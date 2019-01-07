"В глазах тоска, безнадега". ФСИН жалуется на моральный износ сотрудников

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Сотрудники ФСИН нуждаются в помощи психологов из-за того, что их работа связана с повышенной моральной нагрузкой, заявил замглавы службы Валерий Максименко. По его словам, это связано с низкими зарплатами и постоянной коммуникацией с преступниками.

"Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега", - сказал Максименко в интервью Интерфаксу.

"Зарплаты небольшие, работа каждый день в тюрьме, каждый день общение с преступниками, многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, социально неблагополучные, обозленные на жизнь и проецирующие свои чувства и эмоции на окружающих. Нагрузка, психологическое давление на сотрудников колоссальное", - пояснил он.

Максименко также заявил о "росте случаев нападения осужденных на персонал учреждений". По его словам, это связано с тем, что сотрудники ведомства не всегда применяют спецсредства, даже когда это необходимо.

"Мы связываем это [рост нападений] отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть", - сказал он.

Эмоциональный износ

На данный момент в уголовно-исполнительной системе работают более трех тысяч психологов, которые оказывают психологическую помощь как осужденным, так и сотрудникам ФСИН, рассказал Максименко.

"В исправительных учреждениях и следственных изоляторах функционируют более 1100 кабинетов психологической помощи, в этом году психологами проведено более 360 тысяч обследований сотрудников, более 180 тысяч индивидуальных консультаций, 50 тысяч групповых психокоррекционных мероприятий", - отчитался он.

Повысить статус психолога в пенитенциарных учреждениях в сентябре этого года призвал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Андрей Бабушкин.

Он также предложил ввести обязательную психологическую реабилитацию для сотрудников ФСИН, отработавших три года в системе исполнения наказаний. По мнению правозащитника, тюремщикам это так же необходимо, как космонавтам, летчикам и ветеранам боевых действий.

"Я убежден, что, отработав три года в этой системе, любой нормальный человек нуждается в психологической реабилитации - как космонавт, как летчик, как человек, который прошел боевые действия", - сказал Бабушкин 19 сентября на заседании СПЧ, посвященном вопросам соблюдения прав человека в исправительных учреждениях.

Он отметил, что психика 90% людей не настолько устойчива, чтобы после трех лет сотрудник "сохранил тот эмоциональный позитив, который он имел при приходе на эту службу".

Низкие зарплаты и невыносимые условия

На низкий уровень зарплат сотрудников ФСИН в сентябре этого года обратил внимание председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Для меня, например, было шоком узнать, что средняя зарплата младшего инспектора составляет 15 тысяч рублей. А ответственность очень высокая, обязанности очень серьезные, потому что от него зависит соблюдение прав многих людей. И такая маленькая зарплата", - заявил он на заседании СПЧ 19 сентября.

Член СПЧ Мара Полякова, в свою очередь, связала жестокое положение заключенных в исправительных колониях с тем, в каких условиях живут работающие в них сотрудники ФСИН.

"Например, посещая мордовские лагеря, я увидела, в каких невероятно ужасных условиях живут сотрудники ФСИН, совершенно бесчеловечных: мизерная оплата, нет нормальных жилищных условий, они оторваны от культурных возможностей, их дети обречены работать только там, потому что вокруг ничего кроме колонии нет", - приводит слова правозащитницы РИА Новости.

206 сотрудников ФСИН в 2018 году стали фигурантами дел о коррупции, сообщила в начале декабря официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Пытки

Избиения заключенных сотрудниками ФСИН Максименко связал с "отсутствием мозгов" у сотрудников ведомства.

"Если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника, который работать не хочет, или ему терпения не хватает. Мы с этим боремся жестко, бескомпромиссно избавляемся от таких горе-работников", - заявил он.

Летом этого года ФСИН оказалась в центре громкого скандала после того, как "Новая газета" опубликовала запись с видеорегистратора (их по закону обязаны иметь все сотрудники колоний), на котором десять сотрудников ФСИН в ярославской колонии №1 бьют заключенного в наручниках, привязанного к столу, а затем выливают ему на голову воду. По факту пыток в колонии было возбуждено уголовное дело.

После этого руководство ФСИН потребовало хранить записи с видеорегистраторов бессрочно, а не 30 суток, как того требуют нормативные акты.

Кроме того, после скандала в Ярослале ведомство объявило, что во всех российских колониях и СИЗО пройдут проверки всех случаев применения сотрудниками физической силы и спецсредств.

В Брянской области в июле возбудили угловное дело в отношении сотрудника колонии №6, который заподозрили в том, что он запытал заключенного до смерти.

1 августа двое заключенных ИК-5 в Чите рассказали, что сотрудники колонии жестоко избили их после матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России проиграла сборной Хорватии.

7 августа региональное управление ФСИН сообщило, что в той же колонии двух заключенных нашли мертвыми.