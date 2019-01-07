Правообладатель иллюстрации EPA

7 января часть православных христиан по всему миру, а также другие церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество Христово. Русская служба Би-би-си собрала кадры рождественских праздников и приготовлений в разных странах.

В этот день встречают Рождество Русская, Украинская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская православные церкви, а также монастыри на Святой горе Афон и восточнокатолические церкви - все они празднуют 25 декабря по юлианскому календарю, что соответствует 7 января современного григорианского календаря.

Древневосточные церкви (в том числе Армянская апостольская церковь) празднуют Рождество 6 января - в один день с Крещением Господним - и называют его Богоявлением.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Митрополит Епифаний, новый глава автокефальной церкви Украины, провел рождественскую службу в Киеве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сотни человек в Киеве выстаивали длинную очередь, чтобы своими глазами увидеть томос об автокефалии Православной церкви Украины, дарованный в канун Рождества Вселенским патриархом в Константинополе.

Правообладатель иллюстрации EPA

В базилике Рождества Христова в Вифлееме начинается праздничная служба. Церковь, одна из старейших постоянно действующих в мире, построена, как считается, над тем самым местом, где появился на свет младенец Иисус. Она находится в совместном управлении Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви и Римской католической церкви.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Праздничную службу в базилике Рождества Христова по традиции возглавил патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил III.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Российский президент Владимир Путин традиционно уехал из Москвы на празднование Рождества. В этом году он побывал на рождественской службе в Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в детстве.

Правообладатель иллюстрации EPA

Предстоятель Коптской православной церкви Феодор II в сопровождении президента Египта Абделя Фаттаха Сиси присутствует на открытии нового коптского собора, приуроченном к Рождеству. Новый храм стал самым крупным на Ближнем Востоке.

Правообладатель иллюстрации AFP

В Белграде верующие отметили Рождество традиционным костром из сухих дубовых ветвей во дворе храма Святого Саввы. Дубовые поленья и ветки жгут в этот вечер также на площадях сербских городов и сел. Это ритуальное сожжение обозначает переход к новому календарному циклу.

Правообладатель иллюстрации AFP

Верующие древневосточной Эфиопской православной церкви собираются в городе Лалибэла. Рождество на местном языке называется Ганна. Больше всего прихожан посещают службы в 11 древних церквях, которые высечены в скалах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Прихожане храма Святого Карапета Армянской апостольской церкви в Екатеринбурге 6 января отмечают праздник Богоявления, вспоминая Рождество Христово, поклонение волхвов и Крещение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Утром 7 января праздничная рождественская процессия прошла по центральным улицам Тбилиси.

.