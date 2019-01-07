Фото: звезды кино на красной дорожке "Золотого глобуса"

  • 7 января 2019

Звезды кино и телевидения в воскресенье вечером собрались в Лос-Анджелесе на 76 ежегодную церемонию вручения премий "Золотой глобус".

Джоди Комер, Сандра О, Фиби Уоллер-Бридж Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Британская актриса Джоди Комер (справа), сыгравшая безжалостную убийцу в сериале "Убивая Еву" на этом фото - вместе с актрисой Сандрой О (в центре), также снявшейся в этом фильме, и продюсером Фиби Уоллер-Бридж, адаптировавшей сериал для телевидения
Энди Сэмберг и Джоанна Ньюсом Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актер Энди Сэмберг, звезда сериала "Бруклин девять-девять" (на фото он с женой Джоанной Ньюсом) - ведущий церемонии вместе с Сандрой О
Леди Гага Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Леди Гага - фаворит премии лучшей актрисе за роль в фильме "Звезда родилась"
Николас Холт и Оливия Колман Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Николас Холт и Оливия Колман - также среди фаворитов на премии за лучшую мужскую и женскую роль
Джейми Ли Кертис Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Джейми Ли Кертис (фильм "Хэллоуин") в этом году побила рекорд сборов за первую неделю премьеры для фильмов, в которых главной героине за 55
Молли Симс, Даррен Крисс и Хайди Клум Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Цветочные мотивы популярны в этом году на красной дорожке Голливуда, причем не только у женщин. На фото (слева направо) Молли Симс, Даррен Крисс и Хайди Клум
Актер Идрис Эльба с дочерью Айсан (справа) и невестой Сабриной Даур Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актер Идрис Эльба с дочерью Айсан (справа) и невестой Сабриной Даур
Слева направо: Эмили Блант, Гленн Клоуз, Жанель Монэ и Пенелопа Круз Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Слева направо: Эмили Блант, Гленн Клоуз, Жанель Монэ и Пенелопа Круз
Джамила Джамил Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Британская актриса Джамила Джамил (сериал "В лучшем мире") прекрасно выглядит в этом платье, под которое, как она призналась в соцсетях, она надела джинсы. Почему? Холодно.
Rosamund Pike Правообладатель иллюстрации Jon Kopaloff
Image caption Среди британских номинантов - актриса Розамунд Пайк, номинированная за роль журналистки в фильме "Частная война"
Джемма Чан и Констанс Ву Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Джемма Чан (слева) и Констанс Ву сыграли в фильме "Безумно богатые азиаты", одном из главных кассовых хитов прошедшего года
Брэдли Купер, Ирина Шейк Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Брэдли Купер, режиссер и актер фильма "Звезда родилась", появился на красной дорожке Голливуда со своей партнершей, российской супермоделью Ириной Шейк

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