Почему 2019 год может стать решающим для Facebook?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Котировки акций Facebook снижались после каждого скандала вокруг использования им данных пользователей

Для компании Facebook есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что 2018 год закончился. Плохая - что начался 2019-й.

В новом году соцсеть уже не сможет отделаться одними извинениями - кое за что ей придется держать ответ, а разговоры о регулировании ее деятельности могут обрести реальную форму.

Но что именно это будет означать для компании? Насколько суровым будет наказание? Вот вкратце то, что может произойти с Facebook в течение года.

Возможен огромный штраф

Ирландская комиссия по защите данных в декабре объявила, что приступила к расследованию деятельности Facebook в связи с рядом нарушений.

Последствия этого решения могут оказаться колоссальными, но контролирующие органы действуют в новой для них обстановке, применяя строгие законы, предусматривающие жесткие санкции против компаний, не уделяющих должного внимания защите данных пользователей.

"Внимание комиссии будет сосредоточено на том, какие именно меры защиты осуществлялись в компании Facebook, - говорит Кейти Коллири, глава Международной ассоциации специалистов в области защиты данных. - Если эти протоколы будут признаны недостаточными, то могут быть приняты весьма жесткие административные решения".

Это административное определение, иными словами, постановление комиссии по защите данных о том, допустил ли Facebook нарушение закона, может обойтись компании в круглую сумму. В соответствии с новым европейским законодательством об общей защите данных (GDPR), вступившим в силу в мае прошлого года, штраф может достигать 4% от глобальной выручки компании-нарушителя.

В случае с "Фейсбуком" эта сумма может составить 1,5 млрд долларов.

Возможен еще один крупный штраф

Однако этим дело может не ограничиться. Параллельно с расследованием в Ирландии Федеральная комиссия по торговле США изучает выполнение компанией Facebook соглашения, подписанного в 2011 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марку Цукербергу приходится отвечать за вопросы американских законодателей

Это соглашение обязывало компанию обращаться к пользователем за четким и недвусмысленным согласием на сбор и распространение личной информации. "Фейсбук" не раз заверял регулирующие органы, что соблюдает это соглашение. Однако федеральная комиссия все равно решила посмотреть на это попристальнее.

Если решение комиссии окажется не в пользу компании, то штраф может оказаться астрономическим - соглашение предусматривает выплаты в каждом случае нарушения по 40 тыс. долларов в день. В данном случае понятие "нарушение" может оказаться синонимом понятия "пользователь". В США насчитывается около 80 миллионов пользователей соцсети, что при простом умножении дает штраф в размере в 3 трлн долларов.

В реальности это, конечно, маловероятно. Задача Федеральной комиссии по торговле - не разорять американские компании, а отбивать у них охоту нарушать правила. Профессор Дэвид Владек, бывший глава отдела защиты прав потребителей в ФКТ, считает, что сумма штрафа составит милллиард долларов или чуть больше.

"Комиссия намерена дать понять, что она относится к соглашению о защите данных со всей серьезностью", - заявил он в беседе с корреспондентом газеты Washington Post.

Компания может быть раздроблена

Существует и иная точка зрения, которая набирает поддержку в разных странах мира и с разных сторон политического спектра, - что компания Facebook стала слишком большой и могущественной.

"У нас есть множество конкурентов", - заявил Марк Цукерберг в ходе своих показаний в сенате в апреле, не назвав, впрочем, ни одного из них. С учетом того, что платформы WhatsApp и Instagram также принадлежат компании Facebook, никаких реальных альтернатив ему не существует, а если бы они и были, то Facebook, вероятно, просто купил бы такого конкурента.

Как отмечает журнал New Statesman, компания, вероятно, готовится к требованиям по расщеплению ее на несколько более мелких фирм, нанимая экспертов по антимонопольному законодательству.

