациентов моложе 25 лет с диабетом второго типа, что еще не так давно проявлялось лишь среди людей зрелого возраста, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com