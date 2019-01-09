СМИ России: нестабильность рубля бьет по населению

В обзоре российских СМИ за 9 января:

"Ведомости": первые лица не повторили ошибок

Основные версии взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года и реакцию властей на трагедию комментируют "Ведомости". Газета пишет, что основной версией трагедии, которая привела к обрушению подъезда жилого дома и гибели 39 человек, остается взрыв газа в одной из квартир.

По мнению специалистов, в одной из квартир была неисправна газовая плита, или же утечка произошла из газопровода. По словам Аркадия Лившица, президента компании "АРЛИ Спецтехника" (разработчик оборудования для полиции и спецслужб), картина взрыва в Магнитогорске соответствует явлению дефлаграции - быстрого горения газовоздушной смеси, для возгорания которой достаточно свечи или спички.

Специалист считает, что в случае детонации газовоздушной смеси от инициатора в виде взрывчатых веществ либо подрыва мощного взрывного устройства картина была бы иной: такой взрыв вызвал бы значительное дробление, вывал и вынос осколков конструкций дома на значительное расстояние.

Особое внимание газета уделяет реакции властей на трагедию. Политолог Михаил Виноградов считает, что быстрая и масштабная реакция власти на события в Магнитогорске (уже через несколько часов в город прилетел президент Владимир Путин) была связана с желанием не повторять ошибок весны 2018 года.

Издание напоминает, что тогда публичная реакция первых лиц на пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" последовала с 24-часовым опозданием.

От Кемерова ситуация в Магнитогорске отличалась динамикой, полагает политолог Аббас Галлямов: "В Кемерове все случилось моментально: люди погибли, спасать было некого. Событийный вакуум наложился на волну отчаяния - и возник социальный взрыв. В Магнитогорске вакуума не было".

В течение первых, самых потенциально опасных с точки зрения эмоций дней работали спасатели, и была надежда найти под завалами живых, напоминает эксперт: "Протестовать в этих условиях было нельзя - очевидно, что "политизация" проблемы в ситуации, когда шли спасательные работы, была бы воспринята обществом негативно, а потом время ушло, эмоции схлынули и энергии для протеста у людей не осталось".

The Bell: санкции за строительство газопровода неизбежны

Захват украинских военных кораблей в декабре может дорого обойтись России пишет The Bell, ссылаясь на Bloomberg. Из-за инцидента в Черном море в декабре 2018 года ослабла поддержка газопровода "Северный поток-2" со стороны правящей немецкой коалиции.

Отношение к проекту, который удвоит поставки в Германию природного газа по дну Балтийского моря, пересматривают как немецкие чиновники, так и союзники Германии в Европе. Этот сдвиг может привести к тому, что правительство Ангелы Меркель будет вынуждено усилить давление на уже построенный на треть трубопровод и, возможно, задержать его реализацию.

О том, что дискуссия вокруг "Северного потока-2" стала более жесткой, говорит Нильс Шмид, депутат бундестага от СДПГ. Шмид, чья партия была надежным сторонником проекта, заявил, что до прокладки этого трубопровода Москва и Киев должны разрешить свой спор вокруг газового транзита через Украину.

Давление на сторонников трубопровода оказывает позиция президента США Дональда Трампа. Летом он обвинил Германию в чрезмерных закупках российского газа, которые, по его словам, превратили ее в заложницу России.

США уже дали понять, что санкции за строительство газопровода неизбежны, пишет The Bell. Ограничения могут ударить по компаниям в Австрии, Франции, Германии и Нидерландах. Партнерами "Газпрома" по проекту являются Royal Dutch Shell, Wintershall (подразделение BASF), Uniper, OMV и Engie, напоминает издание.

"Коммерсант": конец православному братству?

В России откликнулись на события украинской духовной жизни, пишет "Коммерсант". Газета рассказывает, что Украина получила от Константинопольского патриархата желанный томос к Рождеству. Вселенский патриарх Варфоломей подписал документ в присутствии президента Украины Петра Порошенко и делегации украинских чиновников.

Как заявили в администрации президента Украины, процедура получения страной церковной независимости была официально завершена, а Украина потеряла любую зависимость от России. И теперь, по мнению Петра Порошенко, Москва очень разгневана на Константинополь, потому что он отклонил любые претензии России относительно Украины как ее канонической территории.

