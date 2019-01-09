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"Друг Путина" и "враг Путина" встретились и в дружеской обстановке обсудили совместные планы. Им было, что обсудить, помимо России - например, объединение правых всего Евросоюза в борьбе с интеграционными порывами Брюсселя.

Итальянский вице-премьер и лидер популистской партии "Лига" Маттео Сальвини прилетел в Варшаву и встретился с лидером правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярославом Качиньским, а также с премьер-министром Матеушем Моравецким и министром внутренних дел Йоахимом Брудзиньским.

Сальвини хочет уговорить Качиньского и ПиС присоединиться к альянсу европейских правопопулистских антииммигрантских партий перед майскими выборами в Европарламент.

"Польша и Италия будут творцами новой весны в Европе, возрождения европейских ценностей", - сказал Сальвини в среду на совместной с Брудзиньским пресс-конференции и добавил, что обсудил с польским коллегой сотрудничество в "строительстве новой Европы".

Пока в альянс входят французское "Национальное объединение" (бывший Национальный фронт) Марин Ле Пен, Сальвини с его "Лигой", австрийская Партия свободы, голландская Партия свободы Герта Вилдерса и чех японского происхождения Томио Окамура с его Партией свободы и прямой демократии, но они надеются привлечь и правящую в Венгрии партию "Фидес" во главе с Виктором Орбаном, и ПиС, и других серьезных партнеров - и, если удастся, создать сильный блок в новом составе Европарламента.

Выборы Европейского парламента пройдут во всех странах Евросоюза 23-26 мая. Прошлые выборы были в 2014 году, и проходили они совсем в других условиях - до миграционного кризиса, до "брексита" и до взлета популярности правых популистов во многих странах Европы.

Антииммигрантский и антибрюссельский альянс уже довольно давно пытается сформировать Марин Ле Пен, Маттео Сальвини же присоединился к этим попыткам в прошлом году - и претендует на роль лидера. В течение 2018 года Ле Пен, Сальвини и их единомышленники провели несколько встреч и сделали несколько заявлений на эту тему, в том числе:

В мае Ле Пен принимала в Ницце Герта Вилдерса, Томио Окамуру, генерального секретаря австрийской Партии свободы Харальда Вилимски и других единомышленников. Он объявили о начале кампании перед выборами в Европарламент. Сальвини был занят переговорами о формировании правительства Италии и обратился к собравшимся в Ницце с видеоприветствием;

Ле Пен принимала в Ницце Герта Вилдерса, Томио Окамуру, генерального секретаря австрийской Партии свободы Харальда Вилимски и других единомышленников. Он объявили о начале кампании перед выборами в Европарламент. Сальвини был занят переговорами о формировании правительства Италии и обратился к собравшимся в Ницце с видеоприветствием; В июле лидер партии "Лига" Сальвини объявил, что хочет создать "Лигу Лиг Европы" - союз националистических партий, в который вошли бы "все движения за свободу и суверенитет, которые защищают свои народы и свои границы";

лидер партии "Лига" Сальвини объявил, что хочет создать "Лигу Лиг Европы" - союз националистических партий, в который вошли бы "все движения за свободу и суверенитет, которые защищают свои народы и свои границы"; В августе Сальвини и венгерский премьер Виктор Орбан на встрече в Милане выступили с "антииммигрантским манифестом": они объявили, что будут сотрудничать в ходе кампании перед выборами в Европарламент и бороться с силами, желающими, по их словам, впустить миллионы мигрантов в Европу. Лидером этих сил Орбан назвал французского президента Эммануэля Макрона;

Сальвини и венгерский премьер Виктор Орбан на встрече в Милане выступили с "антииммигрантским манифестом": они объявили, что будут сотрудничать в ходе кампании перед выборами в Европарламент и бороться с силами, желающими, по их словам, впустить миллионы мигрантов в Европу. Лидером этих сил Орбан назвал французского президента Эммануэля Макрона; В сентябре лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Орбана и его партию Фидес к "совместной работе в будущем общем блоке в ЕС";

лидер австрийской Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Орбана и его партию Фидес к "совместной работе в будущем общем блоке в ЕС"; В октябре Сальвини и Ле Пен на встрече в Милане объявили о поддержке друг друга на выборах в Европарламент. "Враги Европы - это те, кто сидит, оторванный от жизни, в бункере в Брюсселе", - сказал Сальвини. Он назвал предстоящие в мае выборы "революцией здравого смысла", а Ле Пен добавила, что они станут историческим моментом, моментом рождения "Европы наций".

Сейчас в три фракции правых евроскептиков в Европарламенте входит 151 депутат, всего же в нынешнем созыве Европейского парламента - 751 место.

Из-за "брексита" правые в Европарламенте лишатся соратников из Британии, но и число мандатов сократится до 705.

Если евроскептики в мае серьезно увеличат свое представительство в парламенте Евросоюза, то это, естественно, повлияет на его работу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Епропу ждет новая весна, в которую ее поведут Италия и Польша - заявил Маттео Сальвини (слева) на встрече с главой МВД Польши Йоахимом Брудзиньским

Что еще важнее - в течение полугода после выборов Европарламента должна быть сформирована новая Европейская комиссия. Пока, как напоминает немецкий Spiegel, среди 30 членов правительства ЕС всего одного можно считать евроскептиком: это делегированный Орбаном еврокомиссар по вопросам образования, культуры и спорта Тибор Наврасич.