Инициативная группа Freedom from Facebook ("Свобода от Фейсбука") ведет кампанию за раскол основной компании на четыре отдельные - собственно Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Кроме того, она предлагает облегчить процесс переноса личных данных между различными сетями в случае согласия пользователей.

Ник Клегг призывается на помощь

Бывший заместитель британского премьер-министра Ник Клегг должен со дня на день занять пост главы отдела по связям с общественностью в корпорации Facebook. О его назначении стало известно в октябре прошлого года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ник Клегг хочет стать связующим звеном между корпорацией и государственными регулирующими органами

Бывший лидер Либеральных демократов не имеет опыта в сфере корпоративной коммуникации, и некоторые наблюдатели задавались вопросом, какую конкретную пользу он может принести на новом поприще. Тем не менее, на рождественском приеме для журналистов, устроенном Facebook, он поделился своим видением предстоящей ему сферы деятельности.

По его словам, он видит себя в качестве моста между двумя мирами - миром политики, который ему хорошо знаком, и миром, в котором ему предстоит вскоре заявить о себе, - мире Кремниевой долины. Он намерен работать в сотрудничестве с государственными органами над формированием законодательной базы, которая соответствовала бы современным техническим и этическим требованиям.

Введение регулирования (что коснется и других технокомпаний)

"Мне не хочется голосовать по мерам регулирования компании Facebook , - сказал Марку Цукербергу в ходе сенатских слушаний в апреле сенатор Джон Кеннеди. - Но, ей-богу, я проголосую, если надо. Это зависит от вас… Ваше пользовательское соглашение - это полный отстой".

В Вашингтоне многие считают, что настало время, когда Facebook должен показать, что способен разрешить собственные проблемы самостоятельно. И сам Facebook не раз заявлял, что не возражает против регулирования, при условии, что это будет грамотное регулирование, не ограничающее возможности пользователей по онлайн-общению между собой.

Какую же форму могут принять такие меры по регулированию соцсетей в 2019 году?

Доклад сенатора-демократа Марка Уорнера - заместителя председателя сенатского комитета по делам разведки - дает некоторое представление об этом.

В целом Уорнер предлагает открыть социальные сети для контроля со стороны академических кругов, предоставить более широкие возможности для перехода пользователей из одного сервиса в другой и обеспечить полную прозрачность в том, как хранятся и используются личные данные пользователей, а также кем именно.

Речь при этом идет не только о Facebook, но обо всех социальных сетях, которые собирают и используют персональные данные. Например, Google будет весьма пристально следить за судьбой этих предложений.

Пока что Facebook заявил, что поддерживает закон о честной рекламе, который бы обязывал интернет-сайты информировать посетителей об источниках финансирования политической и общественно значимой рекламы.

Это было бы неплохо в качестве первого шага, но этого недостаточно. Законодатели в США знают о новом европейском законе GDPR и подумывают, что нечто подобное неплохо было бы ввести и по другую сторону Атлантики.

Люди могут просто перестать им пользоваться

Facebook продолжает привлекать новых пользователей, но не в тех странах, где его сотрясали скандалы. Если посмотреть на число пользователей, проявляющих активность в сети ежедневно, то в США за последние три квартала прошлого года роста не было вообще, а в Европе это число фактически снизилось.

Продолжится ли этот процесс? В социальных сетях всё чаще появляются сообщения от пользователей об их отказе от Facebook. Часто они не ликвидируют свою учетную запись полностью, а просто удаляют приложение соцсети из своего смартфона.

Но точные цифры мы получим не раньше 30 января, когда компания объявит о своих очередных финансовых результатах, а вместе с ними - и статистические данные.

Опрос около 1000 пользователей Facebook, проведенный аналитической фирмой Creative Strategies в апреле 2018 года (сразу после скандала вокруг фирмы Cambridge Analytica, но до некоторых других нарушений, в которых обвиняли Facebook), показал, что 31% опрошенных намерен в будущем пользоваться соцсетью реже, чем сейчас.