Целебная земля ирландского кладбища и компост из человеческих останков

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В очередной подборке самых интересных научных новостей:

Фотосинтез улучшается за счет редактуры генов

Новые антибиотики с кладбища старой церкви в северной Ирландии

Человеческий компост может быть легализован

Природа не доработала процесс фотосинтеза

Ученым удалось исправить природный дефект в процессе фотосинтеза, увеличив производительность растений на 40% по сравнению с естественными условиями.

Это может обеспечить продовольствием дополнительно 200 млн человек только за счет сельского хозяйства в США.

Речь идет о малоизвестном этапе фотосинтеза под названием фотореспирация, или фотодыхание. Он необходим, чтобы нейтрализовать гликолят и аммиак - побочные продукты, которые выделяются во время фотосинтеза. Проблема в том, что на этот процесс у растений уходит слишком много энергии.

"Мы могли бы прокормить дополнительно до 200 млн человек за счет калорий, которые теряются при фотореспирации в северо-западных штатах США за год", - пояснил глава группы исследователей из Института геномной биологии имени Карла Вёзе профессор Дональд Орт.

Ученым удалось подобрать генные структуры, используемые бактериями E. сoli, чтобы оптимизировать процесс фотодыхания у дикого табака. Эти генные механизмы оказались куда эффективнее природных при ферментных реакциях.

Исследователи надеются повторить успех, улучшив процесс фотосинтеза у риса, пшеницы и сои, которые являются основными сельскохозяйственными культурами во всем мире.

Результаты исследования особенно важны в условиях глобального изменения климата, когда урожай многих злаковых культур постепенно снижается.

Статья об этом появилась в журнале Science.

Кладбище старой церкви в Ирландии - сокровищница антибиотиков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кладбище старой церкви в Ирландии

Медикам и биологам давно не дает покоя проблема растущей резистентности патогенных микроорганизмов к антибиотикам. Естественные источники антибиотиков практически исчерпаны, и появляется всё больше бактерий, на которых они не действуют.

Вот почему известие о том, что в Ирландии на территории старинной церкви обнаружен участок с щелочной почвой, в которой найдены новые виды бактерий из рода стрептомицетов, встречено с таким энтузиазмом многими учеными. При первичных исследованиях оказалось, что эти бактерии подавляют деятельность многих как грамположительных, так и грамотрицательных патогенов.

Оказалось, что это церковное кладбище в деревне на севере Ирландии в местных легендах было известно своей целебной землей, которую рекомендовалось заворачивать в ткань и прикладывать к ранам и больным зубам или класть под подушку, а через девять дней относить обратно на кладбище.

Материал об открытии опубликован в журнале Frontiers in Microbiology.

Ранее новые виды антибиотиков удавалось обнаружить в термальных источниках, в том числе подводных, а также в щелочных залежах, в которых в экстремальных условиях могут развиваться грибки и плесени с уникальными антибактериальными свойствами.

В США обсуждается законопроект о компостировании человеческих останков

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Пока одни ученые искали полезные бактерии на старинном кладбище, другие раздумывали, что делать с кладбищами современными.

В условиях, когда численность мирового населения приближается к 8 миллиардам, люди всё чаще начинают задумываться о целесообразности хоронить человеческие останки традиционным образом, предавая их земле.

На это уже не хватает места и ресурсов - например, в США средние расходы на похороны составляют более 7 тысяч долларов. Кроме того, из естественного цикла оборота органических веществ ежегодно изымаются сотни миллионов тонн ценных компонентов.

Но всё это может измениться в недалеком будущем. Законодатели штата Вашингтон обсуждают законопроект, который впервые в мире предлагает легализовать компостирование человеческих останков.

Его автором является сенатор штата Джейми Педерсен, который уже во второй раз предлагает ввести новые способы возвращения человеческих останков в природные условия.

Все больше американцев вынуждены залезать в долги или прибегать к помощи родных и друзей для сбора средств на похороны. Предложенный Педерсеном метод, в случае его одобрения, обойдется дешевле обычного захоронения и будет стоить около 5,5 тысяч долларов.

Он мало чем отличается от традиционного компостирования отходов - тело помещается в специальную емкость вместе с органическими материалами. От человеческого тела через месяц остается примерно кубометр компоста.

"Люди со всего штата пишут мне, что им очень нравится перспектива стать деревом или другие варианты", - рассказал Педерсен телеканалу Эн-би-си.

Исследования, которые заняли пять месяцев, проводились под руководством профессора Линн Карпентер-Боггс - преподавателя методов ведения сельского хозяйства в университете штата Вашингтон. В ходе испытания были использованы шесть тел, предоставленных семьями умерших на добровольной основе.

Об этом сообщалось на сайте Futurism.