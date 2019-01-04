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"Частные лица не должны использоваться в качестве пешек в дипломатической игре. Мы должны увидеть, в чем заключаются обвинения против него, и понять, есть тут какие-то основания для дела или нет", - заявил в связи с арестом в Москве бывшего американского морпеха Пола Уилана министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

"Все мы чрезвычайно беспокоимся о нем и его семье", - сказал Хант в интервью Би-би-си в пятницу, вскоре после того, как стало известно, что, помимо американского гражданства, у Пола Уилана есть и британское.

"Мы оказываем им всю возможную поддержку", - заверил Хант. По его словам, британская сторона направила запрос на консульское посещение Уилана, однако пока не получила к нему доступа.

Представитель российского МИД Мария Захарова в пятницу сообщила, что запрос получен и находится "в работе".

Что произошло

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданина США Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Он отрицает обвинения в свой адрес.

Агентство "Росбалт" сообщило, что Уилан был якобы задержан при получении флэшки с секретной информацией. Однако официального подтверждения этой информации нет, как нет и конкретных официальных данных о сути обвинений.

На сайте ФСБ сообщается, что следственным управлением ФСБ России в отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (Шпионаж).

В среду Уилана посетил в следственном изоляторе "Лефортово" посол США в Москве Джон Хантсман. Сообщалось, что посол выразил ему поддержку и предложил помощь. Детали происходящего американские власти не разглашают, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь Уилана и его семьи.

Кто такой Пол Уилан

Пол Уилан родился в Оттаве (Канада) в 1970 году, но его родители - британцы. В начале 1970-х семья переехала в Соединенные Штаты. Последнее время Уилан жил в городе Нови, штат Мичиган.

Так как Уилан родился в Канаде, у него может быть и канадское гражданство, однако брат арестованного Дэвид, как сообщает канадская телекомпания CBC, не смог подтвердить, является ли сейчас Пол гражданином этой страны.

Тем временем правительственный сайт Канады Global Affairs Canada сообщает: "Консульским сотрудникам известно о том, что канадский гражданин арестован в России. Согласно положениям Закона о неприкосновенности частной жизни, дополнительная информация не может быть раскрыта".

Как сообщила ирландская телекомпания RTE, у Пола Уилана есть еще и ирландский паспорт, и он просил консульской помощи Ирландии.

Газета New York Times сообщала, что он окончил Мичиганский университет.

По данным из военных источников, в 1994 году Пол Уилан поступил резервистом в морскую пехоту США, примерно через шесть лет после того, как начал работать полицейским в Мичигане.

В начале 2000-х годов он устроился менеджером IT-проектов в международную консалтинговую компанию Kelly Services, но в составе сил морской пехоты дважды уезжал в командировки в Ирак - в 2004 и 2006 годах.

Уилан писал на своем сайте, который сейчас отключен, что впервые оказался в России во время службы в морской пехоте. Он выкладывал фотографии и писал, что в Москве и Петербурге провел "довольно приятное время".

Media playback is unsupported on your device Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана

В 2008 году его уволили из вооруженных сил за плохое поведение. Уилан к тому моменту дослужился до звания штаб-сержанта. Пентагон сообщал, к увольнению привели обвинения в воровстве.

По данным CNN, Уилана обвиняли в том, что он неправомерно пользовался чужим номером социального страхования и выписывал фальшивые чеки. Родные Уилана, как оказалось, не знали об этих деталях его биографии.

Он продолжил работу в Kelly Services, где в 2010 году был повышен до старшего менеджера по глобальной безопасности и расследованиям. Он отвечал за безопасность в главном офисе компании, а также проводил расследования и занимался закупками.

В 2016 году он сменил работу и устроился директором по безопасности в американскую компанию BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей. В компании заявили, что Уилан отвечал за безопасность на объектах в Мичигане и по всему миру. В России у BorgWarner предприятий нет.

Поездки в Россию

После первого визита в 2006 году Уилан приезжал в Россию еще несколько раз.

Он также зарегистрировался в российской соцсети "ВКонтакте". Уилан писал туда не часто - в основном поздравления с праздниками на русском языке.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году Уилан опубликовал у себя на странице мем на русском языке, суть которого сводилась к тому, что Аляска может стать следующей.

26-летний московский парикмахер Сергей Артеменко рассказал New York Times, что шесть лет назад Уилан добавил его в друзья в "Инстаграме", когда молодой человек служил в армии. По его словам, лично они никогда не встречались, но время от времени у них происходил короткий обмен репликами. Уилан шутил, что хочет у него постричься.

В последнюю поездку в Россию Пол Уилан отправился на свадьбу друга - также бывшего морского пехотинца, который женился на россиянке. Об этом рассказал Би-би-си его брат.

Правообладатель иллюстрации Семейный архив Уилана Image caption Пол Уилан работал директором по безопасности в фирме, занимающейся автозапчастями

Интересы Уилана представляет адвокат Владимир Жеребенков. Он же представляет интересы россиянина Андрея Ковальчука, который проходит обвиняемым по делу о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины через посольство России.

Шпионские скандалы

В середине декабря в США состоялся суд над арестованной в июле 2018 года россиянкой Марией Бутиной. Ее обвиняли в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте.

Россиянка признала вину и пошла на сделку со следствием, рассчитывая на смягчение наказания.

Как сообщало агентство Рейтер, бывший резидент ЦРУ в Москве Дэниел Хоффман предположил, что возможно и даже вероятно, что Уилан был арестован для обмена на Бутину.

В разговоре с New York Times Хоффман усомнился в том, что ЦРУ отправило бы своего сотрудника на задание в Россию без дипломатического прикрытия.

В марте Британия и ряд ее западных союзников выслали более 100 российских дипломатов и их семьи в ответ на отравление в английском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британское правительство обвинило тогда российские власти в отравлении своего бывшего агента боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Россия все обвинения отрицала и выслала в ответ десятки западных дипломатов.