Фото: праздник ледяной архитектуры в китайском Харбине
- 5 января 2019
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Один из крупнейших в мире праздников зимы открылся в городе Харбин на северо-востоке Китая. Там возведены из льда сказочные замки, скульптурные композиции и масса снеговиков.
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