Как поймать удачу в 2019 году: советы психологов

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Шампанское давно выпито, праздничные лакомства съедены, походы в гости тоже закончились. За окном - холод и темень. Кажется, что совершенно невозможно начать 2019 год хоть сколько-нибудь продуктивно.

Но если у вас были на этот годы большие планы, эксперты-психологи спешат на помощь со своими советами, как именно их воплотить в жизнь.

Работа

Помните, вы дали себе слово, что в этом году вы определенно, без сомнения, прекратите валять дурака и найдете новую работу? Это было в 2013 году.

Да, но ведь трудно искать другую работу, когда ты уже работаешь, повторяете вы себе вновь и вновь.

"Подумайте о том, что именно вы хотите изменить. Чего хотите делать больше, а чего - меньше?" - призывает Коринн Миллс, одна из управляющих директоров фирмы консультантов Personal Career Management. "Совершенно необязательно, что смена работы - именно то, что вам нужно", - добавляет она. Вот основные советы Коринн:

Обратитесь за советом к своему боссу и скажите, что вы хотите двигаться вперед на работе - это может привести к появлению новых возможностей без необходимости уходить

Выделите на поиски время. Если вы мечтаете о новой работе, нужно посвятить этому делу изрядное количество времени. Ищите работу в свой обеденный перерыв, приведите в порядок резюме, продолжайте поиски и по вечерам

Не подавайте на открывшуюся вакансию, если у вас нет требуемых навыков или опыта - это пустая трата времени

Не просто говорите что-то вроде: "Я отлично работаю в команде" - докажите это. Используйте свое резюме, чтобы привести примеры, почему вы идеально подходите для конкретной позиции

Выберите несколько вакансий, которые вам действительно интересны, и потратьте время на написание убедительных заявок. Не шлите все и всем подряд.

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Если вам нужно больше денег, говорит Коринн, выясните, какова ваша "рыночная стоимость". Поищите информацию о диапазоне зарплат на рынке в сфере вашей деятельности. С этим вы уже можете пойти к своему боссу - у вас будет доказательство того, что вы заслуживаете повышения.

Деньги

Если вы смотреть не можете без содрогания на счета ваших кредитных карточек, это значит, что праздники, скорее всего, пробили огромную брешь в ваших финансах.

Онлайн-шопинг - коварное изобретение.

Так что надо вернуться к основам, дебет должен сходиться с кредитом. Нужно считать весь приход и расход, говорит Колин Макдермот, создатель блога dumbfunded.co.uk.

Благодаря новым технологиям сейчас достаточно легко отслеживать, сколько вы тратите. "Есть банковские приложения, которые показывают ваши расходы в режиме реального времени. Банк Barclays недавно представил "блокатор", который вы можете настроить так, чтобы не тратить деньги, например, на азартные игры или покупки в интернете", - добавляет Колин. Попытайтесь начать откладывать на случай крайней необходимости.

"Если вы потеряете работу или вам придется много потратить, например, на ремонт машины, у вас должно быть достаточно средств, чтобы продержаться месяц или два", - говорит Колин.

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Но не стоит просто сидеть сложа руки в ожидании новой работы.

"Существует множество способов сразу начать зарабатывать", - отмечает Колин. "Если у вас есть интерес к чему-либо конкретному, развивайте эту сферу деятельности, и вскоре вы сможете на этом зарабатывать", - таков его ключевой совет.

"Начните вести блог о том, что вы любите, используйте социальные сети и стриминг, - предлагает Колин. - Вполне возможно, что к вам потянутся рекламодатели".

Личная жизнь

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Вы сосчитали секунды до нового года, посмотрели в глаза любимому человеку и почувствовали себя неловко от того, что по-прежнему избегаете обсуждения наболевших проблем.

Или, может быть, вы посмотрели на счастливые пары вокруг и попытались понять, почему же вам все еще нужно искать свою "половинку".

Не паникуйте.

Такие эмоции присущи этому времени года, говорит психолог Клэр Прендергаст. "Мы проводим в одном помещении несколько дней подряд с одними и теми же людьми, которых, по идее, мы любим. Но это непросто", - отмечает она.

Нормализуйте ситуацию, не спешите с выводами.

"Дайте себе время", - предлагает Клэр. "Верните жизнь в привычное русло, вспомните про тренировки в спортзале, начните снова есть овощи".

Если в ваших отношениях еще чувствуется напряженность, возможно, пришло время поговорить - но не давайте волю эмоциям.

"Не изливайте на партнера все свои страхи и сомнения. Поговорите о том, что эти отношения значат для вас, как вы видите будущее", - призывает эксперт.

Если пары считают, что у них проблемы в отношениях, возможно, стоит подумать и о том, как непросто в это время года одиноким.

"Обычно мы думаем об отношениях как о чем-то, что нас связывает с другим человеком, хотя на самом деле мы к этому не готовы, пока не наладим отношения с собой", - говорит Клэр.

"Проведите январь в мыслях о том, какой вы замечательный человек, как вы нужны другим", - призывает она. Будьте добры к себе, и вы сразу почувствуете себя лучше.

"Нет ничего плохого в отсутствии у вас партнера. Для некоторых людей это вообще необходимо, чтобы они могли понять, что они из себя представляют и каковы их приоритеты".

Боязнь упустить свои цели

"Ясно представляйте себе, что вы на самом деле хотите, а не то, что, как вам кажется, вам нужно", - говорит лайф-коуч Али Кэмпбелл.

Али предлагает разбить ваши цели на три категории.

Кем вы действительно хотите быть - это может быть эмоция

Что вы действительно хотите сделать - например, физическая активность

Что вы действительно хотите иметь - вещи

"Самое главное, запишите их. Это поможет не отклоняться от курса. Но не рассказывайте об этом никому, держите свои цели в секрете", - настаивает Али.

Не менее важно - не ставьте себе никаких сроков. Иначе вы просто добавите себе стресса.

"Большинство людей сильно переоценивают то, что они могут сделать за месяц, и сильно недооценивают то, что они могут сделать за год", - говорит Али.

"На самом деле, год довольно долгий. Гораздо лучше делать небольшие шаги в течение года, чем пытаться достичь всего за месяц".