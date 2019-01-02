Фото: мигрантов отгоняют слезоточивым газом от границы с США
Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 мигрантов, пытавшихся незаконно перейти границу. Они утверждают, что применили газ только после того, как мигранты начали кидать в них камни.Но журналисты с этим не согласны.
Инцидент произошел недалеко от приграничного мексиканского города Тихуана. В этом месте граница защищена стеной. Представитель властей США назвала группу мигрантов "разъяренной толпой".
В пограничном ведомстве говорят, что применили газ только после того, как в пограничников попало несколько камней, а целились пограничники в группу мужчин, которые, по словам, американцев, мешали им помочь мигрантам, пытавшимся перетащить детей через колючую проволоку.
Однако журналист агентства Ассошиэйтед пресс, бывший на месте событий, утверждает, что камни начали кидать только после применения газа. Свидетель, опрошенный агентством Рейтер, говорит, что в голову одному из мигрантов попал предмет, похожий на канистру с газом.
Официальный представитель департамента внутренней безопасности Кейт Уолдмен назвала группу мигрантов "разъяренной толпой". Пограничники, уверена она, применили минимальную необходимую для самозащиты силу. В своем заявлении Уолдмен призвала конгресс выделить полную сумму на строительство стены на границе с Мексикой.
Все эти события происходят в то время, когда в американском конгрессе продолжается спор вокруг финансирования стены, которая, по замыслу президента Дональда Трампа, должна закрыть всю границу с Мексикой.
Пограничная служба сообщает, что 25 мигрантов, включая двух подростков, были задержаны. Большая часть группы вернулась в Мексику.
Официальный представитель мексиканского министерства иностранных дел заявил, что правительство страны "сожалеет" о событиях под Тихуаной и призвал обе стороны соблюдать закон.
***