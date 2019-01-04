Британские ученые попытаются диагностировать рак по дыханию

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Ученые кембриджского центра исследования онкологических заболеваний Cancer Research UK начали клинические испытания новой технологии для ранней диагностики рака. Эта технология потенциально может диагностировать рак по молекулярному составу выдоха, но ее функциональность еще нужно доказать.

Прибор для анализа молекулярного состава дыхания разработан компанией Owlstone Medical. В ходе его испытания медики соберут образцы выдыхаемых молекул у 1500 человек, среди которых будут больные раком.

В исследовательском центре подчеркивают, что в случае успешных испытаний эта технология будет использоваться только на ранних стадиях диагностики, в сочетании с другими тестами.

Однако даже результатов предварительных испытаний придется ждать около двух лет, говорят медики. Появления прибора в поликлиниках нужно будет ждать еще дольше.

Как работает тест

В клетках нашего организма постоянно происходят биохимические реакции, в ходе которых высвобождаются летучие органические вещества (ЛОВ). Этим широким термином определяют класс органических веществ, куда входят углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны и так далее. Они есть как в организме человека, так и в окружающей среде.

Некоторые из этих веществ попадают в наше дыхание в виде испарений.

Если в организме присутствует рак, то поведение некоторых клеток меняется. Как предполагают ученые, меняется и состав ЛОВ, который выделяют раковые клетки.

Задача, которая стоит перед медиками - понять, действительно ли можно диагностировать рак по составу ЛОВ в нашем дыхании. Если окажется, что технология работает, ученые хотят создать базу данных составов ЛОВ, связанных с разными типами рака.

Потенциал теста

Испытание только начинается, и мы еще несколько лет не узнаем, действительно ли у технологии есть потенциал.

Сам метод анализа дыхания не новый. Ученые в разных странах уже несколько лет работают над подобными решениями - в частности, разрабатывают дыхательный тест на рак легких.

Также существует теория, что изменения в запахе больного раком человека чувствуют собаки.

Есть признаки того, что дыхательные тесты могут регистрировать некоторые симптомы рака, но насколько они точны, пока не ясно.

Для любого прибора, который планируют применять широко, очень важна точность, иначе не избежать огромного количества неверных диагнозов.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Если технология окажется эффективной, рак пищевода можно будет диагностировать без эндоскопии

Кто участвует в испытаниях?

В первую очередь исследовать будут пациентов с подозрением на рак пищевода и желудка, затем в течение нескольких месяцев в испытание включат людей с раком простаты, почек, мочевого пузыря, печени и поджелудочной железы.

Испытания будут проходить больнице Адденбрука в Кембридже. Участников попросят в течение десяти минут подышать в пластиковую маску. Затем образцы отправят в кембриджскую лабораторию для анализа.

"Лучшие шансы на выживание"

54-летняя Ребекка Колдрик - одна из первых пациентов, принявших участие в испытании. Она страдает от синдрома Барретта, который со временем может превратиться в рак пищевода.

"Я очень рада, что могу помочь исследователям, приняв участие", - говорит она.

"Чем больше исследуются такие состояния, как у меня, и чем более щадящие средства диагностики разрабатываются, тем лучше", - говорит Ребекка, которой пришлось пройти через несколько сеансов эндоскопии.

Главный клинический исследователь Cancer Research UK Ребекка Фицджеральд говорит, что сейчас врачам необходимы новые приборы для ранней диагностики. "Таким образом мы обеспечим пациентам лучшие шансы на выживание", - говорит она.

Программа по разработке дыхательного теста - одна из приоритетных для Cancer Research UK.