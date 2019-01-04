Брюссель запретил фирме Uber использовать водителей без лицензии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Против Uber протестуют таксисты многих стран. На фото - плакат в руках у протестующего в индийском Мумбаи

Брюссель стал еще одним городом, где таксистское лобби добилось ограничений на работу сервиса Uber. Суд запретил компании Uber использовать в бельгийской столице водителей, не имеющих лицензии такси.

Как сообщила в четверг газета La Libre Belgique, а за ней и другие бельгийские средства массовой информации, судья брюссельского Коммерческого суда подтвердил ранее вынесенное решение о том, что оператор мобильной системы вызова такси Uber не может продавать услуги системы UberРОР, то есть поездки с водителями, не имеющими лицензии таксиста и плафона на машине.

Иск против Uber подала Ассоциация такси Брюсселя. Компания Uber в суде доказывала, что ее услуги - это не такси, а вид каршеринга, но убедить судью не смогла.

Проблемы и конфликты с традиционными таксистами и властями у Uber были во многих городах и странах. Вспомним, где именно.

Лондон: Uber пришлось уступить

В сентябре 2017 года организация Transport for London (TfL), управляющая лондонским общественным транспортом и выдающая лицензии для операторов такси, отказала Uber в продлении лицензии на городские перевозки.

TfL не понравилось, в частности, то, что Uber не проверял, сколько часов подряд работают водители, халатно относился к их медицинскому освидетельствованию, а также неохотно сообщал полиции об инцидентах с водителями и пассажирами.

В июне 2018 года калифорнийская компания через суд добилась возврата лицензии, но пошла при этом на уступки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на проблемы с лицензией, в Лондоне Uber не прекращал работу

Компания Uber обязалась исправить все эти недочеты, а также гарантировала, что у водителей, сотрудничающих с ней, будут лицензии таксистов. То есть, она согласилась работать в Лондоне на тех же условиях, какие теперь предписал ей брюссельский суд.

С Uber в Лондоне сотрудничает около 45 тыс. водителей. По данным компании, в британской столице ее услугами пользуется 3,5 млн человек.

Россия: Uber поглотили

В феврале 2016 года власти Москвы пригрозили запретить Uber на территории города, если компания не обязуется работать лишь с таксистами, имеющими разрешение на таксомоторную деятельность, и не будет предоставлять властям данные по перемещению их автомобилей.

В марте соответствующее соглашение было подписано.

Таксисты Москвы и Санкт-Петербурга (всего Uber работал в 17 городах России) несколько раз проводили акции протеста против оператора.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В России Uber слился с "Яндекс.Такси"

В июле 2017 года Uber и его российский аналог "Яндекс-такси" объединили свои сервисы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

По форме это было создание совместной компании, в которой Uber получил 36,6% акций, а "Яндекс-такси" - 59,3%.

Похожая история с Uber приключилась в Китае: тамошний филиал компании терял огромные средства и в результате был куплен местной корпорацией Didi Chuxing.

Париж и Марсель: зря жгли шины

Французские таксисты протестуют против Uber с 2015 года. В июне того года они блокировали дороги и жгли шины на подъезде к Марселю и на шоссе, связывающем Париж с крупнейшим аэропортом страны Шарль-де-Голль.

Таксисты в разных странах говорят примерно одно и то же: они оказались в невыгодном положении, поскольку водители, работающие через приложения, не сталкиваются с теми же расходами и ограничениями, которые существуют для традиционных компаний, предоставляющих услуги такси.

Лицензия же на традиционное такси в Париже, например, стоит до 250 тыс. евро.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты таксистов в Париже иногда заканчивались противостоянием с полицией

Однако запрета конкурентов французским таксистам добиться не удалось. Они смогли выбить лишь небольшую компенсацию. В 2016 году парижский суд французской столицы обязал Uber выплатить компенсацию в размере 1,2 млн евро Национальному союзу такси.

Кроме того, в июне 2016 года суд во Франции оштрафовал сервис заказа такси ещё на 800 тыс. евро - опять-таки за привлечение к работе непрофессиональных водителей.

В Германии, во Франкфурте, с 2016 года запрещена услуга UberPОР, но основной сервис компании работает по-прежнему. То есть, ситуация примерно та же, что будет теперь в Брюсселе.

Дания, Венгрия и Болгария: полный запрет

Три европейские страны полностью изгнали Uber. Это Дания, Венгрия и Болгария.

В Дании этот сервис не запрещали в буквальном смысле, но приняли весной 2017 года такие правила для частного извоза, что Uber пришлось уйти из Копенгагена.

В Венгрии тоже приняли такие правила, что летом 2018 года Uber объявил о приостановке работы в этой стране на неопределенное время.

В Болгарии работу Uber в 2015 году под давлением традиционных таксистов запретил Верховный суд. Но нишу американского сервиса заняли его местные копии.

Запрет на работу Uber ввели такие крупные мегаполисы, как канадский Ванкувер и бразильский Рио-де-Жанейро.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июня 2018 года заявил, что компании Uber в стране больше не будет. Но никаких практических шагов в эту сторону правительство Эрдогана пока не сделало.

Череда скандалов

В марте 2018 года в городе Темпе в американском штате Аризона беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода.

Из-за этой трагедии компания приостановила испытания беспилотных машин.

Еврокомиссия в 2016 году выпустила директиву, поддерживающую "экономику сотрудничества".

В ней отмечается, что правительства стран Евросоюза должны рассматривать запрет деятельности компаний такого типа только как крайнее средство.

В 2016 году Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии вложил в Uber 3,5 млрд долларов.

По данным компании, около 80% ее клиентов в крупнейшем государстве Аравийского полуострова - женщины, которым, по местным законам, до лета прошлого года было запрещено садиться за руль.

В том же 2016 году Uber пережил череду скандалов, связанных с обвинениями в домогательствах к сотрудницам: в компании было начато два расследования, 20 менеджеров потеряли свои посты, а основатель сервиса Трэвис Каланик подал в отставку, после чего ему два месяца искали замену.