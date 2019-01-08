И Леннон, и Маккартни называли себя автором музыки к песне In My Life. Статистика подсказывает, кому верить
Музыкальное партнерство Джонна Леннона и Пола Маккартни всегда порождало множество споров. Одна из постоянных дискуссий касается вопроса о том, кто сочинил мелодию к песне In My Life, одному из самых известных хитов "Битлз".
В 1970 году Маккартни говорил радиоведущему Полу Гамбаччини, что "написал мелодию к словам Джона", имея в виду In My Life.
Однако Леннон в интервью 1980 года, которое он дал журналу Playboy за несколько недель до его убийства 8 декабря того года, заявил, что написал большую часть музыки к песне сам. "Пол помог мне с проигрышем", - сказал он.
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Автором слов песни, вышедшей в 1965 году, считается Леннон. Все песни времен "Битлз" зарегистрированы как совместные произведения Леннона и Маккартни, однако не все они действительно созданы обоими.
Группа американских специалистов по статистике утверждает, что смогла решить этот вопрос математическими методами. Марк Гликман и Джейсон Браун, проводившие исследование, рассказали о нем в эфире программы Би-би-си More or Less.
Возглавляемая Гликманом, старшим лектором по статистике в Гарварде, группа разработала алгоритм, применивший методы статистики к 70 песням из репертуара "Битлз" между 1962 и 1966 годами. Алгоритм искал повторяющиеся мотивы в словах и музыке.
Слова песен анализировались с помощью хорошо известного метода стилометрии - в частности, анализу подверглась частота использования определенных слов.
Такой же метод использовали эксперты при анализе текстов Шекспира в Оксфордском университете. Выяснилось, что великий драматург работал вместе с другим выдающимся поэтом - Кристофером Марлоу - при написании трех частей пьес о Генрихе VI.
Мелодии
Задача анализа мелодий оказалась сложнее.
Ученым пришлось скурупулезно собрать данные о музыке в песнях: аккордовые последовательности, интервалы между нотами и синтаксическими конструкциями (то есть, шли ли ноты вверх, вниз, или оставались такими же).
"Мы нашли особенно отличительные пары мелодических нот и аккордов", - говорит Гликман.
Всего было выявлено 149 музыкальных компонентов, которые можно было представить в виде массива данных.
"Какие-то из этих категорий встречались у Леннона намного чаще, чем у Маккартни", - поясняет Браун.
Например, "взлет" октавы в мелодии - отличительная черта двух известных хитов авторства Маккартни - "Eleanor Rigby" и "Love Me Do".
Ученые утверждают, что созданный ими алгоритм в 80% случаев верно угадал авторство известных песен Леннона и Маккартни.
In My Life - не самая популярная песня "Битлз" - они даже никогда не играли ее вживую, - но ею продолжают восхищаться. Музыкальный журнал Rolling Stone поместил ее на 23-ю строчку в списке 500 величайших песен всех времен.
И каков вердикт?
Версия Леннона подтверждается математически, считает команда Гликмана.
"Вероятность того, что In My Life написана Маккартни, составляет меньше 2%, - утверждает Гликман в официальном сообщении Гарвардского университете. - Мы выяснили, что музыкальное содержание намного больше совпадает со стилем Джона".
"Если сравнивать In My Life с песнями Леннона того периода и песнями Маккартни того же периода, она куда лучше согласуется с Ленноном".
Любопытно, что когда ученые анализировали проигрыш - ту часть, которая чаще всего бывает ближе к середине и, как правило, составляет восемь тактовых черт - то нашли сильные отличительные признаки работы Маккартни.
"Проигрыш звучит как то, что мог бы написать Маккартни", - сказал гарвардский ученый интернет-изданию Inverse.