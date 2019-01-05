В каких странах люди охотнее всего помогут незнакомцу?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько щедры ваши соотечественники?

Почему люди в Мьянме, где ВВП на душу населения составляет всего 1350 долларов, жертвуют на благотворительность намного чаще, чем в Норвегии, которая в 60 раз богаче?

И почему в Индонезии люди в два раза чаще, чем в Германии, занимаются волонтерством, хотя рабочие часы у индонезийцев одни из самых длинных в мире, а у немцев - одни из самых коротких?

Все мы способны на благородные поступки, однако, как свидетельствуют данные глобального исследования, в одних социумах они поощряются сильнее, чем в других.

Помощь незнакомцам

Как следует из доклада Гэллапа, составившего рейтинг самых великодушных стран 2018 года, первое впечатление порой обманчиво: бразильцы и турки имеют репутацию весьма дружелюбных людей, однако настоящую помощь незнакомцу в Ираке или Ливии окажут в два раза охотнее.

Вопрос: вы когда-нибудь помогали незнакомым людям? Страна Процент населения Страна Процент населения Ливия 83% Беларусь 31% Ирак 81% Китай 31% Кувейт 80% Индия 31% Либерия 80% Македония 30% Сьерра-Леоне 80% Латвия 28% Бахрейн 74% Чехия 26% Гамбия 74% Хорватия 25% Саудовская Аравия 74% Япония 23% Кения 72% Лаос 22% Южная Африка 72% Камбоджа 18% США 72%

Исследователи провели опросы более 150 тыс. жителей 146 стран мира, чтобы выяснить, давали ли они за последний месяц деньги на благотворительность, работали волонтерами или помогали незнакомым людям.

Из опроса следует, что из 7,6 млрд человек, населяющих нашу планету, 2,2 млрд помогали незнакомцам, 1,4 млрд давали деньги на благотворительность, и миллиард человек работали волонтерами.

Однако почему в разных странах к благотворительности относятся по-разному?

Что заставляет людей помогать другим?

За последние годы исследователи выдвинули несколько различных теорий, объясняющих так называемое общественно-полезное поведение, то есть поступки отдельных лиц, направленные на улучшение жизни или положения других - считай, пользу обществу.

"Разобраться в причинах разницы в поведении жителей разных стран - крайне сложная задача, - пояснил в интервью Би-би-си профессор Питер Смит с факультета психологии Университета Эссекса. - Некоторые страны набирают высокие баллы по всем трем типам общественно-полезного поведения, у других - низкие баллы по всем показателям. Однако есть и местные особенности, которые ослабляют общие тенденции".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индивидуальная доброта говорит не только о вас самих, но и о том обществе, в котором вы живете

Сам профессор Смит выделяет влияние социальных, экономических и культурных факторов - таких как благосостояние, доверие, разница в доходах, восприятие коррупции, страх, а также доминирующая религия или социальная этика.

К примеру, некоторые общества отличаются культурой коллективизма, в которой предпочтение отдается группе людей, а не отдельным лицам. При этом людям вне этого коллектива порой отказывают в доверии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кризисы с беженцами в разнах частях мира побуждают людей активнее жертвовать на благотворительность или помогать им любыми доступными способами

Поэтому некоторые исследователи утверждают, что даже индивидуалистские культуры могут способствовать альтруистическому поведению, если заменяют внутригрупповую солидарность доверием и большим акцентом на равноправии для всех.

Свою роль играет и экономика. Наличие свободных денег у населения связывают с готовностью более охотно жертвовать на благотворительность, особенно на Западе.

Существует также представление о том, что в странах или при правительствах, берущих на себя обязательства по заботе о социально незащищенных слоях населения, люди приходят на помощь нуждающимся в целом менее охотно, чем в ситуациях, когда государство предпочитает не вмешиваться в социальную сферу.

Однако в Мьянме культура благотворительности обязана буддийской школе Тхеравада.

Вопрос: давали ли вы деньги на благотворительность? Страна Процент населения Страна Процент населения Мьянма 88% Азербайджан 8% Индонезия 78% Ботсвана 8% Австралия 71% Республика Конго 8% Новая Зеландия 68% Мавритания 8% Великобритания 68% Греция 7% Нидерланды 66% Палестинская автономия 7% Исландия 65% Тунис 7% Норвегия 65% Афганистан 6% Ирландия 64% Грузия 6% Мальта 64% Лесото 5% Марокко 5% Йемен 2%

Профессор Смит утверждает, что люди в странах с высокой разницей в доходах охотнее помогут незнакомцу, но шансы на такую благотворительность снижаются, если они считают, что это создает риски для них самих.

