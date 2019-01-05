Фото: праздник ледяной архитектуры в китайском Харбине

Один из крупнейших в мире праздников зимы открылся в городе Харбин на северо-востоке Китая. Там возведены из льда сказочные замки, скульптурные композиции и масса снеговиков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В субботу в Харбине официально открылся Международный фестиваль ледяной скульптуры

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Открытию предшествовал длительный фейерверк

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Каждый год на фестиваль приезжают миллионы посетителей со всего мира

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На сооружение ледяных и снежных композиций потребовалось около 120 тысяч кубометров льда и 111 тысяч кубометров снега

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тысячи рабочих и художников в течение нескольких недель трудились на сооружением объектов фестиваля в условиях суровой зимы, когда температуры падают до минус 35 градусов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На льду замерзшей реки Сонгхуа выставлены 2019 снеговиков

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На фестивале проводится и соревнования по зимнему плаванию, в которых принимают участие более 300 пловцов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Фестиваль, который стал проводиться с начала 1980-х годов, продлится до 5 февраля

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