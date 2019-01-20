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Вы наверняка думаете, что знаете, что такое футбол. Позвольте вас в этом разубедить.

На родине футбола, в Англии, есть еще несколько разновидностей этого вида спорта.

Например, матч без правил. Почти без правил.

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Каждую весну в городке Ашборн в графстве Дарбишир вот уже более трех веков (возможно, дольше) проходит футбольный матч, который может длиться двое суток.

Правила простые. В матче могут принимать участие все желающие, и речь может идти о сотнях и даже тысячах игроков. Они разделены на две команды - "верхних" и "нижних" - в соответствии с тем, в какой части города они живут.

Ворота устанавливаются на противоположных концах города, в трех милях (почти пяти километрах) друг от друга.

В собравшуюся в центре города толпу кидают мяч, после чего игроки любыми способами должны довести его до ворот противника и забить.

Словосочетание "любым способом" следует воспринимать практически буквально. Мяч можно хватать, пинать, кидать, нести и так далее. Противников можно тоже хватать и пинать, по возможности - не слишком сильно.

Коль матч проходит через весь город, то местные магазины заколачивают находящиеся на первых этажах витрины фанерой, чтобы их не разбили.

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Можно залезать на деревья в попытке захватить мяч, можно свисать из окна в тех же целях. Через город протекает небольшая река, и толпа в погоне за мячом регулярно в нее попадает.

Есть еще несколько запретов: нельзя никого убивать (даже случайно), нельзя убирать мяч в сумку, рюкзак или машину и таким образом добираться до ворот противника. Также нельзя забегать в церкви и на кладбища. В остальном - никаких ограничений.

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Матч иногда продолжается до 10 часов вечера. Если одной из сторон удается забить гол до шести вечера, то начинается второй раунд. Если гол забит после шести, то игра останавливается и возобновляется на следующий день.

Говорят, что местные жители стали играть в эту разновидность футбола еще в XII веке, но архивы сгорели, и мы точно знаем лишь про матчи, которые проходили в XVII веке.

Родина спорта

Англию можно смело назвать родиной массового спорта. Именно здесь либо изобрели, либо установили правила таких видов спорта, как футбол (от которого отпочковались американский, австралийский и ирландский его разновидности), регби, крикет (от которого произошел бейсбол), теннис и так далее.

Сама Англия особых вершин во всех этих видах спорта обычно не достигает, но у всех на слуху названия английских футбольных клубов или названия мест, где проводятся те или иные соревнования (стадион "Уэмбли", Уимблдон и так далее).

Но и это еще не все. Спортивной изобретатльности англичан нет пределов - здесь изобрели множество других видов спорта, которые пока еще не пользуются большой популярностью в мире, но рано или поздно, возможно, придет и их черед.

Вот несколько примеров.

Футбол в воде

В районе Котсуолдс на западе Англии есть небольшая деревушка Бортон-он-Уотер. В ней есть своя собственная футбольная команда "Бортон Роверс".

Уже более 100 лет в последний выходной августа команда делится на две части, по пять-шесть человек в каждой, и все игроки идут к местной реке.

В реке устанавливаются переносные ворота, и начинается матч. Прямо в реке.

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Игра идет более или менее по правилам обычного футбола, но с несколькими исключениями. Например, цель - не только забить гол, но и заплескать водой болельщиков, которые приходят на матч сотнями, чтобы полюбоваться на это зрелище.

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Река называется Уиндраш, и она в этой местности совсем неглубокая - примерно по щиколотку. Матч длится 30 минут.

Болельщики платят за привилегию оказаться полностью промокшими, но таким образом футбольный клуб получает небольшое, но все же пополнение своего скромного бюджета.

Согласно традиции, судья заходит в реку в платье.

Что думают по поводу такого развлечения местные рыбы, если они в этом месте вообще существуют, никто не знает.

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Крикет на мели

Когда дело доходит до игры в мяч, англичане проявляют безудержную фантазию.

Посмотрите, например, на то, что происходит раз в год в проливе Солент, разделяющем остров Уайт и южное побережье Англии.