Вдобавок к индивидуальным особенностям каждой страны и общества на общественно-полезные поступки могут повлиять особые обстоятельства, такие как кризис с беженцами или эпидемия.

Солидарность во времена кризиса

"Изучая изменения в результатах опроса Гэллапа с течением времени, я смог выделить некоторые причины для просоциального поведения, - говорит профессор Смит. - К ним относится изменение ценностных установок в меняющемся мире, а также возникновение чрезвычайных ситуаций".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кризисы и чрезвычайные ситуации влияют на желание людей приходить на помощь другим

К примеру, продолжающийся уже несколько лет кризис с беженцами (в Европе, Африке и Мьянме) мог побудить большее число людей жертвовать деньги на помощь чужестранцам.

"Было особенно интересно наблюдать рост индекса гражданской ответственности в странах, где случилась эпидемия Эболы", - говорит Смит.

Вопрос: работали ли вы добровольцем в благотворительной организации? Страна Процент населения Страна Процент населения Индонезия 53% Албания 7% Либерия 47% Босния-Герцеговина 7% Кения 45% Китай 7% Шри-Ланка 45% Кот Д'Ивуар 7% Австралия 40% Греция 7% Ирландия 40% Камбоджа 6% Новая Зеландия 40% Египет 6% Сингапур 39% Румыния 6% США 39% Сербия 6% Маврикий 38% Йемен 6% Болгария 5% Македония 5% Лаос 4%

По словам профессора Смита, рост благотворительности наблюдается в странах, где общество быстро модернизируется, а личные свободы и равные возможности приобретают все большую ценность.

Гражданская безответственность

Одновременно опрос Гэллапа вновь выявил группу стран и территорий, которая неизменно дает низкие показатели гражданской ответственности населения.

К их числу исследователи относят Йемен, палестинские территории и Грецию, которые в 2017 году продолжали испытывать экономические и политические потрясения.

Низкая вовлеченность граждан в общественно-полезную деятельность в странах Центральной и Восточной Европы объясняется наследием коммунистических режимов, которые сдерживали благотворительную активность общества.

Зато в Китае, где с 2016 года процесс фандрайзинга (сбора средств на благотворительные цели) был облегчен, индекс гражданской ответственности пошел в гору.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Йемен с его нескончаемыми войнами стоит на последней строчке индекса гражданской ответственности

Помощь другим делает вас счастливее

По словам профессора психологии Университета штата Калифорния во Фресно Роберта Левина, благотворительность на индивидуальном уровне может рассказать об обществе в целом намного больше, чем мы ожидаем.

В некоторых обществах сформировалась культура, подталкивающая людей на благие поступки и сделавшая благотворительную работу обыденным явлением.

"Все дело здесь в социальной политике, а иногда и в тех ценностях, которых придерживаются правящие круги", - пояснил доктор Левин в интервью Би-би-си.

Страны с самым низким и высоким индексом вовлеченности в общественную жизнь Страна Показатель Страна Показатель Индонезия 59 Македония 20 Австралия 59 Турция 20 Новая Зеландия 58 Хорватия 20 США 58 Мавритания 20 Ирландия 56 Лаос 20 Великобритания 55 Тунис 20 Сингапур 54 Афганистан 19 Кения 54 Латвия 19 Мьянма 54 Литва 19 Бахрейн 53 Азербайджан 18 Камбоджа 18 Россия 25 Палестинская автономия 17 Китай 17 Греция 17 Йемен 15

Такой альтруистический взгляд на жизнь идет на пользу не только тем, кому оказывается помощь, он также заставляет помогающего чувствовать себя лучше, уверяет Левин.

"Мы выяснили, что люди, которые тратят время или деньги на других, говорят, что получают больше удовлетворения от жизни", - отмечает исследователь.

"Они чувствуют больше радости в момент, когда помогают кому-то, они более радостны после этого, и это ощущение счастья сохраняется даже две недели спустя", - добавляет он.