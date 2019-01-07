Фото: звезды кино на красной дорожке "Золотого глобуса"

Image caption

Британская актриса Джоди Комер (справа), сыгравшая безжалостную убийцу в сериале "Убивая Еву" на этом фото - вместе с актрисой Сандрой О (в центре), также снявшейся в этом фильме, и продюсером Фиби Уоллер-Бридж, адаптировавшей сериал для телевидения