Там организовано серьезное судоходство; туда-сюда постоянно курсируют катера, яхты, танкеры и контейнеровозы.

Но примерно раз в году при большом отливе ровно посередине пролива на поверхности появляется небольшая мель.

В этот момент энтузиасты бросают все, чем они занимались, садятся в свои катера, яхты и лодки и плывут к этой мели.

Для чего? Само собой, для того, чтобы поиграть в крикет! На фоне проходящих контейнеровозов.

Сыграть нужно до начала прилива, когда придется снова бросаться в катера, яхты и лодки и возвращаться обратно.

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Правила крикета мы здесь объяснять не будем, достаточно знать, что человек с битой должен отбить мяч как можно дальше, чтобы его не поймал третий.

И вот на этой мели в проливе Солент третьему участнику часто приходится кидаться в море, чтобы поймать этот мяч.

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Кстати, все игроки, как и положено в крикете, одеты во все белое. Мель или не мель, но крикет без белых одеяний равносилен баскетболу на лыжах.

Все в канаву

Если вам крикет не по душе, или вы живете слишком далеко от пролива Солент, но водные виды спорта приносят счастье в вашу жизнь, не переживайте - англичане придумали еще одну забаву.

Нет, это не ватерполо или заплывы в бассейне - это уже как-то слишком прозаично. Речь идет о сноркелинге - заплыве с дыхательной трубкой, но не простом, а на скорость - с этой самой трубкой в грязной и мутной канаве.

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Строго говоря, спорт этот - не английский, а был придуман в Уэльсе, и чемпионат проходит в валлийском местечке Хлануртид-Уэллс, но большинство местного населения из 800 человек родились в Англии.

Идея простая. Выбирается сельскохозяйственная канава, проведенная для стекающей с полей воды, и, соответственно, полная всяческих водорослей и грязи.

Есть старт и есть финиш. Пловцы со своими трубками (а также ластами) по очереди заходят в это месиво и плывут до финиша. Побеждает тот, кому удалось это сделать в кратчайшее время в два заплыва.

Этот спорт уже стал распространяться и на другие страны, где есть похожие канавы.

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Мировой рекорд установил 26 августа 2018 года Нил Раттер, преодолевший всю дистанцию за 1 минуту и 18,81 секунду.

Реальное колдовство

Когда дело доходит до спорта, то в Англии не забывают и о животных. Речь идет не только о лошадиных скачках или собачьих бегах.

Бега также регулярно устраивают для куриц или улиток (не одновременно). Но есть еще один вид спорта, граничащий... с колдовством.

Каждое лето в местечке Уиластон в графстве Чешир проходит мировой чемпионат по завораживанию червей.

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Местное поле делится на небольшие квадраты для каждого участника соевнования. Если завораживателю не хочется самому трогать червей, он может привести с собой "секунданта".

Цель игры - убедить червей подняться на поверхность и собрать их в специальное ведерко. Соревнование начинается окодо двух часов дня и продолжатся 30 минут.

В игре есть условия: выкапывать червей нельзя, поливать грунт также запрещено. Червей следует как-то заворожить, чтобы они сами вылезли из своих подземных убежищ.

Большинство людей пытается обмануть червей, чтобы те подумали, что идет дождь, и пришла пора выходить на свет божий. Некоторые берут вилы и слегка постукивают ими по поверхности травы, чтобы земля как бы вибрировала. Можно делать то же самое руками, ногами или чем угодно другим.

Некоторые, наслушавшись историй про факиров, убеждены, что черви подобны кобрам, и их завораживает музыка, поэтому начинают играть над травой на различных музыкальных инструментах.

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Мировой рекорд был установлен в 2009 году, когда десятилетней девочке удалось убедить 567 червей вылезти на поверхность.

После того как судьи заканчивают подсчет "урожая" каждого участника соревнования, червей отпускают на волю.

Широкие штанины

Если черви вас не особенно привлекают, то есть и другие животные, которые используются в соревнованиях. Например, домашние хорьки.

Много веков их использовали так же, как и охотничьих собак: они залезали в норы зайцев и выгоняли их оттуда.

