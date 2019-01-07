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Наша Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением" параллельного мира, созданного из антиматерии и несущегося в обратном направлении от Большого взрыва по шкале времени.

Революционная теория, предложенная канадскими учеными из Института теоретической физики, звучит как завязка фантастического романа, однако она помогает разрешить несколько парадоксов, не имеющих объяснения в современной науке.

Согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовалось две "симметричные" вселенные. В одной - там, где живем мы, - время потекло привычным нам образом, а другая - зеркальная - стала с такой же скоростью удаляться в прошлое.

Канадским физикам нужно доработать еще немало деталей новой теории, но в целом их работа не вызывает очевидных противоречий - и была опубликована в журнале Американского физического общества.

Параллельный мир?

Согласно принятой на сегодняшний день теории, вся наша Вселенная - пространство, время и масса/энергия - появилась в результате Большого взрыва, и с тех пор, вот уже почти 14 млрд лет назад, расширяется и остывает. Из элементарных частиц постепенно образовались атомы, а уже из них - всё известное вещество, включая звезды и нас самих.

Эволюцию вселенной и ее свойства изучает специальная наука - космология, основанная на общей теории относительности Эйнштейна и Стандартной модели. Однако ни та, ни другая не могут объяснить, почему, например, в видимой части Вселенной так много вещества и так мало антивещества - ведь в теории их должно быть поровну.

Для разрешения этого парадокса, известного как Барионная асимметрия Вселенной, было предложено несколько гипотез - в том числе за счет темной материи и черных дыр.

Объяснение, предложенное канадцами, куда проще - и позволяет объяснить все наблюдаемые явления, не нарушая уже существующих теорий.

Правообладатель иллюстрации L. Boyle/Perimeter Institute for Theoretical Physi Image caption Пунктирная линия посередине - Большой взрыв; горизонтальные стрелки - шкала времени

Новая модель предполагает, что Большой взрыв стал точкой симметрии, по разные стороны которой Вселенная и Антивселенная разлетелись во времени. Точно так же, как одновременно с рождением электрона в вакууме на свет появляется его античастица позитрон.

Просчитав все возможные пары, физики пришли к выводу, что Антивселенная должна быть чрезвычайно похожа на нашу. Однако не является ее точной копией (в полном соответствии с квантовым принципом неопределенности).

Последнее уточнение позволяет физикам избежать сложных философских вопросов - например, о свободе воли. Ведь в противном случае происходящее в параллельной Вселенной должно было бы зеркально отражаться в нашей - или наоборот.