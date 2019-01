День рождения Шерлока Холмса и прочие редкие факты об известном сыщике

Правообладатель иллюстрации SOPA Images/Getty Image caption Памятник Холмсу в Лондоне встречает всех приезжающих на станцию метро Бейкер-стрит

6 января шерлокианцы, то есть поклонники Шерлока Холмса, отмечают день его рождения. Откуда взялась эта дата и другие редкие факты биографии этого литературного персонажа, которых вы, возможно, не знали.

1. Происхождение важной даты

На сайте дома-музея Шерлока Холмса по лондонскому адресу Бейкер-стрит, дом 221В значится, что этот литературный герой действительно родился 6 января 1854 года.

Но откуда взялась эта дата? Ведь у Конан-Дойля в рассказах об этом феноменальном сыщике ее не сыщешь.

Единственное косвенное упоминание о его возрасте есть в последнем рассказе "Его прощальный поклон" (1917 г.), где Холмс предстает в облике американца ирландского происхождения Отлемонта.

Там он описывается как "высокий сухопарый мужчина 60 лет". Действие рассказа происходит в августе 1914 года, в самом начале Первой мировой войны.

Соответственно, решили шерлоковеды, если ему 60 лет в 1914-м, то родился он в 1854 году. С этим мало кто спорил, хотя некоторые называют годом его рождения 1853-й.

Что касается дня рождения, то его произвел на свет американский журналист, писатель и, безусловно, горячий поклонник Холмса Кристофер Морли. Он организовал в 1934 году фан-клуб Sherlock Holmes Irregulars, на базе которого с 1946 года стал выходить журнал Baker Street Journal.

Именно Морли постановил, что день рождения Холмса приходится на 12-й день после Рождества, то есть 6-го января. Почему?

Потому что Холмс дважды на протяжении своей литературной жизни цитирует шекспировскую "Двенадцатую ночь" (которая как раз приходится на этот день).

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova Image caption В Эдинбурге, откуда родом Артур Конан-Дойль, тоже стоит памятник его самому известному персонажу

2. Скажите, как его зовут?

Полное имя Холмса - Уильям Шерлок Скотт Холмс.

Согласно уважаемой в среде шерлокианцев "биографии" Холмса "Sherlock Holmes of Baker Street: A Life of the World's First Consulting Detective" (1962), написанной еще одним поклонником, Уильямом Бэринг-Гулдом, Шерлок родился в Йоркшире и был третьим, самым младшим, сыном помещика Сигера Холмса и его жены Вайолет Шерринфорд.

При этом брат Майкрофт, как мы помним, появляется в рассказах Конан-Дойля, а вот самого старшего брата, Шерринфорда, "родил" и назвал сам Бэринг-Гулд - чтобы таким образом объяснить и оправдать тот факт, что ни Шерлок, ни Майкрофт не приняли бразды правления своим наследственным имением, а отправились в Лондон.

Имя "Шерринфорд" (выступающее у Бэринг-Гулда как девичья фамилия матери) не взято с потолка: именно так изначально хотел назвать своего героя сам Артур Конан-Дойль.

Что касается имени отца - Сигер, то и оно не случайно.

В рассказе Конан-Дойля "Пустой дом" (1903 г.) - первом после печальной истории с Рейхенбахским водопадом, где Холмс якобы погибает, - Шерлок, повествуя взволнованному его появлением Ватсону о том, чем он три года занимался, и признается, что путешествовал инкогнито под именем норвежского исследователя Сигерсона.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 2019 году Королевский монетный двор выпустил новую монету достоинством в 50 пенсов с изображением Холмса и перечислением некоторых наиболее известных рассказов о нем

Есть еще одна экстравагантная версия, изложенная уже в нашем веке в фан-фике Роберта Д'Артаньяна "Последнее дело Шерлока Холмса" (2001 г.), где отцом Шерлока называется некто Марк Мориарти, что делает профессора Джеймса Мориарти старшим братом сыщика.

Вы еще не запутались окончательно?

По версии Д'Артаньяна, Холмса нарекли при рождении Джозефом Мориарти, но в четыре года отдали на усыновление супругам Грегори Холмсу и Лидии Майкрофт Холмс.

