От Ветхого завета до королевских курьеров: 13 удивительных фактов о паспортах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Паспорт может открывать дорогу к новым и неизведанным местам

Сколько раз вы проверяли, когда заканчивается срок действия вашего паспорта? В праздничные дни и в сезон отпусков сделать это бывает совсем нелишним.

Паспорта - особо ценные и важные документы, открывающие границы одним и закрывающие их другим.

История о том, как нас заставили обзаводиться маленькими книжечками в картонной обложке для того, чтобы ездить из страны в страну, захватывающа и удивительна. Мы собрали здесь некоторые любопытные факты о паспортах, которые помогут вам взглянуть на эти документы несколько по-новому.

1. На скандинавских паспортах можно увидеть полярное сияние

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скандинавы никуда не ездят без своего полярного сияния в кармане

Если поместить паспорт одной из скандинавских стран под ультрафиолетовую лампу, то можно увидить на бумаге переливчатое свечение, похожее на радугу.

2. Упоминание о самом первом паспорте содержится в Библии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Упоминание паспортов в Библии - не знак их божественного происхождения, а скорее, намек, что идея давно витала в воздухе

В книге Неемии персидский царь Артаксеркс I (V век до н. э.) вручает своему посланнику сопроводительное письмо, которое обеспечивало бы ему беспрепятственное путешествие по Иудее.

3. Фотографироваться на паспорт стало необходимо лишь после Первой мировой войны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотографии в паспортах были нужны не всегда

Требование о наличии фотографии в паспорте появилось с началом Первой мировой войны - после того, как шпион, работавший на Германию, въехал в Британию по фальшивому паспорту.

4. Похудел? Получи новый паспорт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Постановочными фото и забавными селфи хорошо делиться с друзьями, но в паспортном столе полет фантазии не оценят

В США вас заставят поменять фотографию в паспорте, если вы заметно потолстели или, наоборот, сильно потеряли в весе, сделали пластику лица, нанесли или убрали крупные татуировки на лице или пирсинг.

5. Раньше в паспорт можно было вклеить и семейную фотографию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Раньше было проще: достаточно было просто выбрать свое самое удачное фото

В первые годы после введения паспортных фотографий можно было предложить любой свой понравившийся портрет. Принимались даже семейные фото.

6. Позаботьтесь о новом паспорте за полгода до истечения срока действия старого

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не откладывайте подачу документов на паспорт - бюрократические проволочки могут спутать все ваши планы

Помнить о сроке действия вашего паспорта крайне важно, и здесь лучше не играть с судьбой.

Некоторые страны, включая большинство европейских, требуют, чтобы ваш паспорт оставался действителен в течение 90 дней после даты въезда.

Но для надежности лучше получить новый паспорт за шесть месяцев до истечения срока действия старого: именно такой запас времени требуют Россия, Китай, Индонезия, Саудовская Аравия и некоторые другие страны.

Это необходимо, чтобы не застрять в этих странах без возможности вернуться домой.

7. Вам не нужен паспорт для въезда в Австралию через Квинсленд...

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Особые отношения?

...Но только если вы являетесь жителем одной из девяти прибрежных деревень в Папуа-Новой Гвинее, имеющих особый статус.

Существует специальное соглашение, которое позволяет их жителям въезжать в Австралию без паспортов - оно было достигнуто при обретении Папуа - Новой Гвинеей независимости.

8. В Ватикане нет паспортного контроля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Угадайте, у кого паспорт номер 1 в Ватикане

В Ватикане нет иммиграционного контроля, но у папы римского есть паспорт Ватикана №1.

9. У многих американцев вообще нет паспортов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Далеко не все американцы любят ездить за границу

По данным Государственного департамента США, на 321 362 789 американских граждан приходится 121 512 341 паспорт - то есть примерно две трети американцев прекрасно обходятся без этого документа. По России получить актуальные данные трудно, однако, по разным сведениям, лишь от 17 до 28 процентов россиян обладают действующим заграничным паспортом, позволяющим выбираться в дальнее зарубежье.

10. Тонга продавала паспорта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Государство Тонга продавало свои паспорта

Государство Тонга одно время продавало паспорта по 20 тыс. долларов за штуку.

Покойный король этого полинезийского суверенного государства Тауфаахау Тупу IV, по сообщениям, продавал тонганские паспорта негражданам в попытке пополнить государственную казну.

11. Если быстро пролистать финский или словенский паспорт, можно увидеть движущиеся картинки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маленькая история в книжке с фликер-эффектом

Если вам скучно в аэропорту и у вас есть финский или словенский паспорт, то вы можете немного развлечься.

Быстро пролистайте страницы паспорта вперед, и изображения внизу страниц создадут движущуюся картинку.

12. Никарагуанский паспорт труднее всего подделать

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это, как считается, самый неподделываемый паспорт

У никарагуанского паспорта 89 различных элементов защиты, включая голограммы и водяные знаки.

Поэтому считается, что это самый трудный для подделки документ в мире.

13. У королевы Великобритании нет паспорта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторым людям паспорта не нужны

Королеве Елизавете II не нужно беспокоиться о получении паспорта - поскольку она единственная, кто дает разрешение на получение паспорта остальным гражданам, и не нуждается в нем сама.

Тем не менее, ее секретным документам, отправляемым за границу, паспорта все же необходимы.

Королевские курьеры - это люди, ответственные за доставку этих секретных документов по всему миру, - и эти документы, как и доставляющие их посланники, получают собственный паспорт.

Предположительно, существует лишь около 15 таких паспортов.