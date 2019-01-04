Фото: прощание с погибшими при взрыве в Магнитогорске

Правообладатель иллюстрации Valery Sherdyukov/TASS Image caption Люди продолжают нести цветы, игрушки и иконы к месту трагедии

В Магнитогорске в пятницу прощаются с погибшими в результате взрыва в жилом доме. Одновременно стало известно, что опознаны все тела погибших в трагедии.

Правообладатель иллюстрации Valery Sherdyukov/TASS

В понедельник рано утром предположительно в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил церемонию прощания с семьей Крамаренко - молодой парой Игорем и Анастасией, а также их полуторагодовалой дочкой Миланой.

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Как сообщили в администрации области, на прощание пришли около 100 человек - родные, близкие, друзья погибших и жители Магнитогорска.

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В четверг МЧС России завершило операцию на месте обрушения. В ней принимали участие не только спасатели, но и специально обученные собаки, которые искали живых людей под завалами. С их помощью удалось обнаружить 10-месячного мальчика, который пролежал более суток на сильном морозе.

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Также сообщалось, что спасателям удалось спасти шесть кошек, собаку и попугая из разрушенного подъезда. Жители, которых экстренно эвакуировали из соседних подъездов, также просили спасателей достать их домашних животных из квартир, в которых они остались одни.

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Накануне губернатор области Борис Дубровский навестил пострадавших в местной больнице. Всего из разрушенного подъезда удалось спасти 10 человек, половина из них продолжает находиться в медицинских учреждениях города. Спасенного младенца переправили на лечение в Москву.

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В штабе, созданном в школе рядом с местом взрыва газа, продолжают работать около 200 человек. Жители города продолжают приносить туда еду, одежду и другие вещи, которые могут понадобиться пострадавшим. Там же работают представители социальных служб и психологи МЧС.

Правообладатель иллюстрации Ilya Moskovets/TASS

Ранее власти региона сообщили, что седьмой и восьмой подъезды жилого дома, где произошел взрыв, демонтируют. Таким образом дом будет разделен на две части.

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