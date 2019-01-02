Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мигранты, вероятно, посчитали, что перейти границу ночью будет легче

Американские пограничники применили слезоточивый газ против 150 мигрантов, пытавшихся незаконно перейти границу. Они утверждают, что применили газ только после того, как мигранты начали кидать в них камни.Но журналисты с этим не согласны.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Столкновение произошло в ночь на второе января

Инцидент произошел недалеко от приграничного мексиканского города Тихуана. В этом месте граница защищена стеной. Представитель властей США назвала группу мигрантов "разъяренной толпой".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Пограничники говорят, что целились не в переходивших границу мигрантов, а в стоявшую за ними группу, бросавшую камни

В пограничном ведомстве говорят, что применили газ только после того, как в пограничников попало несколько камней, а целились пограничники в группу мужчин, которые, по словам, американцев, мешали им помочь мигрантам, пытавшимся перетащить детей через колючую проволоку.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые из мигрантов бросали канистры с газом обратно через забор

Однако журналист агентства Ассошиэйтед пресс, бывший на месте событий, утверждает, что камни начали кидать только после применения газа. Свидетель, опрошенный агентством Рейтер, говорит, что в голову одному из мигрантов попал предмет, похожий на канистру с газом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Свидетель утверждает, что одна из канистр с газом попала нарушителю в голову

Официальный представитель департамента внутренней безопасности Кейт Уолдмен назвала группу мигрантов "разъяренной толпой". Пограничники, уверена она, применили минимальную необходимую для самозащиты силу. В своем заявлении Уолдмен призвала конгресс выделить полную сумму на строительство стены на границе с Мексикой.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption По некоторым сообщениям, с мигрантами были дети, которых они передавали через забор

Все эти события происходят в то время, когда в американском конгрессе продолжается спор вокруг финансирования стены, которая, по замыслу президента Дональда Трампа, должна закрыть всю границу с Мексикой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Некоторые мигранты намазали лица, чтобы снизить эффект от газа

Пограничная служба сообщает, что 25 мигрантов, включая двух подростков, были задержаны. Большая часть группы вернулась в Мексику.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Миграция - острый вопрос внутренней политики США. Трамп и его сторонники считают, что южную границу США нужно закрыть стеной. Его соперники в конгрессе не хотят утверждать ее финансирование

Официальный представитель мексиканского министерства иностранных дел заявил, что правительство страны "сожалеет" о событиях под Тихуаной и призвал обе стороны соблюдать закон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Представитель департамента внутренней безопасности сказал, что произошедшее лишь подчеркивает необходимость стены

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