Экономные британцы оказались эффективнее солнечной энергии. График

Экономные британцы В Британии падает производство электроэнергии, потому что все научились экономить 103ТВт-ч Сокращение потребления за счет экономии в 2005-2018 гг 95 ТВт-ч Производство энергии из возобновляемых источников за этот период 33% Доля возобновляемой энергетики в Британии в 2018 году Getty

Простая смена обычной лампы накаливания на светодиодную может помочь борьбе с потеплением климата на планете не меньше, чем переход на возобновляемые источники энергии.

Но когда это начинают делать миллионы, то эффект получается еще заметнее, выяснили эксперты экологического сайта Carbon Brief.

Они проанализировали данные официальной статистики и пришли к выводу, что британцы, переходя на более энергоэффективные бытовые приборы, сэкономили больше, чем помогли это сделать возобновляемые источники типа ветряков и солнечных панелей.

С 2005 по 2018 год простая экономия сыграла более важную роль в уменьшении производства электроэнергии из ископаемых угля и газа, чем возобновляемые источники: 103 тераватта в час против 95 ТВт-ч.