Издание напоминает, что в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея в Киеве был запущен процесс по ее созданию.

В Московском патриархате болезненно отреагировали на события. "Патриарх Варфоломей положил конец всемирному православному братству, окончательно утратил право называться духовным лидером 250 млн православных христиан и присоединился к расколу", - приводит газета слова заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

"На сегодняшний день новая псевдоцерковная структура под названием "Православная церковь Украины" не признана ни одной поместной православной церковью, - заявил еще один представитель РПЦ, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Мы исходим из того, что большинство православных церквей, видя, что процесс по созданию новой структуры был основан не на свободном выборе украинских православных верующих, а на закулисных играх фанарского патриарха и киевской власти, не признают новую структуру церковью, каковой она и не является".

Впрочем, Варфоломей, наделив новую церковь томосом, не дал ей полной самостоятельности: все канонические вопросы будут решаться не в Киеве, а в Константинополе. Автокефалия, по мнению газеты, предоставляет гораздо меньше прав, чем те, которыми пользуется самоуправляемая УПЦ в составе Московского патриархата.

"Худшее для ПЦУ во всей истории с автокефалией сводится к тому, что она теряет всякое влияние за пределами Украины и не может иметь приходы за рубежом, а существующие приходы, которых немало, особенно в Северной Америке, переходят под юрисдикцию Константинополя", - отмечает главный редактор журнала "Религия и право" Анатолий Пчелинцев.

"Поместная церковь Украины, согласно томосу, является по существу не новой автокефальной церковью, а митрополией Константинопольского патриархата с расширенными правами автономии", - согласен руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

По его мнению, "экспансия Константинополя воплотилась в переподчинении зарубежных приходов Киевского патриархата себе (и потенциальных приходов ПЦУ за границей) и в создании своего экзархата с центром в Киеве, чтобы всегда быть рядом". По словам эксперта, "патриарх Варфоломей переиграл Петра Порошенко: Фанар вторгся на каноническую территорию Русской церкви не для того, чтобы дать автокефалию Украине, а чтобы взять ее под свой контроль".

"Новая газета": нестабильность рубля бьет по населению

План по дедолларизации стал одним из самых горячих пунктов в экономической повестке правительства за 2018 год, пишет "Новая газета". Больше, чем страхи насчет "запрета доллара", россиянам запомнятся только "непопулярные реформы": увеличение ставки НДС, повышение пенсионного возраста и ускоренная индексация акцизов на бензин.

На таком фоне дедолларизация, несмотря на ассоциации с советским опытом валютного регулирования, выглядит довольно безобидно. В правительстве пояснили, что проект перевода трансграничных платежей российских компаний на альтернативные валюты не подразумевает резких ограничений. Под запрет попадают уличные табло с курсами валют, растет контроль государства над валютными операциями граждан, но право свободно покупать доллары формально остается неприкосновенным.

Для инвесторов, по мнению издания, это, хорошая новость. В 2018 году вложения в доллар принесли самый высокий рублевый доход среди широкодоступных активов, подсчитали эксперты РБК. За год американская валюта подорожала к рублю на 20% (с 58 до 69,5 рубля за доллар). Если доллары лежали на валютном депозите или были размещены в низкорисковые еврооблигации, то общая доходность повышалась еще на 1-3%.

Для населения падение рубля означает только одно: повышение ценников в магазинах в связи с тем, что даже базовые продукты питания сильно зависят от импортных составляющих.

Нестабильность рубля не только бьет по покупательной способности населения, но и резко сужает перспективы дедолларизации. Валюта с такой волатильностью не может быть удобным инструментом для внешних расчетов и накоплений.

Издание напоминает, что курс доллара к российской валюте в прошлом году пережил два резких скачка - в апреле и в августе. Оба были во многом обусловлены угрозой ужесточения американских санкций. 2019 год обещает быть для рубля не менее нервным. Из-за предполагаемых санкций сейчас наиболее опасными выглядят три пункта: запрет для иностранных инвесторов на операции с новыми выпусками российского госдолга, блокировка долларовых платежей российских банков и отключение России от системы SWIFT.

По оценкам инвестбанка "Ренессанс Капитал", если под влиянием санкций иностранные инвесторы распродадут половину имеющихся у них российских активов, то среднегодовой курс доллара поднимется до 82 рублей. Это будет грозить в том числе оттоком инвестиций, прогнозирует газета.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си