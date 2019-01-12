Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нам доступны сотни тысяч приложений для контроля показателей здоровья

Индустрия "цифрового здоровья" - это большой бизнес.

Под ней понимаются технологии для контроля показателей здоровья, включающие в себя приложения о здоровье, гаджеты и имплантацию микрочипов.

Мировой рынок таких технологий, по данным консалтинговой фирмы Global Market Insights, к 2024 году достигнет объема 379 млрд долларов. Для сравнения, в 2017 году он составлял 71,4 млрд долларов.

Однако эта экспансия может означать, что технологии, призванные улучшить жизнь пользователей, могут быть использованы и против них.

Сейчас в Google Play и Apple Store насчитывается более 200 тысяч мобильных приложений, касающихся здоровья.

"С помощью сенсоров, отслеживания передвижений и других инструментов для сбора данных мы имеем возможность определять изменения, отклонения от нормы и другие природные и физические факторы, которые могут влиять на то, как мы лечимся - и в конечном итоге, улучшить жизнь людей", - говорит Джон Барди, вице-президент фармацевтической компании Otsuka.

Но эти возможности влекут за собой огромную ответственность. Проблемы могут возникать в сфере этики и безопасности.

Так как же приложения для здоровья могут сработать против нас?

Правообладатель иллюстрации John Hancock

1. Может подскочить стоимость вашей медицинской страховки

В сентябре прошлого года в одной из старейших и крупнейших страховых компаний в Северной Америке John Hancock были введены новые правила.

В компании анонсировали переход на исключительно интерактивные методики, при которых данные об активности и здоровье передаются через носимые девайсы и смартфоны.

Там отметили, что клиентов, ведущих более здоровый образ жизни, будут поощрять скидками и подарками - указывая на статистику о том, что те, кто пользуется интерактивными девайсами, живут от 13 до 21 года дольше, чем другие застрахованные.

По мнению страховых экспертов, это может привести к тому, что компании будут наказывать клиентов, которые не достигают целей - например, взимая более высокую плату с тех, кто откажется пользоваться интерактивными девайсами.

Тем не менее, в John Hancock говорят, что обязательная политика интерактивности продиктована запросами клиентов - согласно данным страховой компании, они стали на 700% чаще за последние три года пользоваться технологиями сбора данных о здоровье.

"Веками страховая модель в первую очередь предоставляла финансовую поддержку в случае смерти, без внимания к повышению качества того, от чего это зависит: жизни", - заявляет глава John Hancock Мэрианн Харрисон.

"Мы уверены, что страховщики должны заботиться о том, как долго и хорошо живут их клиенты. Мы гордимся, что с этим решением мы станем единственной компанией в США, которая полностью основывает подход к здоровью на поведении и привычках клиентов и отказывается от старых подходов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ваши сны - под контролем гаджетов

2. Девайс может шпионить за вами

Искусственную вентиляцию легких с помощью специального аппарата (СИПАП-терапию) используют миллионы людей по всему миру для лечения дыхательных проблем, таких как обструктивное апноэ сна.

Однако это дорого и не всегда покрывается государственными программами здравоохранения.

В ноябре расследование американского радио NPR выяснило, что некоторые страховые компании поставляли интерактивные СИПАП-девайсы, которые отправляли им сведения о пациентах, чтобы в дальнейшем компания могла отзывать аппараты у тех, кто не соблюдал всех требований лечения.

Немецкий специалист по данным Кристиан Беннефелд считает, что компаниям даже не нужно прибегать к таким крайним мерам для мониторинга клиентов.

Исследование, проведенное его компанией eBlocker и спонсировавшееся швейцарской газетой, выяснило, что сайты индустрии здравоохранения уже мониторят активность пользователей благодаря отслеживающим местоположение программам.

У одной компании, к примеру, таких программ оказалось 33.

"Проблема в том, что многие даже не подозревают, что вся информация отслеживается - например, когда они посещают медицинский сайт в поисках рекомендаций и вводят в поиске слово "рак", - поясняет Беннефелд в разговоре с Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Konkov Sergey/TASS Image caption "Загуглив" симптомы болезни, вы можете запустить процесс отслеживания ваших действий медицинскими сайтами

3. Соблазн самодиагностики

Информация о симптомах и болезнях находится в свободном интернет-доступе уже не один десяток лет.