Image caption Британский актер Брайан Кокс сыграл роль доктора Белла в фильме "Странная история мисстера Шерлока Холмса и Артура Конан-Дойля"

3. Причем здесь Ницше?

Сам "родитель", Артур Конан-Дойль, неоднократно говорил, что прототипом Холмса был хирург Джозеф Белл из Королевской больницы в Эдинбурге, с которым он познакомился в 1877 году, став его ассистентом.

Белл обладал способностью молниеносно делать заключения и ставить диагнозы на основании внешнего осмотра пациента.

Тем не менее, в среде шерлокианцев имеет хождение версия о том, что прототипом великого сыщика мог быть ни кто иной, как Фридрих Ницше - немецкий философ и филолог, автор разошедшегося на цитаты философского труда "Так говорил Заратустра".

Впрочем, Ницше называют и прототипом профессора Мориарти - кому кто нравится, как говорится.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Многие считают, что именно Джереми Бретт создал канонический образ Холмса

4. Словесный портрет

Конечно, все знают, как выглядит Холмс, хотя и тут мнения расходятся.

Некоторые считают, что самым каноническим стал образ, воплощенный в кино Василием Ливановым; другие утверждают, что английский актер Джереми Бретт, игравший Холмса в 41 эпизоде телесериала о приключениях Холмса и Ватсона (1984-94 гг.) - это уж Холмс так Холмс.

Но есть и такие, которые свято верят, что эти перевоплощения остались в прошлом веке, и теперь равняться можно только на Бенедикта Камбербетча.

Что касается знаменитого памятника, стоящего в Лондоне у метро Бейкер-стрит рядом с музеем Мадам Тюссо, то тут физические черты Холмса воплотил скульптор Джон Даблди, сделав Холмса высоким - одного роста с Мориарти, хотя когда эти герои встречаются в рассказах, то гений преступного мира оказывается выше Холмса.

Более того, в рассказах Холмс ни разу не надевал охотничьей шляпы с двумя козырьками, которая давно ассоциируется с его образом и которую в советском кинофильме носил ливановский Холмс.

Этой шляпой сыщика наградил художник Сидней Паже, который предоставил рисунки для журнала Strand Magazine.

Image caption Бенедикт Камбербетч - идеальный Холмс 2.0

5. Бейкер-стрит

Холмс, согласно рассказам Конан-Дойля, практиковал как частный сыщик по адресу Бейкер-стрит, 221В с 1881 по 1904 годы.

Его соарендатор доктор Ватсон считал его "наихудшим квартиросъемщиком во всем Лондоне" из-за его неряшливости, да и миссис Хадсон не радовали его странные визитеры и химические эксперименты.

Такого номера на Бейкер-стрит в действительности нет, а дом, где находится Музей Шерлока Холмса, расположен между 237 и 241 домами.

Сам музей, где воссоздано типичное холостяцкое жилье джентльмена конца викторианской эпохи, открылся лишь в 1990 году, и управляется он Английским обществом любителей Шерлока Холмса.

В этом доме действительно был пансион, где комнаты сдавались с 1860 по 1936 годы, так что Конан-Дойль в этом смысле ничего не приукрасил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Под Новый год на экраны вышла комедийная версия "Холмс и Ватсон" с Уиллом Феррелом (Холмс) и Джоном Райли (Ватсон)

6. Шерлок жил, Шерлок жив, Шерлок будет…

В 2011 году британский писатель Антони Горовиц по просьбе Фонда наследия Конан-Дойля написал и опубликовал новый роман о Шерлоке Холмсе "Дом шелка".

Его благосклонно приняли как литературные критики, так и, что немаловажно, шерлокианцы: все, что угодно, лишь бы их кумир продолжал вдохновлять своим острым умом и движимым добротой сердцем!

Кстати, под Новый год на экраны вышла комедийная версия "Холмс и Ватсон" (дата проката в России - 24 января 2019 г.), снятая культовым режиссером Этаном Коэном с Уиллом Феррелом (Холмс) и Джоном Райли (Уотсон) в главных ролях.

Собственных впечатлений пока привести не могу, однако сайт-интегратор критических отзывов Rotten Tomatoes присудил картине лишь одну звезду.

Безусловно, шутить с Шерлоком Холмсом можно, но делать это надо очень осторожно - уж слишком велико его народное почитание.