Но этот состав комиссии формировался пять лет назад. Теперь уже в нескольких странах у власти - партии, критически настроенные по отношению ко многим аспектам политики ЕС, прежде всего к политике в отношении иммигрантов и курсу на дальнейшую политическую интеграцию. Все эти правительства пришлют своих делегатов.

"Комиссия, в которой несколько человек будут все время давить на тормоза, ослабит Евросоюз. И это будет подарком евроскептикам: ведь один из их главных тезисов состоит в том, что Брюссель некомпетентен [...] а Евросоюз в этой ситуации может стать таким, каким его рисуют критики: бюрократическим, неуклюжим и оторванным от реальности", - пишет Spiegel.

Image caption Альянс строится уже давно: Ле Пен, Окамура и Вилдерс в декабре 2017 в Праге

Что касается будущего состава Европарламента, то издание EUobserver предполагает, что Национальное собрание Ле Пен, "Лига" Сальвини, австрийская и голландская Партия свободы и польская ПиС смогут собрать в одну фракцию 140 депутатов Европарламента.

Журнал Spiegel составил прогноз на другую конфигурацию: Национальное собрание, "Лига", австрийская Партия свободы и "Альтернатива для Германии". Крупнейший в Европе общественно-политических журнал полагает, что эти силы вместе могут создать фракцию численностью примерно 150 человек.

Эти подсчеты основаны на последних опросах.

В обоих случаях это будет третья по величине фракция в Европарламенте - и это при том, что прогнозисты не учитывают будущих депутатов из числа правых евроскептиков от остальных стран ЕС.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto/Getty Image caption В октябре Сальвини и Ле Пен объявили, что вместе идут на штурм "брюссельского бункера". Возглавить атаку хотят оба

Впрочем, скептики сомневаются, что правые популисты преодолеют нынешнюю разобщенность, и альянс, о котором говорят Сальвини, Ле Пен и их друзья, примет какие-то организационные формы и тем более станет серьезной единой силой.

У потенциальных участников альянса - слишком много разногласий. Они есть даже по единственному вопросу, который, казалось бы, должен безусловно их объединять - по вопросу об иммиграции.

Как отмечают европейские обозреватели, Маттео Сальвини вообще - за то, чтобы закрыть границы ЕС для иммигрантов с юга и востока, но если это не получится, то он - за то, чтобы распределить гостей по всем странам ЕС. Польша, Венгрия и другие страны центра и востока ЕС, как известно, решительно против.

Никто из крупных игроков, кроме Марин Ле Пен, не говорит о желании совсем развалить ЕС - и Сальвини, и Орбан, и ПиС Качиньского говорят лишь о "восстановлении политического суверенитета" своих стран, но не о разрушении экономического союза.

Крупным пополнением в отряде правых борцов с Брюсселем в новом Европарламенте могут стать депутаты от "Альтернативы для Германии" (пять лет назад она была в младенческом возрасте), но с АдГ, вероятно, не захотят блокироваться поляки, потому что они считают некоторых политиков партии реваншистами и врагами Польши.

При этом и ПиС, и АдГ, и венгерская "Фидес" поддерживают имидж респектабельных партий и вряд ли захотят входить в одну фракции с правыми экстремистами.

Сальвини, Ле Пен и деятели "Альтернативы" ездили в Москву и Крым и говорят о необходимости отменить санкции против России, министр от австрийской Партии свободы танцует с Путиным на своей свадьбе, а у поляков из ПиС - диаметрально противоположное отношение к России и Путину.

Впрочем, отношения с Россией - совсем не главный вопрос для правых популистов в ЕС. И Евросоюз уже продлял санкции - автоматически, на основе консенсуса, то есть при согласии и Италии, и Австрии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Орбан (слева) и Маттео Сальвини в августе выступили с "манифестом против иммиграции". Но в один блок с партией Сальвини в Европарламенте Орбан может и не захотеть

Сейчас члены Национального собрания Ле Пен, "Лиги" Сальвини и Партии свободы Вилдерса входят в Европарламенте во фракцию Europe of Nations and Freedom (Европа наций и свободы, ENF). В ней всего 35 депутатов - это самая маленькая фракция парламента ЕС.

Несколько бывших лепеновцев, 19 бывших и нынешних членов британской Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) и единственный евродепутат от АдГ, сопредседатель партии Йорг Мойтен входят во фракцию Europe of Freedom and Direct Democracy (Европа свободы и прямой демократии, EFDD). В ней - 43 человека.

15 поляков из ПиС вместе с 18 депутатами из Консервативной партии Британии сидят во фракции умеренных евроскептиков European Conservatives and Reformists (Европейские консерваторы и реформаторы, ECR). В ней - 73 евродепутата.

Евродепутаты от венгерской "Фидес" вообще вошли в состав крупнейшей в Европарламенте (219 членов) "респектабельной" фракции мейнстрима, European People's Party.

"Помимо единственной точки соприкосновения, неприязни к Европе, они мало о чем могут договориться, - заключает Паскаль Жоаннен из европейского аналитического Фонда Робера Шумана. - Потому было бы большим упрощением говорить, что крайние, популисты и националисты победят в мае 2019-го. Несомненно, они увеличат свое представительство - если смогут подвердить недавние успехи, достигнутые на национальном уровне. Но они, скорее всего, останутся раздробленными на несколько групп".