Само собой, простолюдинам запрещалось иметь столь ценных животных. И если верить легендам, браконьеры из графства Йоркшир придумали способ не быть пойманным с хорьком в руках.

Говорят, что они засовывали в широкую штанину своего хорька и ноншалантно прогуливались по лесам и полям в поисках заячьих нор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хорек - животное милое и любознательное, но у него весьма острые когти и зубы

И вроде бы именно так и возник спорт держания хорька в штанине. При этом не стоит забывать, что хорек - животное любознательное и активное и не любит долго сидеть в замкнутом пространстве.

Кроме того, у хорьков острые зубы и когти, и на свете не так много храбрецов, которые позволят хорькам приблизиться к важным частям своего тела.

Но в Англии таких храбрецов хватает. Суть спорта проста - побеждает тот, кто продержит хорька в штанах дольше всего.

Рекордсмен провел с хорьком в штанах пять с половиной часов.

Погоня за сыром и пивом

Сыр - вещь хорошая. Пиво тоже. Но кому-то в Англии пришла в голову мысль: а почему бы не устроить погоню и за тем, и за другим?

В последний понедельник мая на холме рядом с деревней Куперс-Хилл в графстве Глостершир собирается множество народу.

Большинство - зрители, пришедшие посмотреть на бесстрашных людей.

Холм высокий и местами почти вертикальный. Люди выстраиваются на вершине холма в ожидании сигнала, когда вниз по склону пускают катиться головку сыра Глостер, и все гонятся за ней вниз по склону.

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Каждый год народ ломает руки и ноги, но это никого не останавливает, даже несмотря на официальный запрет местных властей устраивать подобные соревнования.

Толпой руководят специальные люди, но на вопрос о том, являются ли они организаторами они всегда отвечают отрицательно. При этом внизу холма обычно стоит как минимум одна карета скорой помощи и полицейские, делающие вид, что в упор не видят никаких запрещенных сырных гонок.

Во время Второй мировой войны, когда в стране была нехватка продовольствия и были введены продовольственные карточки, вместо настоящей головки сыра использовался деревянный муляж.

Побеждает тот, кому удалось поймать головку сыра. Она и является призом в этом соревновании.

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Ну и, конечно, не обошлось без пива. Вернее, пива и пирогов.

Пасху жители двух соседних деревень в графстве Лестершир - Халлатон и Медборн - встречают процессией по главным улицам.

Народ несет два больших пирога с зайчатиной и три бочонка с элем. Вид спорта называется "бутылкопинанием".

Перед тем как дело дойдет до бочонков с пивом, все собираются перед церковью в Халлатоне. Из нее выходит священник, освящает пироги с зайчатиной, которые затем разрезаются на небольшие кусочки.

Их кидают в собравшуюся толпу. Считается, что если поймать кусок пирога, это принесет удачу в предстоящей игре.

Где-то в конце XIX века новый местный священник не хотел даже приближаться к этим пирогам, ссылаясь на языческие корни этого обычая.

Однако он срочно поменял свои убеждения после того, как на стене церкви появилась надпись "нет пирога - нет попа".

Вкусив зайчатины, все собираются на местном холме, который так и называется - "Холмом пирогов с зайчатиной".

В середине толпы организаторы подкидывают как можно выше один бочонок за другим. И тут начинается хаос.

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В этой игре всего три правила - нельзя травмировать друг другу глаза, нельзя никого душить и применять оружие. В остальном можно делать все, что угодно - хватать, пинать, кидать и всячески третировать оппонентов.

Цель игры - перетащить не меньше двух бочонков на свою сторону реки, проходящей между обеими деревнями.

Матч длится иногда целый день, так как на кону не только бочонки с пивом, но и гордость за свою деревню.

По окончании игры все, само собой, собираются в местном пабе и поздравляют победителей.

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Естественно, в Англии еще множество других видов спорта - от экстремальной глажки одежды и таскания мешков с шерстью вверх по холму до заплыва в железной ванне.

Так что не переживайте - если вам вдруг надоест футбол, теннис и прочие традиционные развлечения, можно всегда позаимствовать еще какой-нибудь английский спорт.

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