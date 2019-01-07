Хозяин гаража из Уэльса: "До прихода Бэнкси я был счастливее"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граффити Бэнкси появилось на гараже в городе Порт-Толбот в Уэльсе в конце декабря прошлого года

Владелец гаража в Порт-Толботе, на котором уличный художник Бэнкси изобразил свое последнее граффити с мальчиком и горящим контейнером, пытается справиться со свалившейся на него ответственностью.

Граффити появилось на стене гаража 55-летнего Иэна Льюиса за неделю до Рождества. "Это было очень, очень тяжело и абсурдно", - рассказал он Би-би-си.

"Больше тысячи человек приходят туда [к моему гаражу] днем и ночью. Я сейчас просто не могу с этим справиться, если честно", - признался Льюис.

Спустя несколько дней после появления граффити вокруг гаража поставили железное ограждение из-за наплыва людей, желающих на него посмотреть.

Как писали британские СМИ, деньги на его установку выделил актер Майкл Шин, родом из Уэльса. Льюис сказал, что если бы не вмешательство Шина, арт-объект на его гараже уже давно бы похитили или испортили вандалы.

"Сначала я вообще не знал, что это Бэнкси, я думал, что это просто фантастическое произведение искусства, и хотел защитить и сохранить его для себя", - рассказал он.

Image caption "Я сейчас просто не могу с этим справиться, если честно", - говорит Льюис

"Люди начали подходить уже в первую ночь [после появления граффити] и хотели отломить от него кусочки, хотели украсть его. Я был в стрессе, это просто ошеломило меня. Я просто хотел, чтобы моя жизнь снова стала нормальной, как раньше", - признался владелец гаража.

По словам Льюиса, в канун Рождества посмотреть на работу Бэнкси приехали около 20 тыс. человек, и он хочет, чтобы стену гаража с граффити вырезали и поместили в более безопасное место в Порт-Толботе.

"Может, его нужно поместить в центр города. Я знаю, что его можно переместить, я знаю, что они могут это сделать. Я думаю, что для этого понадобится команда экспертов", - предположил он.

"Сейчас меня больше всего беспокоит Иэн. Для него это действительно было стрессом, и он потратил на это много денег, с которыми ему никто на данный момент не помогает. Я сделал все, что мог, но нам нужно найти какое-то долгосрочное решение", - сказал актер Майкл Шин.

Так как новый арт-объект Бэнкси находится в частной собственности, за его сохранность и за организацию людей, приезжающих на него посмотреть, сейчас отвечает Льюис.

"Если бы я только мог повернуть время вспять, я был счастливее до этого всего. Я просто не знаю, что с этим делать", - сказал он.

Image caption Вокруг гаража недавно установили заграждение

Глава комитета по культуре Национальной ассамблеи Уэльса Бетан Сайед призвала уэльское правительство приобрести арт-объект.

"Очевидно, что это должно быть сделано с согласия владельца, так как это частная собственность. Если мы хотим защитить его и сохранить его в Уэльсе, то мы должны сделать его национальным достоянием", - сказала она.

Глава правительства Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что поручит уэльскому министру культуры Элису Томасу проработать этот вопрос.