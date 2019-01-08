Пресса Британии: о пользе сна на рабочем месте

В обзоре британской прессы за 8 января:

Уход американцев из Сирии может настроить курдов против Запада

Как наглядно продемонстрировал недавний захват курдами иностранных джихадистов в Сирии, война с так называемым "Исламским государством" в этой стране еще далеко не закончена, и в этой войне курды остаются важным стратегическим партнером Запада, пишет в редакционной статье сегодняшняя Times.

Однако отношение самих союзников к курдам, которые со всех сторон окружены врагами, можно назвать разве что прохладным.

Проблема усугубляется поспешным обещанием Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, что неизменно создаст там вакуум власти, которым воспользуются Россия, Иран и президент Асад.

Конечно, признает газета, у сторонников вывода американских войск есть свои веские аргументы: двухтысячный американский контингент на востоке страны не располагает необходимой мощью для стабилизации и восстановления территорий, отвоеванных у ИГ.

Однако выводя свои войска, американцы не учитывают интересы курдов, которые по сути были пехотинцами Запада, не желавшего подставлять под пули своих солдат на войне, в которой погибло более полумиллиона человек.

Между тем именно курды разбили джихадистов в Кобани на севере Сирии, именно они остановили истребление езидов на горе Синджар и успешно вели осаду Ракки - оплота ИГ.

Многие курды, сражавшиеся на передовой, были из Отрядов народной самообороны, связанных с Рабочей партией Курдистана, организации, которая в Турции считается террористической.

РПК ставит своей целью создание независимого Курдистана, в том числе и на части турецкой территории, однако сирийские курды утверждают, что в их планы входит лишь автономия в рамках будущей федеральной Сирии.

На этой неделе, напоминает газета, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попытался убедить турецкое руководство не начинать военные действия против курдов, в противном случае, утверждал он, американцы из Сирии не уйдут.

Однако мало кто из курдов верит в то, что Анкара прислушается к этому призыву. Вместо этого они готовы пойти на сделку с Асадом, чтобы оказаться под его защитой.

В таком случае, как пишет Times, это станет крупнейшим стратегическим просчетом Трампа: Америка говорит курдам держаться до последнего и верить Вашингтону, который удержит Анкару от нападения, а Эрдоган накануне местных выборов ждет не дождется случая порадовать электорат и нанести по курдам сокрушительный удар.

А все потому, объясняет газета, что уходить с войны нельзя в спешке, да еще трезвонить об этом в соцсетях.

У американского плана есть свои преимущества, и если бы он выполнялся разумно, постепенный выход войск из Сирии означал бы, что Дональд Трамп выполняет свое предвыборное обещание, и это повысило бы его шансы на второй срок.

Да и Эрдоган мог бы стать более надежным союзником США по НАТО.

Но война с ИГ в Сирии не окончена, и американское военное присутствие там должно ставить своей целью полное уничтожение боевиков с гарантией, что "Исламское государство" там не возродится.

Курды же положили тысячи жизней на то, чтобы победить в этой войне, и они, конечно же, заслуживают более достойного отношения.

Главное - пациент

В плане реформы национальной системы здравоохранения (NHS), предложенной Терезой Мэй и рассчитанной на 10 лет, есть много заслуживающего одобрения, пишет в редакционной статье Daily Telegraph.

Гарантированное финансирование до 2022-23 года вносит элемент стабильности, хотя, по мнению экспертов, даже дополнительных 20 млрд фунтов стерлингов в год может оказаться недостаточно.

По словам исполнительного директора NHS Саймона Стивенса, в ходе обсуждений с участием групп пациентов и представителями самой системы был достигнут консенсус относительно того, что именно нуждается в изменении.

Однако, по словам газеты, проблема как и заключается в том, что реформой здравоохранения занимаются сами чиновники.

Стивенс говорил, в частности, о таких важных начинаниях, как генетические анализы с целью лечения раковых заболеваний у детей, о доступности семейных врачей в онлайн-режиме, о новом подходе к амбулаторному обслуживанию и профилактике заболеваний.

Все это - очень дельные предложения, отмечает Daily Telegraph, но это не реформа, а просто разумные шаги, которые обязана предпринимать любая современная система здравоохранения.

Когда в Британии говорят о здравоохранении, сразу начинают звучать заискивающие нотки, продолжает Daily Telegraph.

Даже Тереза Мэй любовно называет ее "нашей NHS", в центре которой - лишь чудесные люди. Но здравоохранение - не религия, люди не хотят на него молиться, они хотят, чтобы система работала, когда им это необходимо.

А вопросы к NHS остаются: к примеру, сможет ли система воспользоваться новыми технологиями, или все деньги пойдут на зарплаты сотрудникам, что не удивительно, если учесть, что это один из крупнейших в мире работодателей.

Конечно, подводит итог газета, все мы признаем, что врачи, медсестры и лаборанты делают важную и нужную работу, ну или по крайней мере стараются ее делать, но все же самые важные люди в системе здравоохранения - это пациенты.

О пользе сна на рабочем месте

Представьте себе работодателя, который, зная, что вы недосыпаете по ночам, разрешает вам не просто вздремнуть пару минут на рабочем месте, уронив голову на стол, а обустраивает специальную комнату отдыха, предлагает токийский корреспондент газеты Guardian.

Звучит фантастично, и тем не менее все больше японских компаний идут на такие меры для борьбы с настоящей эпидемией недосыпа, которая обходится экономике страны в 138 млрд долларов в год.

Первыми проблему недосыпа своих раздражительных и малоэффективных сотрудников стали решать стартапы.

В прошлом году IT-компания Nextbeat устроила в своей токийской штаб-квартире сразу две комнаты для отдыха, мужскую и женскую, оснащенные аппаратами ароматерапии и изолированные шумопоглощающими материалами.

В них запрещено пользоваться мобильными телефонами, лэптопами и планшетами, зато можно хорошо выспаться на диванчиках.

Руководство компании также настоятельно рекомендует своим сотрудникам не задерживаться в офисах после девяти вечера и вообще не перерабатывать во избежание "кароси" - смерти от переутомления.

Другая компания, которая специализируется на организации свадебных торжеств, вела для сотрудников, которые спят больше шести часов в сутки, систему начисления бонусных очков, которые можно использовать в столовой для покупки еды и напитков.

Часы сна учитываются с помощью специального мобильного приложения, а начисленные бонусы достигают 600 долларов в год.

Японские служащие, как пишет Guardian, больше всех в мире нуждаются в том, чтобы подремать на работе или в транспорте.

Как следует из опроса, проведенного в 28 странах, японцы спят в среднем всего 6 часов 35 минут - на 45 минут меньше среднего мирового показателя. Другой опрос показал, что более 90% японцев в возрасте старше 20 лет жалуются на недосып.

Даже в тех компаниях, где официально спать на работе не разрешено, служащие знают, что если они на несколько минут приложат голову к столу, им ничего за это не будет.

Наоборот, "инемури" - сон на рабочем месте - скорее демонстрирует усердие работника, нежели лень, правда при этом желательно оставаться в сидячем положении и не показывать, что вы полностью расслабились.

Правительство также осознает пользу от хорошо отдохнувшей рабочей силы, поэтому министерство здравоохранения даже рекомендует 30-минутный сон после обеда.

Правда, пока что в полной мере этим пользуются только политики, отмечает Guardian.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com