Однако более усовершенствованные новые технологии дают пациентам возможность исследовать свое состояние и даже сделать генетические тесты по запросу.

Даже государственные учреждения вроде британской Национальной службы здравоохранения разработали приложения с виртуальными помощниками, чтобы сократить очереди желающих посетить врача.

В 2016 году Королевское фармацевтическое общество провело исследование, в ходе которого выяснилось, что более половины взрослых в Британии пользуется интернетом вместо посещения врача. В том же году опрос исследовательского центра Mintel показал, что все больше молодых людей доверяет информации о здоровье, размещенной онлайн, больше, чем полученной от докторов и фармацевтов.

И это несмотря на предостережения со стороны служб здравоохранения об опасностях подобного подхода. Например, анализ British Medical Journal 23-х сайтов о здоровье показал, что верный диагноз они дали лишь в 34% случаев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоит позаботиться о безопасности своих медицинских данных

4. Вас могут взломать

Большая проблема в мире "цифрового здоровья" - это огромное количество данных, собранных у пациентов.

Уязвимы ли они к нарушениям безопасности, которых в последние десятилетия происходит немало?

Пока что в списке самых серьезных утечек данных в истории нет компаний, связанных с индустрией здравоохранения.

Но уже в этом году хакеры взломали государственную медицинскую базу данных Сингапура и украли персональные данные 1,5 миллионов человек - около четверти всего населения страны.

5. Вы можете стать жертвой смещенного алгоритма

Энтузиасты цифровой медицины считают, что технологии приводят к более персонализированной системе здравоохранения.

Но есть опасения, что это может привести к неудобным ситуациям для пациентов.

Все благодаря смещению алгоритма - когда компьютерная система отражает скрытые ценности людей, участвовавших в ее создании.

Ряд исследований, посвященных использованию искусственного интеллекта, подчеркивали необходимость большего разнообразия в командах разработчиков, а также в данных, которые они использовали.

Независимый британский Совет по биоэтике (Nuffield Council) рассматривает этические вопросы в биологии и медицине и отчитывается по ним.

Он указывает на риски использования искусственного интеллекта в здравоохранении.

ИИ, по мнению Совета, может работать хуже там, где данных недостаточно, или их труднее собирать и отображать в цифровом виде. Это может касаться людей с редкими заболеваниями или тех, кто недостаточно представлен в клинических исследованиях, например, афроамериканцев, азиатов и этнических меньшинств.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одно из исследований связало технологию фитнес-трекинга с расстройствами пищевого поведения

6. Гаджет может не принести пользы

Исследования эффективности цифровых медицинских технологий свидетельствуют о неопределенных результатах. Пример - исследование Университета Вирджинии 2017 года, в котором анализируется связь между подсчетом калорий и использованием технологий фитнес-трекинга с нарушениями питания.

С другой стороны, исследования в Британии засвидетельствовали сокращение числа посещений больниц пациентами с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

В одном из случаев приложение, разработанное правительством Швеции с целью сокращения употребления спиртных напитков среди студентов (Promillekoll), в реальности привело к увеличению потребления алкоголя студентами мужского пола.

Правообладатель иллюстрации Natural Cycles Image caption Приложение Natural Cycles определяет начало и конец цикла овуляции на основании данных о температуре тела

7. Неожиданные последствия

Приложение Natural Cycles, которым пользуется 700 тысяч человек в 200 странах, было признано первым в мире "цифровым контрацептивом" - оно основано на вычислении репродуктивного цикла женщины и одобрено Управлением США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

Однако с июля прошлого года это приложение и компания-разработчик стали подвергаться все большей критике из-за появления случаев незапланированных беременностей среди пользователей.

Шведские власти в январе сообщили, что 37 из 668 абортов, произведенных в стокгольмской больнице, были сделаны женщинам, которые пользовались приложением Natural Cycles.

В августе Управление по рекламным стандартам Великобритании запретило рекламу этого приложения в "Фейсбуке", заявив, что утверждения о его высокой надежности не соответствуют действительности.