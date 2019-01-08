Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бориса Джонсона в фильме о "брексите" сыграл Ричард Гулдинг (слева), Майкла Гоува - Оливер Молтмэн (справа). А Бенедикт Камбербэтч полысел и стал визионером-политтехнологом Домиником Каммингсом

"Это будущее, которого вы хотели для нас? Это не мое будущее, это бред какой-то. Все превратилось в бред".

Это один из финальных диалогов фильма "Брексит: негражданская война" (Brexit: The Uncivil War), премьера которого прошла в понедельник на британском телеканале Channel 4.

Доминик Каммингс - руководитель кампании за выход Британии из Евросоюза, архитектор победы евроскептиков на референдуме 2016 года - отвечает в этом диалоге на вопрос в ходе воображаемого расследования через четыре года после референдума.

Этого серого кардинала "брексита" сыграл Бенедикт Камбербэтч, известный российскому зрителю по многим ролям, но больше всего - по роли Шерлока Холмса в сериале Би-би-си. При этом сам Камбербэтч - противник выхода из Евросоюза.

"Брексит: негражданская война" - это и серьезная драма, и сатира одновременно, но главного героя Камбербэтч изобразил безо всякой издевки.

"Он ввязался в драку, потому что совершенно искренне считал, что это - шанс, который выпадает раз в поколение, шанс что-то изменить и направить страну по другому пути. И он верит в этот другой путь. Он не поджигатель, который просто хочет все уничтожить", - сказал в одном из интервью перед премьерой Камбербэтч, который основательно изучил Каммингса, познакомившись с ним лично.

- Каковы ваши ожидания, если говорить реалистично? - спрашивает в фильме репортер.

- В идеале - устроить самую большую политическую встряску после падения Берлинской стены, - отвечает герой Камбербэтча.

Фильм - попытка понять и показать, как в результате референдума в британскую политику была вколота изрядная инъекция новой морали (или аморальности), нового отношения к фактам (оно же "эпоха постправды") и новых технологий работы с электоратом через соцсети.

"Это восстание против истеблишмента!.. Это - новая политика!... Перемены вдохновляют!" - говорит в фильме Каммингс-Камбербэтч.

Правообладатель иллюстрации Channel4 Image caption "Вернем контроль себе! 350 млн на наше здравоохранение вместо ЕС", - Каммингс в фильме объясняет соратникам, что главное в кампании перед референдумом - бить по чувствам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А настоящий Борис Джонсон колесил на автобусе с этими лозунгами по стране

Художник не обязан быть непредвзятым, и в каждой второй мизансцене фильма видно, что он сделан противниками "брексита".

Если Каммингс и некоторые другие герои-политтехнологи показаны с достаточной долей серьезности, то к главным публичным лицам "брексита" сценарист Джеймс Грэм и режиссер Тоби Хейнс отнеслись совсем иначе. Безжалостно отнеслись, прямо скажем.

Борис Джонсон и Майкл Гоув - трусливые недотепы в одинаковых костюмах с красными галстуками.

- Фантастика! - кивает Борис, когда ему рассказывают о новейшей компьютерной технологии работы с электоратом.

- Чё, правда? - интересуется Майкл.

- Понятия не имею, - отвечает Борис.

"Чтобы победить, надо создать широкую коалицию избирателей. А для этого надо быть респектабельным. Без обид", - бросает Каммингс-Камбербэтч лидеру партии UKIP Найджелу Фараджу, стоящему перед ним с глупым лицом. Под лицом - клоунский белый галстук в красную горошину.

"Да, я готов признать, что мы немного больше повеселились над той стороной истории, с которой люди и так были знакомы", - сказал в интервью перед премьерой автор сценария Джеймс Грэм.

Правообладатель иллюстрации Channel4 Image caption Крупнейший спонсор кампании за "брексит" Аарон Бэнкс (Ли Бордман, слева) и Найджел Фарадж (Пол Райан) в фильме...

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ...и Найджел Фарадж в жизни

Но чем ближе к концу, тем веселья меньше. Совсем, прямо скажем, мало веселья. Как, например, в сцене с фокус-группой в штабе кампании за Евросоюз.

Дама средних лет, условная домохозяйка из английской глубинки, слушает доводы еврооптимистов, эмоционально огрызается, снова слушает развернутые возражения, снова огрызается и в конце концов взрывается истерикой и слезами: "Мне надоело! Мне надоело чувствовать себя, как будто я - никто, пустое место!"

Драма "брексита" продолжается в реальной жизни, прямо в эти дни, и какова будет развязка этого лихого сюжета, никто не знает. Но Бенедикт Камбербэтч полагает, что в этой ситуации даже полезно вернуться и перечитать начало пьесы.

"Так много было предопределено в тот момент, на том референдуме, а мы только сейчас на самом деле начинаем это осознавать, - говорит актер. - Это попытка рассказать о том моменте, заставить нас понять, изумиться, ужаснуться, поумнеть, заинтересоваться тем, как это случилось и почему это случилось".