В США помиловали осужденную за убийство Синтою Браун. Почему за нее вступились знаменитости?

Правообладатель иллюстрации CBS News Image caption Синтоя Браун провела в тюрьме почти половину своей жизни

Губернатор штата Теннесси Билл Хэслем помиловал осужденную на пожизненный срок за убийство и ограбление американку Синтою Браун. В 16 лет, когда она занималась проституцией, Синтоя застрелила и ограбила своего клиента. Она провела за решеткой почти 15 лет.

Синтоя Браун выйдет на свободу 7 августа. Условно-досрочное освобождение предполагает, что следующие 10 лет она проведет под надзором.

Почему же ее помиловали?

"Решение принято после тщательного рассмотрения этого трагичного и сложного дела", - заявил Билл Хэслем.

"Синтоя Браун, по ее собственному признанию, совершила чудовищное преступление в возрасте 16 лет, - подчеркнул губернатор. - Тем не менее, пожизненное заключение для несовершеннолетней с минимальным тюремным сроком 51 год - слишком суровое наказание, особенно в свете необычайных шагов, предпринятых Браун, чтобы перестроить свою жизнь. Перемены должны давать надежду".

Кто такая Синтоя Браун

Синтоя Браун выросла в неблагополучной семье, ее мать была алкоголичкой. Девочку усыновила семья из Кларксвилла, штат Теннесси, но еще будучи в начальной школе, она сбежала в Нэшвилл.

С подросткового возраста Синтоя начала заниматься проституцией. К этому ее принудил бойфренд и сутенер по кличке "Перережь глотку".

"Он убеждал меня, что определенные люди рождаются шлюхами, что я была такой, и что никто бы меня не захотел, кроме него, что лучшее, что я могла бы для него сделать - стать хорошей шлюхой", - цитирует показания Браун в суде агентство Ассошиэйтед пресс.

Правообладатель иллюстрации Nashville Police Department Image caption Синтоя Браун на момент ареста, 2004 год

6 августа 2004 года она села в машину к клиенту, 43-летнему риэлтору Джонни Аллену. Тот отвез ее к себе домой, согласившись заплатить ей 150 долларов.

Как следует из материалов дела, когда они оба оказались в постели, Аллен попытался достать что-то из-под кровати.

По словам Браун, она решила, что он потянулся за оружием, выхватила из сумочки пистолет и убила клиента выстрелом в затылок. Девушка забрала его деньги и огнестрельное оружие, которое нашла в доме.

Обвинитель на процессе по делу Браун прокурор Джефф Баркс заявил, что жертвой была не Браун, а застреленный ей риэлтор. По его мнению, в сексуальном рабстве она не находилась.

Судья отверг аргументы защиты о том, что Браун действовала в пределах самообороны.

Девушка признала вину, но не добилась снисхождения. В 2006 году ее приговорили к пожизненному заключению за убийство и грабеж.

В тюрьме Браун получила диплом о среднем образовании и степень младшего специалиста. Ожидается, что она получит диплом бакалавра.

В заявлении на сайте губернатора Теннесси говорится, что многочисленные сотрудники департамента исправительных учреждений и добровольцы подтверждают необычайные личностные изменения, которые произошли с Браун, пока она находилась в заключении.

Как началась кампания за освобождение Браун

Внимание к делу Браун привлекла в ноябре 2017 года телезвезда Ким Кардашьян, супруга рэпера Канье Уэста. Возмутившись приговором, она написала об истории Браун в "Твиттере".

Затем Синтою Браун поддержали и другие знаменитости, в том числе певица Рианна, рэпер Снуп Дог, модель Кара Делевинь и баскетболист Леброн Джеймс.

Они запустили кампанию #FreeCyntoiaBrown, позднее появилась и петиция к президенту за ее освобождение, собравшая несколько сот тысяч голосов.

После публикации заявления губернатора Теннесси Кардашьян поблагодарила его за решение помиловать Браун.