"Все превратилось в бред". Камбербэтч в роли серого кардинала "брексита"
"Это будущее, которого вы хотели для нас? Это не мое будущее, это бред какой-то. Все превратилось в бред".
Это один из финальных диалогов фильма "Брексит: негражданская война" (Brexit: The Uncivil War), премьера которого прошла в понедельник на британском телеканале Channel 4.
Доминик Каммингс - руководитель кампании за выход Британии из Евросоюза, архитектор победы евроскептиков на референдуме 2016 года - отвечает в этом диалоге на вопрос в ходе воображаемого расследования через четыре года после референдума.
Этого серого кардинала "брексита" сыграл Бенедикт Камбербэтч, известный российскому зрителю по многим ролям, но больше всего - по роли Шерлока Холмса в сериале Би-би-си. При этом сам Камбербэтч - противник выхода из Евросоюза.
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"Брексит: негражданская война" - это и серьезная драма, и сатира одновременно, но главного героя Камбербэтч изобразил безо всякой издевки.
"Он ввязался в драку, потому что совершенно искренне считал, что это - шанс, который выпадает раз в поколение, шанс что-то изменить и направить страну по другому пути. И он верит в этот другой путь. Он не поджигатель, который просто хочет все уничтожить", - сказал в одном из интервью перед премьерой Камбербэтч, который основательно изучил Каммингса, познакомившись с ним лично.
- Каковы ваши ожидания, если говорить реалистично? - спрашивает в фильме репортер.
- В идеале - устроить самую большую политическую встряску после падения Берлинской стены, - отвечает герой Камбербэтча.
Фильм - попытка понять и показать, как в результате референдума в британскую политику была вколота изрядная инъекция новой морали (или аморальности), нового отношения к фактам (оно же "эпоха постправды") и новых технологий работы с электоратом через соцсети.
"Это восстание против истеблишмента!.. Это - новая политика!... Перемены вдохновляют!" - говорит в фильме Каммингс-Камбербэтч.
Художник не обязан быть непредвзятым, и в каждой второй мизансцене фильма видно, что он сделан противниками "брексита".
Если Каммингс и некоторые другие герои-политтехнологи показаны с достаточной долей серьезности, то к главным публичным лицам "брексита" сценарист Джеймс Грэм и режиссер Тоби Хейнс отнеслись совсем иначе. Безжалостно отнеслись, прямо скажем.
Борис Джонсон и Майкл Гоув - трусливые недотепы в одинаковых костюмах с красными галстуками.
- Фантастика! - кивает Борис, когда ему рассказывают о новейшей компьютерной технологии работы с электоратом.
- Чё, правда? - интересуется Майкл.
- Понятия не имею, - отвечает Борис.
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"Чтобы победить, надо создать широкую коалицию избирателей. А для этого надо быть респектабельным. Без обид", - бросает Каммингс-Камбербэтч лидеру партии UKIP Найджелу Фараджу, стоящему перед ним с глупым лицом. Под лицом - клоунский белый галстук в красную горошину.
"Да, я готов признать, что мы немного больше повеселились над той стороной истории, с которой люди и так были знакомы", - сказал в интервью перед премьерой автор сценария Джеймс Грэм.
Но чем ближе к концу, тем веселья меньше. Совсем, прямо скажем, мало веселья. Как, например, в сцене с фокус-группой в штабе кампании за Евросоюз.
Дама средних лет, условная домохозяйка из английской глубинки, слушает доводы еврооптимистов, эмоционально огрызается, снова слушает развернутые возражения, снова огрызается и в конце концов взрывается истерикой и слезами: "Мне надоело! Мне надоело чувствовать себя, как будто я - никто, пустое место!"
Драма "брексита" продолжается в реальной жизни, прямо в эти дни, и какова будет развязка этого лихого сюжета, никто не знает. Но Бенедикт Камбербэтч полагает, что в этой ситуации даже полезно вернуться и перечитать начало пьесы.
"Так много было предопределено в тот момент, на том референдуме, а мы только сейчас на самом деле начинаем это осознавать, - говорит актер. - Это попытка рассказать о том моменте, заставить нас понять, изумиться, ужаснуться, поумнеть, заинтересоваться тем, как это случилось и почему это случилось".