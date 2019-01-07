Президент Габона: от плейбоя и фанк-певца до лидера страны

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Попытка госпереворота в Габоне спровоцировала дискуссию о легитимности нынешнего президента Али Бонго, семья которого правит африканской страной уже более 50 лет.

Бонго известен не только своими политическими решениями, но и любовью к музыке, футболу и масонскому движению.

Для одних Али Бонго - это избалованный принц-плейбой, фактически унаследовавший президентское кресло у своего отца, правившего страной более 40 лет.

Для других - бывший талантливый фанк-певец, вынужденный стать во главе Габона, чтобы сохранить преемственность власти.

Для третьих - лидер страны, избранный демократическим путем.

Аутсайдер

Али Бонго родился в феврале 1959 года в соседней республике Конго.

Слухи о том, что отец якобы усыновил его с юго-востока Нигерии, будут преследовать будущего президента всю жизнь (его семья каждый раз опровергает эту информацию).

Противники Али Бонга всегда подчеркивают, как далек он был в детстве и юности от Габона.

Правообладатель иллюстрации ALEXEI DRUZHININ/AFP/Getty Images Image caption Президент Владимир Путин пожимает руки президенту Габона Али Бонго во время их встречи в Кремле в июле 2018 года

Бонго не родился в президентстком дворце, не учил местные языки и получил иностранное образование.

В возрасте девяти лет Али Бонго был отправлен в частную школу во Франции, а затем в Сорбонну, где он изучал право.

Это международное воспитание заставило многих в Габоне рассматривать его как чужака для страны.

Рэпер и фанк-певец

Если бы Али Бонго не стал президентом, он сделал бы карьеру музыканта.

Любовь к пению и музыкальным инструментам президенту привила его мать - известная певица Пасьянс Дабани.

В молодости Али имел репутацию плейбоя, которую окончательно закрепил вышедший в 1977 году сольный музыкальный альбом будущего президента.

Пластинка в стиле фанк называлась A Brand New Man. Треки из альбома можно найти на YouTube и даже в социальной сети "Вконтакте", пользователи которой вряд ли догадываются, что испольнитель песен - действующий президент Габона.

Альбом продюсировал менеджер легендарного американского певца Джеймса Брауна Чарльз Боббит.

Став политиком, Али также демонстрировал свою любовь к джазу, босанове и классической музыке.

Во время своей президентской кампании в 2009 году он начал читать рэп.

Масон и футбольный фанат

Спустя четыре года после выхода музыкального альбома Али Бонго решил переключиться на политику.

Сначала он стал министром иностранных дел, а затем министром обороны страны.

В 2009 году после смерти отца он выиграл выборы президента, получив поддержку 42% населения.

Али Бонго не раз критиковали за фальсификацию выборов и коррупцию.

Правообладатель иллюстрации Steve Jordan/AFP/Getty Images Image caption Леонель Месси и Али Бонго в 2015 году во время визита футболиста в Габон

Известный своей любовью к футболу, Али Бонго в 2015 году пригласил в Габон футболиста Леонеля Месси. По словам президента, Месси решил приехать в Габон бесплатно, чтобы проинспектиировать строительство нового стадиона в африканской стране, и ничего не просил за свой визит.

Бонго также критикуют за его поддержку масонов. Он является одним из немногих франкоязычных президентов стран Африки, кто не только открыто поддерживает движение, но и возглавляет масонскую ложу в Габоне.