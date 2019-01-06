"Золотой глобус-2019": кто на него номинирован?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ведущими "Золотого глобуса" станут актриса Сандра О и комик Энди Сэмберг

Голливуд готовится к 76-й ежегодной премии "Золотой глобус". Церемония награждения лауретов пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 7 января по московскому времени.

Лидером премии по количеству номинаций стала комедия "Власть" Алама МакКея о бывшем вице-президенте США Дике Чейни. Она заявлена в шести номинациях: "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

У фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой и Брэдли Купером, ирландского исторического фильма "Фаворитка" и американской комедийной драмы "Зеленая книга" - по пять номинаций. "Черный клановец" Спайка Ли и "Мэрри Поппинс возвращается" участвуют в четырех номинациях каждый.

Церемония вручения премии начнется в 4:00 мск 7 января.

"Звезда родилась"

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"Звезда родилась" - это первая режиссерская работа Брэдли Купера, известного по своим ролям в "Мальчишнике в Вегасе" и "Области тьмы". За этой фильм Купера номинировали на "Золотой глобус" как лучшего режиссера.

Главные роли в фильме сыграли Леди Гага и сам Купер. Они участвуют в номинациях за лучшую женскую и мужскую роли в драматическом фильме.

Кроме того, песня Shallow, которую герои Гаги и Купера исполняют в фильме, может взять награду в номинации "Лучшая песня".

Оливия Колман в роли королевы

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Британская актриса Оливия Колман может получить награду в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за ее блистательно сыгранную роль королевы Анны в "Фаворитке".

Одной из соперниц Колман в этой номинации является другая британка Эмили Блант, сыгравшая главную роль в фильме "Мэрри Поппинс возвращается".

6 января национальное общество кинокритиков США огласило свой список лучших фильмов и актерских работ минувшего года, в котором назвали лучшей актрисой за ее роль в "Фаворитке". Победа в этой номинации на "Золотом глобусе" даст ей толчок в гонке за "лучшую женскую роль" на "Оскаре".

Как ожидается, Колман также сыграет роль другой королевы - Елизаветы II - в третьем сезоне "Короны" на Netflix.

Признание Ричарда Э. Гранта

Правообладатель иллюстрации Mary Cybulski/20th Century Fox Image caption Ричард Э. Грант и Мелисса МакКарти в фильме "Сможете ли вы меня простить?"

61-летний Ричард Э. Грант, британский актер родом из Свазиленда, получил известность сыграв одну из главных ролей в фильме "Уитнэйл и Я" (1986), а затем в основном играл роли второго плана. Однако за все это время Грант никогда не получал крупных наград.

Теперь Грант наконец может получить должное признание на "Золотом глобусе". Его номинировали на лучшего актера второго плана за роль Джека Хока в драматической комедии "Сможете ли вы меня простить?".

Возрождение Хью Гранта

Image caption Бен Уишоу (слева) и Хью Грант в "Очень английском скандале"

В отличие от Ричарда Э. Гранта, его однофамилец Хью Грант часто номинировался на "Золотые глобусы" и получил эту награду как лучший актер комедии за фильм "Четыре свадьбы и одни похороны".

В этот раз он попал в шорт-лист "Золотого глобуса" за роль либерального политика Джереми Торпа в мини-сериале "Очень английский скандал".

Бен Уишоу, сыгравший роль Нормана Скотта, номинирован на "Золотой глобус" как лучший актер второго плана в мини-сериале. Сам сериал номинирован на премию как лучший мини-сериал.

"Убивая Еву"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сценаритска "Убивая Еву" Фиби Уоллер-Бридж и актриса Сандра О

В номинации "Лучший сериал в жанре драма" участвует "Убивая Еву", британская криминальная драма, основанная на книгах Люка Дженнингса. Премьера сериала состоялась в апреле этого года на BBC America.

Сандра О, сыгравшая в сериале роль Евы Поластри, помимо того что является ведущей церемонии награждения "Золотого глобуса", также участвует в номинации "Лучшая актриса сериала".

Эми Адамс vs Реджина Кинг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эми Адамс (слева) и Реджина Кинг

Американские аткрисы Эми Адамс и Реджина Кинг на этом "Золотом глобусе" станут соперницами: их номинировали на премию в двух одинаковых категориях: "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая актриса мини-сериала".

Адамс может получить награду за "Лучшую роль второго плана" за роль жены Дика Чейни Линн в комедии "Власть". Это повысит ее шансы на "Оскар", на который ее номинировали уже пять раз.

Кинг может получить награду в этой номинации за роль Шэрон Риверс в драме "Если Бил-стрит могла бы говорить".

В номинации "Лучшая актриса мини-сериала" Адамс участвует за роль репортера Камиллы Прикер в "Острых предметах", Кинг - за роль Латрис Батлер в "Семи секундах".

Что скажет Джефф Бриджес?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джефф Бриджес с "Оскаром" за лучшую мужскую роль в "Сумасшедшем сердце" в 2010 году

Самые запоминающиеся моменты "Золотого глобуса" связаны не с победителями вышеперечисленных номинаций, а с обладателями почетного "Золотого глобуса" имени Сесила Б. Демилля, которая ежегодно присуждается за заслуги в кинематографе.

Так, актриса Мерил Стрип, получившая эту премию два года назад, в своей благодарственной речи на церемонии жестко раскритиковала Дональда Трампа, а актриса Опра Уинфри в прошлогодней речи допустила, что может баллотироваться на пост президента США.

Обладателем почетного "Золотого глобуса" в этом году станет американский актер Джефф Бриджес, звезда фильма "Сумасшедшее сердце". Есть много актуальных тем, которые он мог бы охватить в своей речи. Например, недавно он закончил работу над документальным фильмом об изменении климата.

Комедия или драма?

Правообладатель иллюстрации Alex Bailey Image caption Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Основные категории номинаций "Золотого глобуса" разделены для драм и комедий/мюзиклов. И это довольно запутанно.

Так, в номинации "Лучший фильм (комедия или мюзикл)" участвуют "Фаворитка", "Власть" и "Зеленая книга", которые в равной степени можно назвать драмами.

А в номинации "Лучший фильм (драма)" представлены "Звезда родилась" с поющими Леди Гагой и Бредли Купером, а также "Богемская рапсодия" с огромным количеством песен группы Queen.